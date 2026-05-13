Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu! İşte merak edilen o liste....

Birleşmiş Milletler destekli 2026 Dünya Mutluluk Raporu yayımlandı. Dünyanın en mutlu ülkeleri sıralamasında yine zirvede sürpriz yaşanmadı. İşte merak edilen o liste…

Giriş Tarihi: 13.05.2026 10:57 Güncelleme Tarihi: 13.05.2026 11:58
10. İSVİÇRE

İlk 10'u tamamlayan ülke oldu.

9. LÜKSEMBURG

Küçük nüfusuna rağmen yüksek yaşam memnuniyeti sağladı.

7. HOLLANDA

Yaşam kalitesiyle dikkat çekti.

6. NORVEÇ

Refah seviyesiyle üst sıralarda kaldı.

5. İSVEÇ

İskandinav ülkeleri başarı serisini sürdürdü.

4. KOSTA RİKA

Bu yıl listenin en büyük çıkış yapan ülkelerinden biri oldu.

3. DANİMARKA

Yüksek yaşam standardı ve sosyal güven sistemiyle ilk 3'te.

2. İZLANDA

Kuzey Avrupa ülkeleri mutlulukta yine üst sıralarda yer aldı.

1. FİNLANDİYA

Finlandiya, üst üste 9. kez dünyanın en mutlu ülkesi seçildi.

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Türkiye, 147 ülke arasında 94. sırada yer aldı. Ortalama mutluluk puanı ise 5,3 olarak açıklandı. Geçen yıla göre sıralaması değişmedi.

LİSTENİN SON SIRASINDAKİ ÜLKE

Son sırada ise Afganistan yer aldı.

MUTLULUK NEYE GÖRE ÖLÇÜLÜYOR?

Raporda ülkeler; gelir seviyesi, sosyal destek, sağlıklı yaşam süresi, özgürlük hissi, cömertlik ve yolsuzluk algısı gibi kriterlere göre değerlendiriliyor.

Dünyamız bizler için bir yaşam alanı... İnsanoğlu onbinlerce yıldır dünyada kendisine bir kültür ve hayat inşa etti. Peki dünyamızın 'enleri' neler? Listede birbirinden farklı ve dikkat çekici bilgiler var!

İŞTE MERAK EDİLEN O LİSTE!

En derin göl - Baykal Gölü

Baykal Gölü, dünyanın en derin gölü olmasının yanı sıra dünya yüzeyindeki tatlı suların %20'sini barındırıyor.

Tabandan tepeye en yüksek dağ - Mauna Kea

Mauna Kea, Hawaii'de yer alan bir volkan. Deniz tabanında başladığı yerden tepesine kadar ölçüldüğünde ise Everest Dağı'nın 2 katından daha fazla yüksekliğe sahip.

Dünyanın merkezinden en uzak nokta - Chimborazo Dağı

Ekvator'da dünyanın bombeli olduğu hesaba katılırsa Everest zirvesi dünyanın merkezinden en uzak nokta olması özelliğini ıskalıyor. Bu şeref ise Ekvador'daki Chimborazo Dağı'na ait.

Dünyadaki en alçak nokta - Challenger Kuyusu

Okyanus yüzeyinden 11 km aşağıda bulunan nokta dünyanın en alçak noktası.

En kuru yer - Atacama Çölü

Şili'deki Atacama Çölü'nün belirli bir noktasına bilinen dönemler boyunca hiç yağmur yağmadığı söyleniyor.

En yüksek sıcaklık - Death Valley

Kaliforniya, ABD'deki Death Valley ( Ölüm Vadisi)'nde ölçülen 57 °C dünya üzerindeki en yüksek sıcaklık olarak kayıtlara geçmiştir.

En yüksek insan yerleşimi - La Rinconada

Peru'daki bu maden kasabası, dünyadaki en yüksek yerleşim yeri olma özelliğine sahip.

En uzak yerleşim yeri - Tristan de Cunha

Hem Güney Afrika hem de Güney Amerika en uzak yerde bulunan bu takımadalarda 271 kişi yaşıyor. Adaya yılda sadece bir kaç kez posta geldiği biliniyor.

En derin mağara - Krubera Mağarası

Gürcistan'daki Krubera Mağarası'nın 2000 metreden daha derin olduğu biliniyor.

En yüksek dikey düşüş - Thor Tepesi

Kanada'daki Thor Tepesi, 1250 dikey düşüş yüksekliğiyle popüler bir kaya tırmanış noktası.

En sıcak yerleşim yeri - Dallol, Etiyopya

Dünyada yerleşim yeri bulunan en sıcak nokta Etiyopya'da yer alıyor. Günümüzde pek az insan yaşasa da kayıtlarda hala bu özelliğini koruyor