Dünyanın en tehlikeli kedisi görenleri şoke ediyor! Görüntüsüne aldanmayın: "Aslan yanında evcil kalıyor"

Dünyanın en tehlikeli kedisi hangisi? Kaplanlar mı, aslanlar mı yoksa leoparlar mı? Yanıt sizi şaşırtabilir. Tek bir gecede 14 kez avlanabilen ve yılda 3 binden fazla kemirgeni etkisiz hale getiren bu tür, aslanları bile geride bırakarak doğanın en yüksek başarı oranına sahip avcısı seçildi.

Giriş Tarihi: 30.04.2026 09:23 Güncelleme Tarihi: 30.04.2026 09:39
Özellikle kaplan ve aslanlar gibi büyük kediler, genellikle ölümcül ve tehlikeli canlılar olarak kabul edilirler.Ancak, gerçekte en tehlikeli kedi türü, Felis Nigripes adıyla bilinen 'Kara Ayaklı Kedi' olarak tanımlanır.

Doğadaki en ölümcül avcılardan biri olan bu tehlikeli türe araştırmacılar tarafından, "Gaiga" adı konularak, risk altındaki türünü koruma çalışmaları kapsamında ABD Utah'daki bir hayvanat bahçesinde bakılıyor.

1,5 metreye kadar kolayca zıplayabilen, gecede 8 ila 14 kere avlanan, yılda 3 binden fazla kemirgen yiyen kara ayaklı kedilerin avlarının yüzden 60'tan fazlasını yakaladığı tahmin ediliyor.

Bu da onları avlanma konusunda başarı oranı yüzde 20 ile yüzde 25 arasında olan aslanlardan bile üstün yapıyor. Kara ayaklı kediler, yalnızca Güney Afrika, Botsvana ve Zimbabwe'de bulunuyor.

İŞTE DÜNYANIN DİĞER EN ÖLÜMCÜL KEDİLERİ

2. Çita: Avlanma sırasındaki başarı oranı %58

3. Leopar: Avlanma sırasındaki başarı oranı %38

4.Evcil kedi: Avlanma sırasındaki başarı oranı %32

5. Aslan: Avlanma sırasındaki başarı oranı %25

6. Puma: Avlanma sırasındaki başarı oranı %20

7. Kaplan: Avlanma sırasındaki başarı oranı %5 - %10

8. Bobcat: Avlanma sırasındaki başarı oranı bilinmiyor

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör