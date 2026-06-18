Dünyanın En Yaşlı İlkokul Öğrencisi: Sınıf arkadaşlarıyla arasında 80 yaş var! Hayali ise...

65 YILLIK EBELİKTEN OKUL SIRALARINA UZANAN YOL

Kenya'nın Nandi İlçesi'ne bağlı uzak bir köy olan Ndalat'ta büyüyen Priscilla Sitienei, ülkesinde 2003 yılına kadar ilköğretim ücretsiz olmadığı için çocukluğunda okula gitme fırsatı bulamadı. Resmi eğitimi olmasa da şifalı bitkiler ve geleneksel bilgileri öğrenerek tam 65 yıl boyunca köyündeki kadınların güvenle doğum yapmasına yardımcı oldu. Hatta öyle ki, yıllar sonra okulda sıra arkadaşı olacağı çocukların birçoğunun doğumunu da bizzat kendisi yaptırmıştı.