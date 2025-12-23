Trend
Galeri
Trend Yaşam
Dünyanın en pahalı otomobilleri: Her biri milyon dolarlık servet değerinde! Listenin başında o efsane yer aldı...
Dünyanın en pahalı otomobilleri: Her biri milyon dolarlık servet değerinde! Listenin başında o efsane yer aldı...
Fiyatları milyon dolarlarla ifade edilen dünyanın en pahalı otomobilleri, araba koleksiyonları için adeta servet niteliğinde kabul ediliyor. Bu özel araçlar yalnızca fiyatlarıyla değil, çarpıcı tasarımları ve sınırlı üretimleriyle de koleksiyonerlerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Peki dünyanın en pahalı otomobili hangisi, listenin zirvesinde hangi model bulunuyor?
Giriş Tarihi: 23.12.2025 12:14
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 12:15