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Dünyanın en iyi mantıları seçildi: Türk mantısı Uzak Doğu'nun meşhur lezzetleriyle kafa kafaya yarışıyor!

Dünyanın en iyi mantıları TasteAtlas tarafından tek tek puanlandı. Gastronomi dünyasının zirvesini belirleyen bu listede, Uzak Doğu baskın. Buna karşın Çin ve Japonya'nın dünyaca ünlü, her biri birer lezzet efsanesi olan mantılarıyla kafa kafaya yarışan Türk mantısı, küresel listede adeta şov yapıyor!

Giriş Tarihi: 24.06.2026 11:39 Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 11:49
Dünyanın en iyi mantıları seçildi: Türk mantısı Uzak Doğu’nun meşhur lezzetleriyle kafa kafaya yarışıyor!

Mantı, sadece Türkiye'nin değil; Uzak Doğu'dan Avrupa'ya kadar hemen hemen her kültürün farklılıklarıyla dokunulan bir lezzeti halinde. Kimisi buharda pişirip soya sosuna banar, kimisi çıtır çıtır kızartıp yoğurtla buluşturur. Gastronomi dünyasının "yemek haritası" olarak bilinen TasteAtlas, dünya genelinde en çok sevilen mantılarını listeledi. İşte, Dünyanın en iyi 25 mantısı!

Dünyanın en iyi mantıları seçildi: Türk mantısı Uzak Doğu’nun meşhur lezzetleriyle kafa kafaya yarışıyor!

1. Zhēngjiǎo, Çin

Dünyanın en iyi mantıları seçildi: Türk mantısı Uzak Doğu’nun meşhur lezzetleriyle kafa kafaya yarışıyor!

2. Hamamatsu gyoza, Japonya

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Dünyanın en iyi mantıları seçildi: Türk mantısı Uzak Doğu’nun meşhur lezzetleriyle kafa kafaya yarışıyor!

3. Tangbao (Soup buns), Çin

Dünyanın en iyi mantıları seçildi: Türk mantısı Uzak Doğu’nun meşhur lezzetleriyle kafa kafaya yarışıyor!

4. Guotie, Çin

Dünyanın en iyi mantıları seçildi: Türk mantısı Uzak Doğu’nun meşhur lezzetleriyle kafa kafaya yarışıyor!

5. Xiaolongbao, Çin

Dünyanın en iyi mantıları seçildi: Türk mantısı Uzak Doğu’nun meşhur lezzetleriyle kafa kafaya yarışıyor!

6. Jiaozi, Çin

Dünyanın en iyi mantıları seçildi: Türk mantısı Uzak Doğu’nun meşhur lezzetleriyle kafa kafaya yarışıyor!

7. Shishbarak, Lübnan

Dünyanın en iyi mantıları seçildi: Türk mantısı Uzak Doğu’nun meşhur lezzetleriyle kafa kafaya yarışıyor!

8. Käseknödel, Avusturya

Dünyanın en iyi mantıları seçildi: Türk mantısı Uzak Doğu’nun meşhur lezzetleriyle kafa kafaya yarışıyor!

9. Siomay, Endonezya

Dünyanın en iyi mantıları seçildi: Türk mantısı Uzak Doğu’nun meşhur lezzetleriyle kafa kafaya yarışıyor!

10. Pierogi Ruskie, Polonya

Dünyanın en iyi mantıları seçildi: Türk mantısı Uzak Doğu’nun meşhur lezzetleriyle kafa kafaya yarışıyor!

11. Shēngjiān bāo (Pan-fried pork buns), Çin

Dünyanın en iyi mantıları seçildi: Türk mantısı Uzak Doğu’nun meşhur lezzetleriyle kafa kafaya yarışıyor!

12. Pierogi, Polonya

Dünyanın en iyi mantıları seçildi: Türk mantısı Uzak Doğu’nun meşhur lezzetleriyle kafa kafaya yarışıyor!

13. Kasnocken, Avusturya

Dünyanın en iyi mantıları seçildi: Türk mantısı Uzak Doğu’nun meşhur lezzetleriyle kafa kafaya yarışıyor!

14. Wachauer Marillenknödel, Avusturya

Dünyanın en iyi mantıları seçildi: Türk mantısı Uzak Doğu’nun meşhur lezzetleriyle kafa kafaya yarışıyor!

15. Shuǐjiǎo, Çin

Dünyanın en iyi mantıları seçildi: Türk mantısı Uzak Doğu’nun meşhur lezzetleriyle kafa kafaya yarışıyor!

16. Agnolotti del plin, İtalya

Dünyanın en iyi mantıları seçildi: Türk mantısı Uzak Doğu’nun meşhur lezzetleriyle kafa kafaya yarışıyor!

17. Gyoza, Japonya

Dünyanın en iyi mantıları seçildi: Türk mantısı Uzak Doğu’nun meşhur lezzetleriyle kafa kafaya yarışıyor!

18. Khinkali, Gürcistan

Dünyanın en iyi mantıları seçildi: Türk mantısı Uzak Doğu’nun meşhur lezzetleriyle kafa kafaya yarışıyor!

19. Koldūnai, Litvanya

Dünyanın en iyi mantıları seçildi: Türk mantısı Uzak Doğu’nun meşhur lezzetleriyle kafa kafaya yarışıyor!

20. Bryndzové halušky, Slovakya

Dünyanın en iyi mantıları seçildi: Türk mantısı Uzak Doğu’nun meşhur lezzetleriyle kafa kafaya yarışıyor!

21. Mantı, Türkiye

Dünyanın en iyi mantıları seçildi: Türk mantısı Uzak Doğu’nun meşhur lezzetleriyle kafa kafaya yarışıyor!

22. Agnolotti, İtalya

Dünyanın en iyi mantıları seçildi: Türk mantısı Uzak Doğu’nun meşhur lezzetleriyle kafa kafaya yarışıyor!

23. Culurgionis d'Ogliastra, İtalya

Dünyanın en iyi mantıları seçildi: Türk mantısı Uzak Doğu’nun meşhur lezzetleriyle kafa kafaya yarışıyor!

24. Baozi, Çin