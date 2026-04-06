Dünyanın en kalabalık orduları 2026 listesi belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

Global Firepower 2026 raporu yayına girdi! 145 ülkenin askeri gücünün analiz edildiği listede hangi ülkenin aktif kaç askeri var sorusu merak konusu oldu. İşte Dünyanın en kalabalık askeri orduları 2026 listesi. Türkiye kaçıncı sırada yer aldı? Hangi devleri geride bıraktı?

Giriş Tarihi: 06.04.2026 17:37
Savunma sanayiindeki yerli hamleleriyle dünya gündeminden düşmeyen Türkiye'nin askeri gücü, Global Firepower 2026 raporuyla tescillendi; işte 145 ülke arasından sıyrılan TSK'nın rakiplerini korkutan o yeni sıralaması!

1 - Kuzey Kore – 7.580.000

2 - Vietnam – 5.490.000

4 - Hindistan – 4.246.800

5 - Rusya – 3.203.000

6 - Çin – 3.045.000

7 - Brezilya – 2.184.500

8 - ABD – 2.112.800

9 - Tayvan – 1.837.800

10- Pakistan – 1.501.000

11 - Mısır – 1.314.500

12 - Küba – 1.234.500

13- Endonezya – 1.094.750

14 - İran – 1.000.000

15 - Ukrayna – 990.000

16 - Türkiye – 894.700

17 - Tayland – 699.550

18 - Meksika – 505.400

19 - Etiyopya – 503.000

20- Kolombiya – 469.000

100- Uruguay

99- Letonya

98- Moğolistan