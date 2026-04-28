Dünyanın en nadir kan grubu o ülkede keşfedildi! Sadece 3 kişide var: "4. kişinin peşindeler..."

Tıp dünyası şokta! Damarlarınızda akan sıvının sandığınızdan çok daha gizemli ve eşsiz olduğunu biliyor muydunuz? Bilim insanları, bugüne kadar bildiğimiz tüm biyolojik kuralları yıkan, dünya üzerinde sadece 3 kişide tespit edilen yepyeni bir kan grubu keşfetti. "Altın Kan" olarak bilinen Rh-null grubundan bile daha nadir olan bu gizemli tür, tıp kitaplarını yeniden yazdırıyor. Eğer kendinizi her zaman "farklı" hissettiyseniz, belki de o meşhur dördüncü kişi sizsinizdir! İşte bilim dünyasını ayağa kaldıran o çarpıcı keşfin detayları...

Giriş Tarihi: 28.04.2026 09:22 Güncelleme Tarihi: 28.04.2026 09:29
Bilim dünyası bugüne kadar sekiz temel kan grubu üzerinden dönen bir sisteme alışmıştı. Ancak Tayland'da bir hastanede yapılan rutin kontroller sırasında araştırmacılar, biyokimyasal bir anomaliyle karşılaştılar. B(A) adı verilen bu yeni kan grubu, ilk kez 2025 yılında bir hasta ve iki donörde tespit edildi. Bu keşif, insanlık tarihindeki bilinen kan grubu sistemlerinin sayısını 49'a çıkardı.

Normal şartlarda kan grupları, alyuvarların yüzeyindeki antijenlerle (şeker ve protein bileşikleri) belirlenir. A grubunda baskın şeker N-asetilgalaktozamin, B grubunda ise D-galaktoz bulunur. Yeni keşfedilen B(A) tipi ise tam bir genetik hibrit niteliğinde: Temelde B antijenlerine sahip olsa da, eser miktarda A antijeni de taşıyor.

"ALTIN KAN" (RH-NULL) ARTIK EN NADİR DEĞİL Mİ?

Yıllardır tıp dünyasında "dünyanın en nadir kanı" unvanı, Rh-null (Altın Kan) tipine aitti. Dünya genelinde sadece 50 kişide bulunan bu grup, hiçbir Rh antijeni taşımamasıyla biliniyor. Ancak yeni keşfedilen B(A) grubu, şu anki verilere göre sadece 3 kişide bulunmasıyla bu rekoru egale etmiş durumda.

İstatistiksel olarak bakıldığında, genel popülasyonda durum şu şekilde:

  • Sıfır Negatif (0-): Dünya nüfusunun yaklaşık %7'si (Evrensel donör).
  • Rh-null (Altın Kan): Dünya genelinde sadece 50 kişi.
  • Gwada Negatif: Dünya genelinde sadece 1 kişi.
  • B(A) Tayland Varyantı: Şu an için dünya genelinde sadece 3 kişi.

GENETİK BİR MUCİZE: 4 FARKLI MUTASYONUN BİRLEŞİMİ

Bu nadir durumun arkasında, 9. kromozomda yer alan ABO genindeki ekstrem bir farklılık yatıyor.

Araştırmacılar, bu üç bireyde daha önce benzeri görülmemiş dört ayrı genetik mutasyon (allel) tespit etti. Bu mutasyonlar, kanın hem B hem de eser miktarda A karakteri sergilemesine neden oluyor.

İlginç olan ise şu: Benzer genetik sapmalar daha önce farklı etnik gruplarda ve Asya'nın bazı bölgelerinde görülmüştü, ancak Tayland popülasyonunda bu spesifik kombinasyona ilk kez rastlandı. Bu da bize, genetik çeşitliliğin hala keşfedilmemiş devasa bir okyanus olduğunu kanıtlıyor.

4. KİŞİ ARANIYOR: NEDEN ÖNEMLİ?

Bilim insanları şimdi büyük bir ava çıktı: Dördüncü taşıyıcı kim? Kan gruplarının doğru belirlenmesi, özellikle kan nakli ve organ transplantasyonu süreçlerinde hayati önem taşıyor. Yanlış antijen eşleşmesi, vücudun yeni kanı reddetmesine ve ölümcül sonuçlara yol açabiliyor.

Araştırmacılar, Transfusion and Apheresis Science dergisinde yayımlanan çalışmalarında, "Bu bulgu, hastanın durumunun ve uygulanan tedavilerin kan grubu tiplemesi üzerindeki etkisini vurguluyor," ifadelerini kullandı. Bu keşif, sadece yeni bir kan grubu bulmakla kalmıyor, aynı zamanda modern tıbbın kan nakli konusundaki test protokollerini de güncellemesi gerektiğini gösteriyor.

Siz de kan grubunuzun sadece A, B veya 0 olduğunu düşünüyorsanız bir kez daha düşünün. Bilim, damarlarımızdaki gizemin henüz çözülmediğini bir kez daha hatırlattı!

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör