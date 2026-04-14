Dünyanın en yaşlı güvercini Sugar’ın sırrı ne? Tam 44 yıldır hayatta! Peki nasıl?

Normal şartlarda 20 yıl civarında yaşayan güvercinlerin aksine, 23 Haziran 1981 doğumlu Sugar, tam 44 yıl boyunca hayata tutunmayı başardı. Missouri'nin Chesterfield şehrinde yaşayan bu beyaz güvercin, Guinness Dünya Rekorları tarafından "esaret altında yaşayan en yaşlı güvercin" olarak tescillendi. Sugar, bir önceki rekoru 15 yıl gibi inanılmaz bir farkla geride bıraktı.

DOĞANIN SINIRLARINI ZORLAYAN BİR ÖMÜR: SUGAR KİMDİR?

Sahibi 77 yaşındaki Dewayne Orender ile Sugar'ın dostluğu, sıradan bir evcil hayvan ilişkisinin çok ötesindeydi. İkili, günlerinin büyük bir kısmını birlikte en sevdikleri televizyon programlarını izleyerek ve müzik dinleyerek geçiriyordu. Orender, Sugar'ı "melek gibi" ve "en iyi arkadaşı" olarak tanımlıyor.