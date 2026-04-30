Dünyanın en tehlikeli kedisi görenleri şoke ediyor! Görüntüsüne aldanmayın: "Aslan yanında evcil kalıyor"

Dünyanın en tehlikeli kedisi hangisi? Kaplanlar mı, aslanlar mı yoksa leoparlar mı? Yanıt sizi şaşırtabilir. Tek bir gecede 14 kez avlanabilen ve yılda 3 binden fazla kemirgeni etkisiz hale getiren bu tür, aslanları bile geride bırakarak doğanın en yüksek başarı oranına sahip avcısı seçildi.

Giriş Tarihi: 30.04.2026 09:23 Güncelleme Tarihi: 30.04.2026 09:39