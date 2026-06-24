Trend Galeri Trend Yaşam Dünyanın en iyi mantıları seçildi: Türk mantısı Uzak Doğu'nun meşhur lezzetleriyle kafa kafaya yarışıyor!

Dünyanın en iyi mantıları seçildi: Türk mantısı Uzak Doğu'nun meşhur lezzetleriyle kafa kafaya yarışıyor!

Dünyanın en iyi mantıları TasteAtlas tarafından tek tek puanlandı. Gastronomi dünyasının zirvesini belirleyen bu listede, Uzak Doğu baskın. Buna karşın Çin ve Japonya'nın dünyaca ünlü, her biri birer lezzet efsanesi olan mantılarıyla kafa kafaya yarışan Türk mantısı, küresel listede adeta şov yapıyor!

Giriş Tarihi: 24.06.2026 11:39 Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 11:49