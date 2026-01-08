Dünyanın en yıkıcı yanardağları medeniyetin sonunu getirebilir! Bilim insanları uyardı: Türkiye de tehdit altında!

Krakatoa ya da Tambora gibi ani ve patlayıcı yanardağların aksine, LIP'ler lavı uzun süre boyunca durmaksızın yüzeye taşır. Bunun sonucunda yüzlerce kilometreye yayılan kalın bazalt tabakaları oluşur. Bu süreç yalnızca çevredeki bölgeleri değil, tüm gezegeni etkileyebilecek sonuçlar doğurur. Ekosistemler bozulur, iklim değişir ve bazı durumlarda kitlesel yok oluşlar yaşanır.