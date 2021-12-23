Dünyanın en uzak şehri! 35 yaşına kadar yaşayabiliyorlar

And Dağları'ndaki La Rinconada, yaklaşık 50 bin kişiye ev sahipliği yapıyor. La Ronconada aynı zamanda dünyanın en yüksek şehri.

Burada insanların yaşamasının sebebi ise altın. Şehir, altın madenlerine ev sahipliği yapıyor.

Şehir çöp ve pisliklerle dolu. Dondurucu koşullarda yaşayan insanların içme suyu kaynakları kirli. Aynı zamanda altını temizlemek için kullanılan zehirli civa da suyu kirletiyor.

Şeytan Cenneti olarak da bilinen şehir, insanların sinir sistemini etkiliyor. Bunun dışında kötü şartlar hafıza kaybına, şekil bozukluklarına, felç ve nihayetinde ölüme neden oluyor. Şehirde ortalama yaşam ömrü ise 30-35 arasında.