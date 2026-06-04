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Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı: Türkiye’den 4 okul ilk 500'de! Sizin okulunuz kaçıncı sırada?
Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı: Türkiye’den 4 okul ilk 500'de! Sizin okulunuz kaçıncı sırada?
Yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE), 2026 yılı dünya üniversite sıralamasını paylaştı. ABD ve İngiltere üniversitelerinin üst sıralardaki ağırlığını koruduğu listede, Türkiye'den 4 üniversite ilk 500 içerisindeki yerini aldı.
Giriş Tarihi: 04.06.2026 11:04
Güncelleme Tarihi: 04.06.2026 11:07