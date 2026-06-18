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Dünyanın En Yaşlı İlkokul Öğrencisi: Sınıf arkadaşlarıyla arasında 80 yaş var! Hayali ise...
Dünyanın En Yaşlı İlkokul Öğrencisi: Sınıf arkadaşlarıyla arasında 80 yaş var! Hayali ise...
Kenya'nın kırsal kesiminde yaşamış olan Priscilla Sitienei'nin hikayesi, hayalini gerçekleştirmek isteyenler için en güzel örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. 90 yaşına kadar okul hayatından uzak kalan Sitienei, hedefine ulaşmak için defter ve kalemi eline alarak büyük bir yolculuğa adım attı. 65 yıl ebe olarak çalıştıktan sonra hala hayalinin peşinden gitmesi, cesareti ve heyecanı adının dünya çapında anılmasını sağladı.
Giriş Tarihi: 18.06.2026 10:56
Güncelleme Tarihi: 18.06.2026 11:11