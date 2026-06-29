Dünyanın En İyi Kuruyemişleri açıklandı: Listenin zirvesinde Türkiye’den 3 tescilli lezzet var!

TasteAtlas, küresel mutfak kültürünün zirvesini belirleyen "Dünyanın En İyi 16 Kuruyemişi" sıralamasını açıkladı. Akdeniz ve Avrupa mutfaklarının en ikonik ürünlerinin yer aldığı bu prestijli listede, Türkiye tescilli ve coğrafi işaretli yerel mahsulleriyle gövde gösterisi yaptı. Gurmelerden tam not alarak rakiplerini geride bırakan o lezzetlerimizin ve listenin tamamı haberimizde...