Dünyanın en tehlikeli hayvanları açıklandı! Zirvedeki şaşırttı: Bütün yırtıcıları geride bıraktı…

20. ASYA DEV EŞEK ARISI

"Asya dev eşek arısı" halk arasında "katil eşek arısı" olarak bilinir ve her yıl yüzlerce insanın ölümüne neden olan sokucu böcekleri temsilen bu listede yer alır. Dünyanın en büyük eşe karısı olan bu tür, 5 santimetreye kadar uzayabilir ve koruyucu kıyafetleri bile delebilen uzun bir iğneye sahiptir. Zehri sitotoksin ve nörotoksinlerin güçlü bir karışımıdır; sokması aşırı ağrı, şişlik ve ağır vakalarda böbrek yetmezliği ya da anafilaktik şoka yol açabilir.