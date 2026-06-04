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Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı: Türkiye’den 4 okul ilk 500'de! Sizin okulunuz kaçıncı sırada?

Yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE), 2026 yılı dünya üniversite sıralamasını paylaştı. ABD ve İngiltere üniversitelerinin üst sıralardaki ağırlığını koruduğu listede, Türkiye'den 4 üniversite ilk 500 içerisindeki yerini aldı.

Giriş Tarihi: 04.06.2026 11:04 Güncelleme Tarihi: 04.06.2026 11:07
Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı: Türkiye’den 4 okul ilk 500’de! Sizin okulunuz kaçıncı sırada?

Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE), merakla beklenen 2026 Dünya Üniversite Sıralaması sonuçlarını paylaştı. Araştırma kalitesi, eğitim ortamı, atıflar ve uluslararası görünürlük gibi kriterlerin baz alındığı listede, Türkiye'den bu yıl 100'ün üzerinde üniversite değerlendirildi.Rekabetin her yıl daha da zorlaştığı listede, 4 Türk üniversitesi ilk 500 içerisindeki yerini korudu.

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı: Türkiye’den 4 okul ilk 500’de! Sizin okulunuz kaçıncı sırada?

30- King's College London

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı: Türkiye’den 4 okul ilk 500’de! Sizin okulunuz kaçıncı sırada?

29- University of Tokyo

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Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı: Türkiye’den 4 okul ilk 500’de! Sizin okulunuz kaçıncı sırada?

28- University of Hong Kong

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı: Türkiye’den 4 okul ilk 500’de! Sizin okulunuz kaçıncı sırada?

27- University of Melbourne

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı: Türkiye’den 4 okul ilk 500’de! Sizin okulunuz kaçıncı sırada?

26- University of Edinburgh

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı: Türkiye’den 4 okul ilk 500’de! Sizin okulunuz kaçıncı sırada?

25- University of Washington

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı: Türkiye’den 4 okul ilk 500’de! Sizin okulunuz kaçıncı sırada?

24- Carnegie Mellon University

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı: Türkiye’den 4 okul ilk 500’de! Sizin okulunuz kaçıncı sırada?

23- Northwestern University

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı: Türkiye’den 4 okul ilk 500’de! Sizin okulunuz kaçıncı sırada?

22- University of Michigan

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı: Türkiye’den 4 okul ilk 500’de! Sizin okulunuz kaçıncı sırada?

21- Duke University

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı: Türkiye’den 4 okul ilk 500’de! Sizin okulunuz kaçıncı sırada?

20- University College London

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı: Türkiye’den 4 okul ilk 500’de! Sizin okulunuz kaçıncı sırada?

19- National University of Singapore

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı: Türkiye’den 4 okul ilk 500’de! Sizin okulunuz kaçıncı sırada?

18- University of Toronto

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı: Türkiye’den 4 okul ilk 500’de! Sizin okulunuz kaçıncı sırada?

17- Peking University

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı: Türkiye’den 4 okul ilk 500’de! Sizin okulunuz kaçıncı sırada?

16- Tsinghua University

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı: Türkiye’den 4 okul ilk 500’de! Sizin okulunuz kaçıncı sırada?

15- ETH Zurich

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı: Türkiye’den 4 okul ilk 500’de! Sizin okulunuz kaçıncı sırada?

14- Columbia University

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı: Türkiye’den 4 okul ilk 500’de! Sizin okulunuz kaçıncı sırada?

13- Johns Hopkins University

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı: Türkiye’den 4 okul ilk 500’de! Sizin okulunuz kaçıncı sırada?

12- University of Pennsylvania

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı: Türkiye’den 4 okul ilk 500’de! Sizin okulunuz kaçıncı sırada?

11- University of Chicago

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı: Türkiye’den 4 okul ilk 500’de! Sizin okulunuz kaçıncı sırada?

10- Yale University

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı: Türkiye’den 4 okul ilk 500’de! Sizin okulunuz kaçıncı sırada?

9- Imperial College London

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı: Türkiye’den 4 okul ilk 500’de! Sizin okulunuz kaçıncı sırada?

8- University of California, Berkeley

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı: Türkiye’den 4 okul ilk 500’de! Sizin okulunuz kaçıncı sırada?

7- California Institute of Technology (Caltech)