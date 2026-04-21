Dünyanın en pahalı kavunu! Masaj yapılarak yetiştiriliyor: Fiyatı duyanları şok ediyor

Dünyanın en pahalı kavunu, yetiştirilme sürecindeki sıra dışı yöntemlerle dikkat çekiyor. Özellikle Japonya'da özenle büyütülen bu özel ürün, üretim aşamasında uygulanan bakım teknikleriyle öne çıkarken dünyanın en pahalı kavunu unvanını koruyor.

Giriş Tarihi: 21.04.2026 14:10 Güncelleme Tarihi: 21.04.2026 14:14
Dünyanın en pahalı kavunu, fiyatıyla olduğu kadar üretim süreciyle de gündem olmaya devam ediyor. Yetiştirilirken uygulanan özel bakım ve masaj yöntemi, kavunun kusursuz formda olmasını sağlarken lezzet kalitesini de zirveye taşıyor. Tarımda gelinen bu nokta, ürün değerinin yalnızca lezzetle değil üretim detaylarıyla da şekillendiğini ortaya koyuyor.

DÜNYANIN EN PAHALI KAVUNU SEÇİLDİ!

Japonya'nın en kuzeyinde yer alan Hokkaido bölgesindeki Yubari kasabasında yetiştirilen 'Yubari Kral Kavunu' dünyanın en pahalı kavunu seçildi.

Sapporo'ya çok uzak olmayan ve Hokkaido'nun tam ortasında yer alan Yubari şehri, kavunların kralı olarak bilinen Yubari Kavunu'nun (Yubari Kralı) anavatanıdır.

Yubari, dağlarla çevrilidir ve bol miktarda volkanik kül, toprağın mükemmel bir drenaj sağlamasına olanak tanır. Yubari'de ayrıca gündüz ve gece sıcaklıkları arasında büyük bir fark vardır ki bu da kavunlar için mükemmeldir. Sıcaklık farkı ne kadar büyükse, kavun o kadar tatlı olur.

Yubari kavunu bir kavun çeşididir. İç kısmı turuncu ve nektar kadar tatlıdır, sulu ve ağızda eriyen dokusuyla damak tadınızı lezzetle doldurur. Dış kabuğu yeşil ve ince beyaz bir ağ ile kaplıdır. Bu desen bize tadını anlatır: ağ ne kadar inceyse, meyve o kadar tatlıdır.

5 MİLYON YENE SATILMIŞ!

Yubari'nin nüfusu 10.000'den az olup, Japonya'da küçük bir şehirdir. Ancak bu küçüklüğe rağmen, Mayıs-Ağustos ayları arasındaki kavun hasat mevsiminde bölge etkinliklerle dolup taşar. Her yıl, Yubari Kavunlarının satışı ilk müzayede ile başlar. Bir yıl, bir çift kavun inanılmaz bir fiyat olan 5 milyon yene satılmıştı.

Dünyanın en pahalı meyvesi olarak kabul edilen ve sadece seralarda yetiştirilen bu meyvenin bir çiftçi 2019 yılında tam 42.450 dolara satıldı. Bu verilere göre 1 kg Yubari kavunu yaklaşık olarak 27.000 dolarlık bir değere sahip olabilir.

Hasadın ilk ürünleri ise her yıl açık artırmaya çıkarılıyor. 2026 sezonunda ilk iki kavun, yaklaşık 45 bin dolara alıcı bularak bir kez daha rekor kırdı.

HER GÜN ELDİVENLE MASAJ YAPILIYOR

Kavunun dış yüzeyindeki simetrik ağ yapısı, kalite göstergesi olarak kabul ediliyor. Bu kusursuz görünümü elde etmek için çiftçiler her gün beyaz eldivenlerle kavunlara nazikçe masaj yapıyor.

Ayrıca güneş ışınlarının kabukta leke oluşturmaması için her kavuna özel kağıt şapkalar takılıyor. En küçük bir kusur bile ürünün 'Kral' kategorisinden düşmesine neden oluyor.

Dünyanın en pahalı kavunu, üretim süreci ve fiyatıyla dikkat çekerken besin değeri açısından farklı bir başlık daha öne çıkıyor. Bilim insanlarının yaptığı kapsamlı araştırmalar sonucunda, dünyanın en sağlıklı sebzesi olarak öne çıkan bu besin, içerdiği vitamin ve minerallerle tam not almayı başardı.

İşte 100 üzerinden 100 puan alan o besin;

Bilim insanları 17 farklı besin türündeki yoğunluğu temel alarak meyve ve sebzeleri puanladı.

Bu besinler arasında potasyum, lif, protein, kalsiyum, demir, tiamin, riboflavin, niasin, folat, çinko ve çeşitli vitaminler yer aldı.

Bu hesaplamalar sonucunda su teresi, 100 üzerinden 100 alarak tek "mükemmel" sebze seçildi.

Çin lahanası 92 puanla ikinci sırada, pazı ise 89 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Doç. Dr. Jennifer Di Noia, "Daha yüksek puan alan besinler, kalori başına daha fazla besin sağlar" dedi.

İlk 10'da ayrıca yaprak marul (70), maydanoz (66), kıvırcık marul (63) ve kara lahana (62) da yer aldı. Meyveler arasında en yüksek puanı kırmızı biber (41), ardından balkabağı (33), domates (20), limon (19) ve çilek (18) aldı.

Listenin sonunda ise 10.51 puanla tatlı patates, meyvelerde ise 10.47 puanla greyfurt bulundu.

Dr. Di Noia bu bulguların önemine dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Bu güçlü meyve ve sebzeler, kalp-damar hastalıkları, nörodejeneratif hastalıklar ve bazı kanserler dahil olmak üzere birçok kronik hastalık riskini azaltma potansiyeline sahip. Bu sıralamalar tüketicilere daha besleyici seçenekleri belirlemede yol gösterebilir."

SU TERESİ NEDEN BU KADAR FAYDALI?

Lahana, brokoli ve Brüksel lahanası gibi üyeleri bulunan Brassicaceae familyasına ait olan su teresi; kalorisi düşük, vitamin ve mineral açısından son derece zengindir.

Özellikle K vitamini içeriğiyle öne çıkar. Bu vitamin kanın pıhtılaşması ve kemik sağlığı için kritik öneme sahiptir.

Ayrıca su teresi, hücre hasarına ve oksidatif strese yol açan serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olan yüksek antioksidan kapasitesi sayesinde kronik hastalık riskini azaltmaya destek olur.

İŞTE BİLİM İNSANLARININ AÇIKLADIĞI EN BESLEYİCİ 10 SEBZE

  1. Su teresi – 100/100
  2. Çin lahanası – 91.99
  3. Pazı – 89.27
  4. Pancar yaprağı – 87.08
  5. Ispanak – 86.43
  6. Hindiba – 73.36
  7. Yaprak marul – 70.73
  8. Maydanoz – 65.59
  9. Kıvırcık marul – 63.48
  10. Kara lahana – 62.49

#YUBARİ KRAL KAVUNU