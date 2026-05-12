Dünyanın en sıra dışı 10 köyü: Adım attığınız an kendinizi başka gezegende hissedeceksiniz…

Gerçek olamayacak kadar tuhaf, masallardan fırlamış gibi görünen bu köyler görenleri hayrete düşürüyor. Kimi aktif bir yanardağın yamacına kurulmuş, kimi devasa kayaların gölgesinde yüzyıllardır ayakta kalmayı başarmış durumda. İşte dünyanın en sıra dışı 10 köyü…

Giriş Tarihi: 12.05.2026 11:09 Güncelleme Tarihi: 12.05.2026 11:10
Dünyanın dört bir yanında öyle köyler var ki, ilk bakışta bir film platosu ya da yapay zekâyla oluşturulmuş sahneler sanabilirsiniz. Ancak hepsi gerçek… Kimisi uçurumların kenarına tutunmuş, kimisi dev kayaların arasına gizlenmiş, kimisi ise bulutların üzerinde yaşıyor gibi görünüyor.

1. Giethoorn, Hollanda (Yolu Olmayan Köy)

"Kuzeyin Venedik'i" olarak bilinen Giethoorn'da hiçbir araba yolu bulunmuyor. Ulaşım tamamen kanallar üzerinden teknelerle veya ahşap köprüler aracılığıyla yapılıyor. Gürültüden uzak, sadece kuş sesleri ve su şırıltısının hakim olduğu bu köy, masalsı bir huzur sunuyor.

2. Monsanto, Portekiz (Kayalarla Bütünleşen Köy)

Monsanto'da evler, ağırlığı yüzlerce tonu bulan devasa granit kayaların arasına, altına hatta içine inşa edilmiştir. "Portekiz'in en Portekizli köyü" unvanına sahip bu yerleşim yerinde, bir kaya parçası bazen bir evin çatısı, bazen de duvarı olabiliyor.

3. Coober Pedy, Avustralya (Yeraltı Şehri)

Dünyanın opal başkenti olarak bilinen bu köyde, aşırı sıcaklar nedeniyle halk yaşamını yerin altında sürdürüyor. Dışarıdan bakıldığında sadece havalandırma boruları görünse de yerin altında evler, kiliseler, müzeler ve hatta bir otel bulunuyor.

4. Setenil de las Bodegas, İspanya (Kayanın Altındaki Yaşam)

Endülüs bölgesinde yer alan bu kasaba, devasa bir kaya çıkıntısının altına inşa edilmiştir. Evlerin birçoğunun çatısı gökyüzü değil, tonlarca ağırlıktaki bazalt kayalardır. Bu doğal yapı, yazın serin kışın ise sıcak bir ortam sağlar.

5. Aogashima, Japonya (Yanardağın İçindeki Köy)

Filipin Denizi'nde yer alan bu ada, aslında dev bir volkanın krateridir. İlginç olan ise, bu büyük kraterin içinde daha küçük bir yanardağın daha olmasıdır. Yaklaşık 160 kişinin yaşadığı bu köy, her an patlama riski olsa da doğal sıcak su kaynakları ve eşsiz manzarasıyla büyüleyicidir.

6. Huacachina, Peru (Çöldeki Vaha)

Uçsuz bucaksız kum tepelerinin ortasında, küçük bir gölün etrafına kurulu bu köy, tam bir çöl vahasıdır. Palmiye ağaçları ve restoranlarla çevrili bu yerleşim yeri, hem yerel halk hem de kum sörfü yapmak isteyen turistler için gerçek dışı bir duraktır.

7. Chefchaouen, Fas (Mavi Şehir)

Rif Dağları'nın eteklerinde yer alan bu köyün neredeyse her sokağı, kapısı ve duvarı mavinin farklı tonlarına boyanmıştır. 15. yüzyılda Yahudi mülteciler tarafından "gökyüzünü ve cenneti hatırlatması" amacıyla başlatılan bu gelenek, bugün köyü dünyanın en fotojenik yerlerinden biri haline getirmiştir.

8. Ganvie, Benin (Su Üstündeki Köy)

Nokoué Gölü'nün ortasında yer alan Ganvie, tamamen su üzerine kurulu ahşap evlerden oluşur. "Afrika'nın Venedik'i" olarak adlandırılan köyde yaşam tamamen tekneler üzerinde döner; pazar yerlerinden okullara kadar her şeye su üzerinden ulaşılır.

9. Kandovan, İran (Peri Bacalarında Yaşam)

Kapadokya'ya benzerliğiyle dikkat çeken Kandovan'da insanlar, volkanik tüflerin içine oyulmuş "kovan" benzeri evlerde yaşamaktadır. Bu mağara evlerin bazılarının 700 yıllık bir geçmişi vardır ve günümüzde hala modern konforla donatılmış şekilde kullanılmaktadır.

10. Hallstatt, Avusturya (Tablo Gibi Bir Köy)

Dünyanın en eski tuz madenine ev sahipliği yapan Hallstatt, Alp Dağları ve göl manzarasıyla o kadar kusursuzdur ki, Çinliler bu köyün birebir kopyasını Çin'in Guangdong eyaletine inşa etmişlerdir. Ancak orijinali, tarih kokan sokaklarıyla hala benzersizdir.

PEKİ VİZESİZ OLARAK ZİYARET EDEBİLECEĞİNİZ 42 KASABAYI BİLİYOR MUSUNUZ?

Avrupa şehirlerini andıran mimarileri, tarihi dokuları ve sakin atmosferleriyle dikkat çeken 42 gizli kasaba; hem kolay ulaşımı hem de şaşırtan uçak bileti fiyatlarıyla seyahat tutkunlarının radarına girdi. İşte vizesiz seyahat edebileceğiniz, Avrupa tadında keşif rotaları…

BOSNA HERSEK

Mostar

Taş Köprü (Stari Most) ile dünyaca ünlü olan Mostar, dar sokakları, taş evleri ve nehir kenarı kafeleriyle Balkanların en romantik duraklarından biri.

Blagaj

Buna Nehri'nin kaynağında kurulu bu küçük kasaba, Blagaj Tekkesi ile tanınıyor. Doğayla iç içe, masalsı bir atmosfere sahip.

Počitelj

Tarihi taş evleri, surları ve Osmanlı döneminden kalma yapılarıyla tam bir açık hava müzesi. Fotoğraf tutkunları için ideal.

Jajce

Şehir merkezindeki şelalesiyle Avrupa'da nadir görülen kasabalardan biri. Tarih ve doğa burada iç içe.

Travnik

Renkli evleri, tarihi kalesi ve ünlü Travnik köftesiyle bilinen bu kasaba, sakin ve otantik bir Bosna deneyimi sunuyor.

Konjic

Neretva Nehri üzerindeki Osmanlı köprüsüyle tanınan Konjic, Mostar–Saraybosna yolu üzerinde keyifli bir mola noktası.

Visoko

"Bosna piramitleri" ile ünlenen Visoko, meraklı gezginlerin ilgisini çeken farklı bir rota.

KOSOVA

Prizren

Kosova'nın en popüler ve en romantik kasabası. Taş köprüsü, Osmanlı evleri, kilise ve camilerin yan yana olduğu eski şehir dokusuyla tam bir Avrupa–Balkan karışımı.

Peja (İpek)

Rugova Dağları'nın eteklerinde yer alan Peja, doğa ve tarih severler için ideal. Eski çarşısı ve taş yapılarıyla sakin bir kasaba atmosferi sunuyor.

Gjakova (Yakova)

Kosova'nın en eski çarşılarından biri olan Çarshia e Madhe ile ünlü. Dar sokakları ve ahşap evleriyle geçmişe yolculuk hissi veriyor.

Ferizaj

Modern yapılarla geleneksel Balkan dokusunun birleştiği Ferizaj, cami ve kilisenin yan yana yer aldığı meydanıyla tanınıyor.

Mitrovica

İbar Nehri ile ikiye ayrılan şehir, farklı kültürlerin bir arada yaşadığı ilginç bir rota. Köprü çevresi fotoğraf çekmek için ideal.

Rahovec (Orahovac)

Bağları ve şarap üretimiyle bilinen bu küçük kasaba, kırsal Avrupa atmosferi arayanlar için güzel bir alternatif.

Vushtrri

Osmanlı döneminden kalma taş köprüsü ve kalesiyle tarih meraklılarının ilgisini çekiyor.