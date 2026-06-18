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Dünyanın En Yaşlı İlkokul Öğrencisi: Sınıf arkadaşlarıyla arasında 80 yaş var! Hayali ise...

Kenya'nın kırsal kesiminde yaşamış olan Priscilla Sitienei'nin hikayesi, hayalini gerçekleştirmek isteyenler için en güzel örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. 90 yaşına kadar okul hayatından uzak kalan Sitienei, hedefine ulaşmak için defter ve kalemi eline alarak büyük bir yolculuğa adım attı. 65 yıl ebe olarak çalıştıktan sonra hala hayalinin peşinden gitmesi, cesareti ve heyecanı adının dünya çapında anılmasını sağladı.

Giriş Tarihi: 18.06.2026 10:56 Güncelleme Tarihi: 18.06.2026 11:11
Dünyanın En Yaşlı İlkokul Öğrencisi: Sınıf arkadaşlarıyla arasında 80 yaş var! Hayali ise...

Priscilla Sitienei, "Eğitimin yaşı yoktur" sözünü hayalini gerçekleştirmek için çıktığı yolda tüm dünyaya gösterdi. Hayatı boyunca hiç okula gidememiş, okuma yazma bilmeden 65 yıl boyunca köyde ebelik yapmış 90 yaşında bir kadının, bir gün aniden eline kalemi alıp ilkokul sıralarına oturmasıyla başlayan serüveni küresel bir ilham kaynağına dönüştü. Bu ilham dolu hikaye, azmin ve inancın karşısında hiçbir engelin duramayacağını insanlığa bir kez daha hatırlatıyor.

Dünyanın En Yaşlı İlkokul Öğrencisi: Sınıf arkadaşlarıyla arasında 80 yaş var! Hayali ise...

65 YILLIK EBELİKTEN OKUL SIRALARINA UZANAN YOL

Kenya'nın Nandi İlçesi'ne bağlı uzak bir köy olan Ndalat'ta büyüyen Priscilla Sitienei, ülkesinde 2003 yılına kadar ilköğretim ücretsiz olmadığı için çocukluğunda okula gitme fırsatı bulamadı. Resmi eğitimi olmasa da şifalı bitkiler ve geleneksel bilgileri öğrenerek tam 65 yıl boyunca köyündeki kadınların güvenle doğum yapmasına yardımcı oldu. Hatta öyle ki, yıllar sonra okulda sıra arkadaşı olacağı çocukların birçoğunun doğumunu da bizzat kendisi yaptırmıştı.

Dünyanın En Yaşlı İlkokul Öğrencisi: Sınıf arkadaşlarıyla arasında 80 yaş var! Hayali ise...

TEK BİR HAYALİ VARDI!

Priscilla'yı 90 yaşında okul sıralarına götüren dönüm noktası, bir motivasyon konuşması değil, büyük hayali oldu. Büyük torunu hamile kaldıktan sonra okulu bırakınca, Priscilla onun okul harçlığı ile doktor olma hayalini gerçekleştirebilmek için hayatında ilk kez bir sınıfa adım attı.

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Dünyanın En Yaşlı İlkokul Öğrencisi: Sınıf arkadaşlarıyla arasında 80 yaş var! Hayali ise...

İngilizce bilmeyen, sadece yerel dillerle iletişim kuran Priscilla, en temel seviyeden başlamayı kabul etti. Okul müdürü David Kinyanjui, başlangıçta bu durumu çok yadırgasalar da Priscilla'nın azmi karşısında onu okula kaydetmek zorunda kaldıklarını belirtiyor.

Dünyanın En Yaşlı İlkokul Öğrencisi: Sınıf arkadaşlarıyla arasında 80 yaş var! Hayali ise...

HEM SINIFIN GÖZETMENİ HEM BAŞARILI ÖĞRENCİSİ

Priscilla, 11-12 yaşındaki çocukların arasında sıradan bir öğrenci olmadı. Öğretmeni Leonida Tallam, sınıftan ayrılmak zorunda kaldığında sınıfın kontrolünü Priscilla'ya devrediyordu ve o sınıftayken tek bir çocuk bile ses çıkaramıyordu.

Dünyanın En Yaşlı İlkokul Öğrencisi: Sınıf arkadaşlarıyla arasında 80 yaş var! Hayali ise...

Derslerde inanılmaz dikkatli olan Priscilla'nın en sevdiği dersler fen bilimleri, matematik ve Hristiyan eğitimiydi. Ayrıca bölgesel sınavlarda 12 yaşındaki sınıf arkadaşlarından çok daha yüksek notlar alarak çocukları daha çok çalışmaya mecbur bırakıyordu. Beden eğitimi derslerinde bile çocuklarla birlikte zıplayarak formunu koruduğunu söyleyen Priscilla, "Bu benim mutluluğum" diyordu.

Dünyanın En Yaşlı İlkokul Öğrencisi: Sınıf arkadaşlarıyla arasında 80 yaş var! Hayali ise...

ÜNİFORMALI KIRMIZI HALI VE PARİS SEYAHATİ

Priscilla'nın bu sıra dışı ve ilham veren hayatı, Avrupa sinemasının da dikkatini çekti. Fransız yönetmen Pascal Plisson, onun hayatını anlatan "Gogo Priscilla" belgeselini çekti.

Dünyanın En Yaşlı İlkokul Öğrencisi: Sınıf arkadaşlarıyla arasında 80 yaş var! Hayali ise...

Ağustos 2021'de, hayatında ilk kez uçağa binerek Kenya dışına çıkan 98 yaşındaki Priscilla, filmin galası için Fransa'nın başkenti Paris'e gitti. Paris'te kaldığı süre boyunca Fransa'nın First Lady'si Brigitte Macron ile görüştü, uluslararası medyaya röportajlar verdi ve kırmızı halıda yeşil okul kazağını ve üniformasını hiç çıkarmadan gururla yürüdü. Ülkesine döndüğünde ise havaalanında okul arkadaşları tarafından bir kahraman gibi karşılandı.

Dünyanın En Yaşlı İlkokul Öğrencisi: Sınıf arkadaşlarıyla arasında 80 yaş var! Hayali ise...

HAYALİNİN PEŞİNDE SON NEFES

"Eskiden geleneksel bir ebe olarak çalışıyordum, kadınlara yardımcı oluyordum. Şimdi doktor olmak için eğitim görüyorum. Eğitimin yaş sınırı olduğuna inanmıyorum."

Bu sözleri her fırsatta dile getiren Priscilla, Kasım 2022'de, göğüs ağrısı şikayetlerinin başlamasından birkaç gün sonra 99 yaşında aramızdan ayrıldı.

Dünyanın En Yaşlı İlkokul Öğrencisi: Sınıf arkadaşlarıyla arasında 80 yaş var! Hayali ise...

Ailesinin paylaştığı en duygusal detay ise, bu muazzam kadının vefat etmeden sadece 3 gün öncesine kadar hala okul kıyafetlerini giyip derslere katılıyor olmasıydı. O, dünyaya hayallerin yaşlanmayacağını göstererek veda etti.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör