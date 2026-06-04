Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı: Türkiye’den 4 okul ilk 500’de! Sizin okulunuz kaçıncı sırada?

Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE), merakla beklenen 2026 Dünya Üniversite Sıralaması sonuçlarını paylaştı. Araştırma kalitesi, eğitim ortamı, atıflar ve uluslararası görünürlük gibi kriterlerin baz alındığı listede, Türkiye'den bu yıl 100'ün üzerinde üniversite değerlendirildi.Rekabetin her yıl daha da zorlaştığı listede, 4 Türk üniversitesi ilk 500 içerisindeki yerini korudu.