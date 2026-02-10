Trend Galeri Trend Yaşam Dünyanın en kolay mesleklerinden biri: Sadece tek bir tuşa basarak servet kazanıyorlar!

Çin'de hızla yükselen gökdelenler, asansör yoğunluğunu günlük hayatın en büyük sorunlarından biri haline getirdi. Özellikle yemek teslimatı yapan kuryeler, zaman kaybını azaltmak için ilginç bir yönteme başvuruyor. Asansörde sıraya girmek yerine, yalnızca düğmeye basıp asansörü ayıracak kişileri "yedek kurye" olarak görevlendiriyorlar. Bu kişilerin tek işi ise asansörü çağırarak kuryenin işini hızlandırmak.

Giriş Tarihi: 10.02.2026 11:25 Güncelleme Tarihi: 10.02.2026 11:26
Çin'in teknoloji ve finans merkezi olarak anılan Shenzhen'i, 18 milyonu aşan nüfusu ve silueti dolduran gökdelenleriyle ekonomik dönüşümün simgesi konumunda. Ancak kentin simge yapılarından 70 katlı SEG Plaza'da yaşanan yoğun asansör trafiği, "dikey ulaşım" sorununu gündeme taşıdı. Bu beklenmedik problem, yetkilileri şaşırtan ve dünya genelinde dikkat çeken sıra dışı bir çözüm arayışına yöneltti.

ASANSÖR TRAFİĞİNE PRATİK ÇÖZÜM

Zamana karşı çalışan motosikletli kuryeler için yüksek katlı binalar ciddi bir engel oluşturuyor. Asansörlerde beklemek istemeyen kuryeler, siparişi bina girişine kadar getiriyor.

Burada devreye "yedek kurye" giriyor. Sipariş, lobide bekleyen bu kişiye teslim ediliyor, QR kod okutuluyor ve ana kurye yoluna devam ediyor. Yedek kurye ise asansöre binerek yemeği 50'nci hatta 60'ıncı kattaki müşteriye ulaştırıyor.

HER SİPARİŞTEN 28 SENT

Bu sistemi genellikle öğrenciler, emekliler ve iş arayanlar tercih ediyor. Günlük kazanç ortalama 100 Yuan'a (yaklaşık 630 TL) ulaşıyor.

Bazı girişimciler ise işi bir adım ileri taşıyarak bina içi mini kurye ağları kuruyor. Bu ağlar sayesinde günde 700'e yakın sipariş organize edilebiliyor.

