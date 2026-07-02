Dünyanın En Sevimli Hayvanları Açıklandı! Bakmaya Doyamayacağınız 10 Canlı...

9. AKSOLOTL (AXOLOTL)

Hayatının tamamını su altında geçiren bir semender türü olan Aksolotl, kafasının yanındaki tüylü solungaçları ve yüzündeki hafif tebessümle tamamen kendine has bir sevimliliğe sahip. Tabii bir de kopan uzuvlarını ve hatta organlarını tamamen yenileyebilme yetenekleri var ki, bu da onları sadece sevimli değil, aynı zamanda büyüleyici kılıyor.