Trend Galeri Trend Yaşam Dünyanın en uzak şehri! 35 yaşına kadar yaşayabiliyorlar

Dünyanın en uzak şehri! 35 yaşına kadar yaşayabiliyorlar

Peru'daki And Dağları'nda bulunan La Rinconada, dünyanın en yüksek ve en uzak şehri olarak geçiyor. 'Şeytan Cenneti' olarak geçen şehir 50 bin kişiye ev sahipliği yapıyor. Buradaki insanlar altın uğruna ölümüne yaşıyorlar. Kirlilğin hakim olduğu şehirde yaşam süresi 30-35 yaş arasında.

Giriş Tarihi: 23.12.2021 11:48 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 11:48
Dünyanın en uzak şehri! 35 yaşına kadar yaşayabiliyorlar

And Dağları'ndaki La Rinconada, yaklaşık 50 bin kişiye ev sahipliği yapıyor. La Ronconada aynı zamanda dünyanın en yüksek şehri.

Dünyanın en uzak şehri! 35 yaşına kadar yaşayabiliyorlar

Burada insanların yaşamasının sebebi ise altın. Şehir, altın madenlerine ev sahipliği yapıyor.

Dünyanın en uzak şehri! 35 yaşına kadar yaşayabiliyorlar

Şehir çöp ve pisliklerle dolu. Dondurucu koşullarda yaşayan insanların içme suyu kaynakları kirli. Aynı zamanda altını temizlemek için kullanılan zehirli civa da suyu kirletiyor.

Dünyanın en uzak şehri! 35 yaşına kadar yaşayabiliyorlar

Şeytan Cenneti olarak da bilinen şehir, insanların sinir sistemini etkiliyor. Bunun dışında kötü şartlar hafıza kaybına, şekil bozukluklarına, felç ve nihayetinde ölüme neden oluyor. Şehirde ortalama yaşam ömrü ise 30-35 arasında.

Dünyanın en uzak şehri! 35 yaşına kadar yaşayabiliyorlar

Kadınlar erkeklerin zoruyla protestolara katılıyor. Altın az olduğu için erkeklerin daha çok içtiğini söyleyen kadınlar korku içinde.

SON DAKİKA SON DAKİKA