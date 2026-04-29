Dünyanın en küçük ülkeleri: Haritada görmeniz neredeyse imkansız

Bir ülkeyi hayal ettiğinizde gözünüzün önüne devasa sınırlar ve uçsuz bucaksız topraklar gelebilir. Ancak haritada bulmak için adeta bir büyütece ihtiyaç duyacağınız, yüzölçümü yaşadığınız ilçeden, hatta mahalleden bile küçük bağımsız devletler var! Dünyanın en küçük ülkeleri, haritadaki görünmezliklerine inat; milyar dolarlık ekonomilere, asırlık sırlara ve küresel siyasette devasa rollere ev sahipliği yapıyor. İşte Vatikan'ın kutsal duvarlarının arkasından, Pasifik'in ıssız sularındaki mikro ada devletlerine kadar, boyutları minik ama hikayeleri kendilerinden çok daha büyük olan bu ülkeler... İŞTE DÜNYANIN EN KÜÇÜK ÜLKELERİ LİSTESİ 1 - VATİKAN ŞEHRİ 2 - MONAKO 3 - NAURU 4 - TUVALU 5 - SAN MARİNO 6 - LİHTENŞTAYN 7 - MARSHALL ADALARI 8 - SAİNT KİTTS VE NEVİS 9 - MALDİVLER 10- MALTA 11 - GRENADA 12 - SAİNT VİNCENT VE GRENADİNLER 13 - BARBADOS 14 - ANTİGUA VE BARBUDA 15 - SEYŞELLER DÜNYANIN EN KALABALIK ÜLKELERİ Öte yandan, dünyanın en kalabalık ülkeleri listesi de belli oldu. İşte o ülkeler... 1. Hindistan Hindistan, 1,457,629,730 kişilik nüfusuyla dünya üzerindeki en kalabalık ülke olarak ilk sıradadır. 2. Çin Çin, 1,414,665,530 kişilik nüfusuyla dünya üzerindeki en kalabalık ülke olarak ikinci sıradadır. 3. ABD Amerika Birleşik Devletleri, 346,463,520 kişilik nüfusuyla dünya üzerindeki en kalabalık üçüncü ülkesidir. 4. Endonezya Endonezya, 284,577,710 kişilik nüfusuyla dünya üzerindeki kalabalık dördüncü ülkesi olup aynı zamanda en büyük Müslüman nüfusuna sahip ülkedir. 5. Pakistan Pakistan, 254,799,630 kişilik nüfusuyla dünya üzerindeki en kalabalık beşinci ülkesidir. 6. Nijerya Nijerya, 236,383,000 kişilik nüfusuyla dünya üzerindeki kalabalık altıncı ülkesi olup Afrika'nın en kalabalık ülkesidir. 7. Brezilya Brezilya, 212,159,310 kişilik nüfusuyla Güney Amerika'nın en kalabalık ülkesi olup kıtanın büyük bir bölümünü kaplamaktadır. 8. Bangladeş Bangladeş, 174,766,950 kişilik nüfusuyla en yoğun nüfuslu ülkelerinden biridir. 9. Rusya Rusya, 144,566,080 kişilik nüfusuyla dünyanın en geniş yüz ölçümüne sahip ülkesidir. 10. Meksika Meksika, 131,390,460 nüfusu ile Meksika, Kuzey Amerika'da bulunan ve Latin Amerika'nın en kalabalık İspanyolca konuşulan ülkesidir.