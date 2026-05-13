Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu! İşte merak edilen o liste....

Birleşmiş Milletler destekli 2026 Dünya Mutluluk Raporu yayımlandı. İşte merak edilen 'Dünyanın en mutlu ülkeleri' sıralaması... Peki Türkiye kaçıncı sırada yer aldı? 10. İSVİÇRE İlk 10'u tamamlayan ülke oldu. 9. LÜKSEMBURG Küçük nüfusuna rağmen yüksek yaşam memnuniyeti sağladı. 7. HOLLANDA Yaşam kalitesiyle dikkat çekti. 6. NORVEÇ Refah seviyesiyle üst sıralarda kaldı. 5. İSVEÇ İskandinav ülkeleri başarı serisini sürdürdü. 4. KOSTA RİKA Bu yıl listenin en büyük çıkış yapan ülkelerinden biri oldu. 3. DANİMARKA Yüksek yaşam standardı ve sosyal güven sistemiyle ilk 3'te. 2. İZLANDA Kuzey Avrupa ülkeleri mutlulukta yine üst sıralarda yer aldı. 1. FİNLANDİYA Finlandiya, üst üste 9. kez dünyanın en mutlu ülkesi seçildi. TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA? Türkiye, 147 ülke arasında 94. sırada yer aldı. Ortalama mutluluk puanı ise 5,3 olarak açıklandı. Geçen yıla göre sıralaması değişmedi. LİSTENİN SON SIRASINDAKİ ÜLKE Son sırada ise Afganistan yer aldı. MUTLULUK NEYE GÖRE ÖLÇÜLÜYOR? Raporda ülkeler; gelir seviyesi, sosyal destek, sağlıklı yaşam süresi, özgürlük hissi, cömertlik ve yolsuzluk algısı gibi kriterlere göre değerlendiriliyor. Dünyamız bizler için bir yaşam alanı... İnsanoğlu onbinlerce yıldır dünyada kendisine bir kültür ve hayat inşa etti. Peki dünyamızın 'enleri' neler? Listede birbirinden farklı ve dikkat çekici bilgiler var! İŞTE MERAK EDİLEN O LİSTE! En derin göl - Baykal Gölü Baykal Gölü, dünyanın en derin gölü olmasının yanı sıra dünya yüzeyindeki tatlı suların %20'sini barındırıyor. Tabandan tepeye en yüksek dağ - Mauna Kea Mauna Kea, Hawaii'de yer alan bir volkan. Deniz tabanında başladığı yerden tepesine kadar ölçüldüğünde ise Everest Dağı'nın 2 katından daha fazla yüksekliğe sahip. Dünyanın merkezinden en uzak nokta - Chimborazo Dağı Ekvator'da dünyanın bombeli olduğu hesaba katılırsa Everest zirvesi dünyanın merkezinden en uzak nokta olması özelliğini ıskalıyor. Bu şeref ise Ekvador'daki Chimborazo Dağı'na ait. Dünyadaki en alçak nokta - Challenger Kuyusu Okyanus yüzeyinden 11 km aşağıda bulunan nokta dünyanın en alçak noktası. En kuru yer - Atacama Çölü Şili'deki Atacama Çölü'nün belirli bir noktasına bilinen dönemler boyunca hiç yağmur yağmadığı söyleniyor. En yüksek sıcaklık - Death Valley Kaliforniya, ABD'deki Death Valley ( Ölüm Vadisi)'nde ölçülen 57 °C dünya üzerindeki en yüksek sıcaklık olarak kayıtlara geçmiştir. En yüksek insan yerleşimi - La Rinconada Peru'daki bu maden kasabası, dünyadaki en yüksek yerleşim yeri olma özelliğine sahip. En uzak yerleşim yeri - Tristan de Cunha Hem Güney Afrika hem de Güney Amerika en uzak yerde bulunan bu takımadalarda 271 kişi yaşıyor. Adaya yılda sadece bir kaç kez posta geldiği biliniyor. En derin mağara - Krubera Mağarası Gürcistan'daki Krubera Mağarası'nın 2000 metreden daha derin olduğu biliniyor. En yüksek dikey düşüş - Thor Tepesi Kanada'daki Thor Tepesi, 1250 dikey düşüş yüksekliğiyle popüler bir kaya tırmanış noktası. En sıcak yerleşim yeri - Dallol, Etiyopya Dünyada yerleşim yeri bulunan en sıcak nokta Etiyopya'da yer alıyor. Günümüzde pek az insan yaşasa da kayıtlarda hala bu özelliğini koruyor En kuzeydeki nokta - Kaffeklubben Adası Grönland'a ait olan bu ada dünyadaki en kuzey nokta olarak biliniyor. En derin buzul - Bentley buzulaltı hendeği Antarktika'da bulunan bu bölgede buzun 2.5 km'den derin olduğu bilinmektedir. Yer seviyesinden ölçülen en derin nokta - Kola Sondaj Kuyusu Yapay elde edilmiş olsa da Rusların bu bilim projesi dünyanın çekirdeğine doğru gidilebilecek en uç noktaya kadar kazmayı hedeflemiştir. Bu kuyu 12 km derinliktedir. En derin yapay nokta - Tautona Madeni Güney Afrika'daki bu maden en uç noktasında 1 insanın sığabileceği alana sahiptir ve 4 km derinliktedir. En soğuk yerleşim yeri - Oymyakon, Rusya Bu bölgede sıcaklığın bazı yıllar Eylül'de donma sıcaklığının altına düştüğü ve ancak Mayıs ayında 0 üzerine yükseldiği bilinmektedir. Ocak ayı ortalama sıcaklığı -46 °C'dir. Kasabada 500'den az kişi yaşamaktadır. En yüksek yol - Aucanquilcha Maden Yolu Bu maden yolu 6000 metreden yüksek Şili'deki bir volkana tırmanmak için kamyonlar tarafından kullanılıyordu. En yüksek dağ yolu - Marsimik La, Hindistan Şili'deki Aucanquilcha Maden Yolu, bilinen en yüksek yol olsa da günümüzde kullanılmıyor. Halen kullanımda olan Hindistan'daki Marsimik La yolu ise 5582 metre yüksekliğe sahip ve aktif olarak kullanılıyor. En yüksek göl - Titikaka Gölü Peru ve Bolivya sınırındaki Titikaka Gölü, 3812 metre yükseklikte bulunuyor. En uzak ada - Bouvet Adası Güney Atlantik Okyanusu'nda yer alan bu ufak Norveç adasında yerleşim yok ve bilinen en uzak ada. Okyanustan en uzak nokta - Xinjiang, Çin Çin'deki bu bölge okyanustan en uzak nokta olma özelliğine sahip. Dünyanın en yüksek şelalesi (Angel – Venezuela – 1.000 m.) Venezuela'da bulunan dünyanın en yüksek çağlayanıdır. National Geographic ekibi tarafından 1949 yılında yapılan resmî ölçüme göre 979 m yüksekliğindedir. Şelaleyi, 20. yüzyılın başlarında, kâşif Ernesto Sánchez La Cruz keşfetmiştir. Batı dünyası ise ancak 1935'te ABD'li pilot Jimmie Angel sayesinde bu şelalenin varlığını öğrenmiştir. Angel, değerli taşlar aramak amacıyla 1933 yılında çıktığı yolculukta şelaleyle karşılaşır.[2] Şelalenin güzelliğini karısı ve iki arkadaşıyla da paylaşmak isteyen Angel'ın tekrar gelişinde kullandığı uçak, yerlilerin Şeytan Kanyonu dediği Auyan tepesine düşer. Angel, karısı ve iki arkadaşı, 11 gün süren çetin bir mücadelenin ardından küçük bir kasabaya iner. Onların bindiği uçak ise tam 33 yıl sonra tepeden helikopter yardımıyla kaldırılarak Maracay'daki Aviation Müzesi'nde sergilenir. Şeytana meydan okuyan uçuşuyla Angel, Venezuela'nın efsanesi haline gelir. Dünyanın en büyük nehri (Nil Nehri-Afrika) Nil nehri, Dünyanın en uzun nehridir (6.650 km). Havzası Afrika kıtasının onda birini kaplar. Güneyden kuzeye doğru akar ve üç ana kolu vardır: Beyaz Nil Nehri, Mavi Nil Nehri ve Atbarah Nehri. Nehrin en uzaktaki kaynağı Burundi'deki Doğu Afrika Göller Bölgesi'ndeki Kagera Nehri olarak doğar ve Tanzanya, Ruanda ve Uganda sınırlarını oluşturarak Victoria Gölü'ne katılır. Dünyanın en yüksek dağı (Everest – Asya – 8.848 m.) dünyanın en yüksek dağı. Himalayalarda, yaklaşık 28 derece kuzey enlemi ile 87 derece doğu boylamında, Çin Halk Cumhuriyeti–Nepal sınırı üzerinde yer alır. Çıplak Güneydoğu, Kuzeydoğu ve Batı sırtları en yüksek noktalara Everest (8.848 m) ile Güney doruğunda (8.748 m) ulaşır. Everest Dağı Kuzeydoğudaki Tibet platosundan (yaklaşık 5.000 m) tam olarak görülebilir. Eteklerinden yükselen Çangtse, Khumbutse, Nuptse ve Lhotse gibi doruklar Nepal'den görülmesine engel olur. Dünyanın en büyük çukuru (Sibirya – 1,2 km çapında) Sibirya'nın doğusunda bulunan Udachny Diamond Mine aslen bir elmas madenidir.Bu çukur tam 525 metre derinliğinde ve 1501 m çapındadır Dünyanın en büyük barajı (Üç Boğaz Barajı Çin – 3035 m genişlik, 175 m derinlik) Üç Boğaz Barajı Çin'in Hubei eyaleti, Yiling bölgesinde Sandouping kasabası yakınlarında bulunan, Yangtze Nehri üzerine kurulmuş bir hidroelektrik barajıdır. Üç Boğaz Barajı 22500 MW kapasite ile dünyanın en büyük hidroelektrik barajıdır. Yıllık elektrik üretiminde ise İtaipu Barajından sonra dünyanın ikinci büyük barajıdır. Dünyanın en büyük çölü (Büyük Sahra Çölü – Orta / Kuzey Afrika) Sahra Çölü ya da Büyük Sahra Çölü, dünyanın en büyük sıcak çölü olup, Afrika'nın kuzeyinde, kıtanın ortası ile kuzeyini ayıran 9.000.000 km² büyüklüğünde dev bir çöldür. En büyük soğuk çöl ise Antarktika'dır. Sahra sözcüğü Arapçadaki 'sahara' sözcüğünden gelme olup 'çöl' anlamındadır. 2,5 milyon yaşındadır. Yüzölçümü büyüklüğü Amerika Birleşik Devletleri'ni kaplayacak kadardır. Atlas Okyanusu kıyılarından Kızıldeniz kıyılarına kadar uzanır. Dünyanın en büyük faresi (Kapibara – 140 cm – 66 kg) Kemirici hayvanların en irisidir. Anavatanı Güney Amerika'dır. Eti için beslenir. Oldukça tüylü bir yapıya sahip olan bir fare türü -25 dereceye kadar düşen soğuk havalarda rahatlıkla yaşamaktadır. Güçlü bir kemirgen olan dünyanın en büyük fareleri Kapibara'lar şehirlerdeki elektrik kablolarını kemirerek elektriklerin kesilmesine de sebep olmaktadır. Boyu yaklaşık olarak 1,40 m ile 1,45 m arasında değişmekte yerden yüksekliği 65 cm ve ağırlığı ise 70 kg olarak Guinnes rekorlar kitabına dünyanın en büyük faresi olarak girmişlerdir. Ayrıca hem suda hem karada yaşayan bir canlıdır. Dünyanın en büyük köpeği (ABD – Herkül / 1 metre – 128 kilo) Herkül, 1 metreyi aşan boyu ve 128 kiloyu bulan ağırlığıyla yanyana geldiği atlardan bile heybetli görünüyor ABD'nin Boston kentinde yaşayan Flynn ailesinin sahibi olduğu Herkül (Hercules) adlı köpek, 128 kilo ağırlığı ve 1 metreyi aşan boyuyla Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alıyor. Dünyanın en büyük köpeği ünvanını elinde bulunduran İngiliz Mastiff cinsi köpek, normal yiyeceklerle besleniyor. Neredeyse bir at boyundaki köpekle ilgili bir başka ayrıntı ise boyun çevresinin de 1 metreyi geçiyor olması. Dünyanın en büyük yanardağı (Tambora – Endonezya) Tambora, Endonezya'da, Sumbawa'nın kuzey kıyısında volkanik dağ. Günümüzde etkin olmayan yanardağ 1815 yılının Nisan ayında patlamış toplamda 92.000 kişi hayatını kaybetmiştir. Bunlardan 11.000-12.000 kişi direkt patlama anında, büyük bir kısmı ise patlamadan sonra meydana gelen kıtlık ve hastalıklardan ölmüştür. Dünyanın en büyük mağarası (Carlsbad Mağarası – New Mexico / ABD) Amerika Birleşik Devletleri New Mexico eyaletinde, Carlsbad şehri yakınlarında bulunan, 3.734 km² yüzölçümünü kapsayan, ABD Ulusal Park Hizmeti tarafından idare edilen bir ulusal park'dır. Dünyanın en büyük gölü (Hazar Denizi – Orta Asya – 394.299 km²) Adını Hazar Kağanlığı'ndan almıştır.[1] Güneydoğu Avrupa ve güneybatı Asya'dadır ve dünyanın en büyük tuzlu su gölüdür. Tuzluluk oranı %1,2'dir. Hem deniz, hem de göl özelliklerini taşımaktadır. Dünyanın en büyük adası (Grönland – Kuzey Atlantik – 2.175.597 km²) Grönland; Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde, 2.166.086 km² ile kuzey kutbundaki en büyük buz örtüsüyle kaplı, Danimarka'ya bağlı özerk bölge. Bu buz tabakası 3 km. kalınlığında ve tabanı da deniz düzeyinin altında bulunur. Adanın kuzeyinde Kuzey Buz Denizi (Arktik Deniz), güneydoğusunda İzlanda, batısında Kanada'nın Ellesmere Adası ve Baffin Körfezi yer alır. Dünyanın en soğuk yeri (Vostock II / -89,2 Co Vostok Gölü, Antarktika'nın 140'tan fazla sayıdaki buzaltı gölünün en büyüğüdür. Rusya'nın Vostok İstasyonu'nun altındadır. Doğu Antarktik Buz Tabakası'nın orta bölgelerinde bulunur. Buz tabakasının yüzeyinin rakımı 3488 metredir, göl ise buz yüzeyinin 4000 metre kadar derininde yer almaktadır ve bu da deniz seviyesinden 500 metre daha derinde olduğu anlamına gelmektedir. Bu tatlı su gölü 15,690 kilometrekarelik bir yüzölçümüne sahiptir ve 5,400 kilometreküplük bir hacme sahip olduğu tahmin edilmektedir. Andrey Kapitsa tarafından 1959-64 yılları arasında yapılan sismik araştırmalar sırasında kaşfedilmiştir. Üzerindeki buz son 400,000 yılın paleoklimatolojik kayıtlarını barındırsa da göl suyu 15 ila 25 milyon yıldır izole durumdadır. Dünyanın en kalabalık ülkesi (Çin – 1.402.000.000 kişi) Çin: Yaklaşık 1 milyar 402 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık birinci ülkesi konumundadır. Nüfusu en fazla olan ülke olsa da nüfus artış oranı çok yüksek değildir. Dünyanın en geniş ülkesi (Rusya – 10.610.083 km²) Rusya kuzey Avrasya'da bir ülkedir. Yönetim şekli federal yarı başkanlık tipi cumhuriyettir Kuzeybatıdan güneydoğuya Rusya, Norveç, Finlandiya, Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya (ikisi birden Kaliningrad Oblastı ile), Belarus, Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Moğolistan ve Kuzey Kore ile komşudur. Deniz sınırı olarak Ohotsk Denizi ile Japonya ve Bering Boğazı ile bir ABD eyaleti olan Alaska ile de komşudur Rusya 17,075,400 km²'lik yüz ölçümü ile dünyanın en geniş ülkesidir[ Dünyanın en küçük ülkesi (Vatikan – 0.272 km²) Vatikan, İtalya'nın Roma şehrinde bulunan, Hıristiyanlık dininin Katolik mezhebinin yönetim merkezi olan devlet. Yerleşik nüfus 930 civarındadır. Fakat Vatikan turistik bir yer olduğundan bu nüfus turistlerle 1.500'ü aşmaktadır. Çevresi yüksek duvarlarla kaplıdır ve kameralarla izlenmektedir. Dünyanın yüzölçümü olarak en küçük ülkesidir Dünyanın en kalabalık şehri (Tokyo – Japonya – 26.500.000 kişi) Japonya'nın başkentidir. Yüz ölçümü 600 km² olup, 35 milyon nüfuslu megapol bir bölge olan Tokyo dünyanın en büyük kentidir. Aynı zamanda son yapılan araştırmalara göre yaşamın en pahalı olduğu kentidir. Honşu'nun orta kesiminde, Büyük Okyanus'un bir girintisi olan Tokyo Körfezi'nin kıyısında, Sumida Nehri'nin ağzında yer alır. Tokyo'da kışlar oldukça ılık, yazlar ise sıcak ve nemli geçer. Dünyanın en uzun demiryolu tüneli (Seikan – Japonya – 53,9 km) Japonya'da Honshu ve Hokkaido adalarını birbirine bağlayan ve 53.85 kilometrelik demiryolu tünelidir. Dünyanın en uzun demiryolu tüneli olup 23.3 kilometresi denizin altından geçmektedir. Tünel en derin yerinde deniz seviyesinden 240 metre aşağısında ve deniz dibinden ise 100 metre derinlikte yer almaktadır. Dünyanın en uzun karayolu tüneli (St.Gotthard – İsviçre – 16.4 km) Gotthard dağ kütlesinin altından geçen bir tüneldir. 2018 yılında tren geçişlerinin başlaması planlanan tünel İtalya ve İsviçre arasındadır ve 57 km uzunluğundadır. Trenler saatte 250 km/h'ten fazla bir hızla Zürih ile Milano arasını 2 saat 40 dakikada alabilecekler. Tünel, Erstfeld ile Bodio arasındadır. Dünyanın en uzun kanalı (Panama kanalı – Panama – 81,5 km) Panama Kanalı, Orta Amerika'nın en güney ülkesi Panama topraklarında yer alır ve Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanus'u birbirine bağlayan su yoludur. İnşaat ABD tarafından tamamlanmış ve kanal 1914'te hizmete açılmıştır. 77 kilometre uzunluğundaki kanalın yapımı sırasında, sıtma ve sarı humma gibi hastalıklardan büyük toprak kaymalarına kadar her türlü güçlükle karşılaşılmış ve yaklaşık 27.500 kanal çalışanı bu süreçte can vermiştir.Bu kanal Güney Amerika ve Kuzey Amerika'yı birbirinden ayırır. Dünyanın en uzun köprüsü (Akashi – Japonya – 1.990 m) Japonya'da, Kobe şehri ile Avaci adasını birbirine bağlayan, dünyanın en uzun asma köprüsüdür. 1991 metre uzunluğundadır, en yüksek noktası 282,8 metredir. Akashi Boğazı'nı birbirine bağlama fikri yaşanan bir felaket üstüne ortaya çıkmıştır. 1955'te 100 çocuk taşıyan bir feribotun başka bir feribotla çarpışması ve 168 kişinin ölmesi üzerine köprü inşası için politik baskılar artmış, inşaat 1988'de başlamış ve 10 yıl sürmüştür. Köprü, 5 Nisan 1998 günü trafiğe açılmıştır. Köprü, 1990 metre uzunluğunda yapılmış, 17 Ocak 1995'teki Kobe Depremi'nden sonra 1 metre daha uzatılmıştır. Dünyanın en çok sınır komşusu olan ülkesi (Çin – 15 ülke ile sınırı var.) Doğu Asya'da çok uluslu bir oluşum. Çin medeniyeti, yaklaşık 5 bin yıllık yazılı tarihi ile dünyanın en eski medeniyetlerindendir. Bununla birlikte üzerinde ideografik çizimlerin bulunduğu yaklaşık 6000 yıl öncesine ait kalıntılara ulaşılmıştır.Zhōngguó sözcüğü Çincede, Merkez Ülke anlamına gelir. Çin, aynı zamanda dünyanın en eski süreklilik arzeden medeniyetlerindendir. Çince dünyanın en eski sürekli kullanılan yazılı dilidir. İnsanlık tarihinin en önemli buluşlarından kâğıt, pusula, barut ve matbaa, Antik Çin medeniyetine aittir. Dünyanın en zehirli yılanı (İnland Taipan – 250 bin fare ve 125 insanı öldürebilir.) Taipan, elapidae ailesinden büyük, hızlı ve oldukça zehirli bir Avustralya yılanıdır. Cins adı Oxyuranus Yunancadaki oxys (sivri) ve oura (kuyruk) kelimelerinin birleşiminden oluşur.[1] Bir türü O. microlepidotus en ölümcülü olmamasına rağmen dünyada karada yaşayan yılanlar arasında en güçlü zehire sahip olanıdır Taipanlar 2 m ile 3.6 m arasında bir uzunluğa ulaşabilirler. Kıyı taipanı solgun koyu kahve rengi ve sönük krem rengidir, yavruların rengi daha açık olur. Papua taipanı siyah veya morumsu gridir ve sırtında bakır renkli bir çizgi bulunur. Dünyanın en eski arabası (1886′da Karl Benz tarafından yapıldı.) Dünyanın ilk cep telefonu (Motorola – 1983) Dünyanın en zehirli akrebi Türk bilim adamları bu akrep türünü keşfedene kadar dünyanın en zehirlisi akrep türünün Leiurus quinquestriatus olduğu düşünülüyordu. Ama yakın olarak güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan yeni tür, artık dünyanın en zehirli akrep türü. Dünyanın en saygın akrepbilim dergisi olan ve ABD'de yayımlanan 'Euscorpius' adlı bilimsel dergide yer alan makale ile dünyaya tanıtıan akrebin literatürdeki adı ise Leiurus Abdullahbayrami. Dünyanın tamamlanan en uzun binası Burj Halife- Dubai-BAE 828 metre 163 kat... Dubai'de inşası 4 Ocak 2010 tarihinde tamamlanan dünyanın en yüksek gökdelenidir. Eski ismi Burç Dubai'dir 828 metrelik yüksekliğe sahiptir ve 160 katı kullanılabilir bir yapıdır. Binanın yaklaşık 150. kattan sonra geri kalan katları çelik olarak yapılmıştır. Bu da dünyada ilk defa betonarme kütle üzerine çelik konstrüksiyonla devam edilen ilk bina özelliğini kazandırmıştır. Ayrıca binanın cephelerine gelen rüzgâr yüklerini en aza indirmek için binanın hiçbir cephesi düz olarak tasarlanmamıştır. Köşeleri ise keskin değil, dairesel birleşimlerle yapılmıştır.