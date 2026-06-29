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Dünyanın En İyi Kuruyemişleri açıklandı: Listenin zirvesinde Türkiye'den 3 tescilli lezzet var!
Dünyanın En İyi Kuruyemişleri açıklandı: Listenin zirvesinde Türkiye'den 3 tescilli lezzet var!
Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, 2026 yılının en iyi kuruyemişlerini listeledi. Uluslararası gurmelerin oylarıyla şekillenen prestijli listede, Türkiye'nin coğrafi işaretli 3 eşsiz lezzeti küresel rakiplerini geride bırakarak zirveye ortak oldu.
Giriş Tarihi: 29.06.2026 22:35
Güncelleme Tarihi: 29.06.2026 22:37