Dünyanın en kolay mesleklerinden biri: Sadece tek bir tuşa basarak servet kazanıyorlar!

Çin'in teknoloji ve finans merkezi olarak anılan Shenzhen'i, 18 milyonu aşan nüfusu ve silueti dolduran gökdelenleriyle ekonomik dönüşümün simgesi konumunda. Ancak kentin simge yapılarından 70 katlı SEG Plaza'da yaşanan yoğun asansör trafiği, "dikey ulaşım" sorununu gündeme taşıdı. Bu beklenmedik problem, yetkilileri şaşırtan ve dünya genelinde dikkat çeken sıra dışı bir çözüm arayışına yöneltti.