Dünyanın en pahalı otomobilleri: Her biri milyon dolarlık servet değerinde! Listenin başında o efsane yer aldı... 

SINIRLI SAYIDA ÜRETİLİYOR

Kaputun altında ise Bugatti'nin vazgeçilmezi olan 8.0 litrelik W16 dört turbo motor yer alıyor. Tam 1.500 beygir güç üreten bu motor, Divo'nun 0'dan 100 km/s hıza yalnızca 2,4 saniyede ulaşmasını sağlıyor. Ancak bu otomobili özel kılan sadece hızlanması değil; virajlarda sunduğu güven ve kontrol hissi. Sınırlı sayıda üretilen Bugatti Divo, hem tasarımı hem de performansıyla otomobil dünyasında adeta bir prestij simgesi olarak öne çıkıyor. Kısacası Divo, direksiyonuna geçen herkesin kendini bir yarış pistinde hissetmesini sağlayan, ayrıcalıklı bir hiper otomobil.