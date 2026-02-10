Trend
Dünyanın en kolay mesleklerinden biri: Sadece tek bir tuşa basarak servet kazanıyorlar!
Çin'de hızla yükselen gökdelenler, asansör yoğunluğunu günlük hayatın en büyük sorunlarından biri haline getirdi. Özellikle yemek teslimatı yapan kuryeler, zaman kaybını azaltmak için ilginç bir yönteme başvuruyor. Asansörde sıraya girmek yerine, yalnızca düğmeye basıp asansörü ayıracak kişileri "yedek kurye" olarak görevlendiriyorlar. Bu kişilerin tek işi ise asansörü çağırarak kuryenin işini hızlandırmak.
Giriş Tarihi: 10.02.2026 11:25
Güncelleme Tarihi: 10.02.2026 11:26