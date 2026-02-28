Trend Galeri Trend Yaşam Dünyanın en yoğun 10 havalimanı belli oldu! 177 ülkeden daha kalabalık: İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri!

Dünyanın en yoğun 10 havalimanı belli oldu! 177 ülkeden daha kalabalık: İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri!

Her yıl milyarlarca insan iş, tatil veya sevdiklerine kavuşmak için gökyüzüne yükseliyor. Küresel havacılık sektörü hız kesmeden büyümeye devam ederken, bazı havalimanları adeta kendi başlarına birer metropol gibi işliyor. Günde yüz binlerce yolcunun ayak bastığı, dünyanın dört bir yanını birbirine bağlayan bu devasa aktarma merkezleri, insan hareketliliğinin kalbinin attığı yerler. Peki, Amerika'dan Asya'ya uzanan bu devler liginde, Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan gururumuz İstanbul Havalimanı kendine kaçıncı sırada yer buldu dersiniz? Zirveyi zorlayan listede, Türkiye'nin konumu sizi gururlandıracak. İşte dünyanın en yoğun 10 havalimanı!

Giriş Tarihi: 28.02.2026 13:53 Güncelleme Tarihi: 28.02.2026 13:59
Dünyanın en yoğun 10 havalimanı belli oldu! 177 ülkeden daha kalabalık: İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri!

Havalimanları sadece uçakların inip kalktığı pistler değil; aynı zamanda ülkelerin ekonomik güçlerini, lojistik kapasitelerini ve küresel vizyonlarını yansıtan vitrinleridir. Dünyanın en yoğun havalimanları listesinde her yıl kıyasıya bir rekabet yaşanıyor; milyonlarca yolculuk farklar bazen sıralamaları altüst edebiliyor.

Dünyanın en yoğun 10 havalimanı belli oldu! 177 ülkeden daha kalabalık: İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri!

Bu devasa ulaşım ağında, Doğu ile Batı arasında benzersiz bir köprü kuran Türkiye, dev rakiplerini geride bırakarak listeye damgasını vuruyor. Acaba İstanbul Havalimanı, dünyanın en büyük havalimanları arasındaki bu amansız yarışta kaçıncı sıraya yerleşerek rakiplerine nefes aldırmadı? Gelin, milyonlarca yolcuyu ağırlayan dünyanın en yoğun 10 havalimanına birlikte göz atalım.

Dünyanın en yoğun 10 havalimanı belli oldu! 177 ülkeden daha kalabalık: İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri!

DÜNYANIN EN YOĞUN 10 HAVALİMANI

10. O'Hare Uluslararası Havalimanı

Bir zamanlar dünyanın en yoğun havalimanı olan efsanevi Chicago O'Hare, 2 basamak gerileyerek ilk 10'un sınırında kalmaya devam ediyor.

  • Konum: Chicago, Illinois / ABD
  • Havalimanı Kodu (IATA/ICAO): ORD/KORD
  • Toplam Yolcu Sayısı: Kesin rakam bekleniyor (TBU)
  • Değişim: Sıralamada 2 basamak düştü
Dünyanın en yoğun 10 havalimanı belli oldu! 177 ülkeden daha kalabalık: İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri!

9. Denver Uluslararası Havalimanı

Yolcu sayısını korumayı başarsa da rakiplerinin hızlı yükselişi nedeniyle Denver, sıralamada 3 basamak gerileyerek 9. sıraya yerleşti.

  • Konum: Denver, Colorado / ABD
  • Havalimanı Kodu (IATA/ICAO): DEN/KDEN
  • Toplam Yolcu Sayısı: 82.427.962
  • Değişim: +%0.1 (Sıralamada 3 basamak düştü)
Dünyanın en yoğun 10 havalimanı belli oldu! 177 ülkeden daha kalabalık: İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri!

8. Guangzhou Baiyun Uluslararası Havalimanı

Çin'in havacılıktaki bir diğer büyük gücü Guangzhou, %9.5'lik muazzam büyümesiyle sıralamada 4 basamak birden tırmanarak 8. sıraya yerleşti.

  • Konum: Baiyun-Huadu, Guangzhou / Çin
  • Havalimanı Kodu (IATA/ICAO): CAN/ZGGG
  • Toplam Yolcu Sayısı: 83.587.749
  • Değişim: +%9.5 (Sıralamada 4 basamak yükseldi)
Dünyanın en yoğun 10 havalimanı belli oldu! 177 ülkeden daha kalabalık: İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri!

7. İSTANBUL HAVALİMANI

İşte gurur tablomuz! %5.0 oranında harika bir büyüme gösteren İstanbul Havalimanı, 6. sıradaki Heathrow'u sadece ve sadece 5.579 yolcu farkıyla takip ediyor. İstanbul, dünyanın en yoğun 7. havalimanı olarak devler liginde parlıyor.

  • Konum: Arnavutköy, İstanbul / Türkiye
  • Havalimanı Kodu (IATA/ICAO): IST/LTFM
  • Toplam Yolcu Sayısı: 84.457.421
  • Değişim: +%5.0
Dünyanın en yoğun 10 havalimanı belli oldu! 177 ülkeden daha kalabalık: İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri!

6. Heathrow Havalimanı

Avrupa kıtasının en yoğun havalimanı olan Londra Heathrow, istikrarlı yapısıyla bir basamak yükselerek altıncı sıraya yerleşti. Ancak ensesinde çok güçlü bir rakip var!

  • Konum: Hillingdon, Londra / Birleşik Krallık
  • Havalimanı Kodu (IATA/ICAO): LHR/EGLL
  • Toplam Yolcu Sayısı: 84.463.000
  • Değişim: +%0.7 (Sıralamada 1 basamak yükseldi)
Dünyanın en yoğun 10 havalimanı belli oldu! 177 ülkeden daha kalabalık: İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri!

5. Şanghay Pudong Uluslararası Havalimanı

Listenin en hızlı büyüyen yıldızı! %10.6'lık inanılmaz bir artışla tam 5 basamak birden sıçrayarak ilk 5'e adını yazdırdı.

  • Konum: Pudong, Şangay / Çin
  • Havalimanı Kodu (IATA/ICAO): PVG/ZSPD
  • Toplam Yolcu Sayısı: 84.939.600
  • Değişim: +%10.6 (Sıralamada 5 basamak yükseldi)
Dünyanın en yoğun 10 havalimanı belli oldu! 177 ülkeden daha kalabalık: İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri!

4. Dallas Fort Worth Uluslararası Havalimanı

Büyüme göstermesine rağmen Tokyo'nun hızlı yükselişi nedeniyle bir basamak gerileyen Dallas, yine de devasa yolcu kapasitesiyle ilk beşteki yerini koruyor.

  • Konum: Dallas–Fort Worth, Teksas / ABD
  • Havalimanı Kodu (IATA/ICAO): DFW/KDFW
  • Toplam Yolcu Sayısı: 85.660.127
  • Değişim: +%2.5 (Sıralamada 1 basamak düştü)
Dünyanın en yoğun 10 havalimanı belli oldu! 177 ülkeden daha kalabalık: İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri!

3. Tokyo Haneda Havalimanı

Asya'nın incisi Tokyo Haneda, %6.7'lik etkileyici bir artışla bir basamak yükselerek dünyanın en yoğun üçüncü havalimanı olmayı başardı.

  • Konum: Ōta, Tokyo / Japonya
  • Havalimanı Kodu (IATA/ICAO): HND/RJTT
  • Toplam Yolcu Sayısı: 91.430.000
  • Değişim: +%6.7 (Sıralamada 1 basamak yükseldi)
Dünyanın en yoğun 10 havalimanı belli oldu! 177 ülkeden daha kalabalık: İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri!

2. Dubai Uluslararası Havalimanı

Orta Doğu'nun dünyaya açılan kapısı Dubai, istikrarlı büyümesiyle ikincilik koltuğunu sağlamlaştırıyor.

  • Konum: Garhoud, Dubai / Birleşik Arap Emirlikleri
  • Havalimanı Kodu (IATA/ICAO): DXB/OMDB
  • Toplam Yolcu Sayısı: 95.200.000
  • Değişim: +%3.1
Dünyanın en yoğun 10 havalimanı belli oldu! 177 ülkeden daha kalabalık: İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri!

1. Hartsfield–Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı

Amerika'nın havacılık devi Atlanta, bu yıl da zirveyi kimseye bırakmıyor. %1.6'lık bir büyüme ile 100 milyon barajını aşan tek havalimanı konumunda.

  • Konum: Atlanta, Georgia / ABD
  • Havalimanı Kodu (IATA/ICAO): ATL/KATL
  • Toplam Yolcu Sayısı: 106.302.208
  • Değişim: +%1.6
Dünyanın en yoğun 10 havalimanı belli oldu! 177 ülkeden daha kalabalık: İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri!

Peki vizesiz olarak hangi ülkeleri gezebileceğinizi biliyor musunuz?

Yurtdışında tatil planı yapanlar için vizesiz seyahat seçenekleri yeniden gündeme geldi. 2025'in son günlerinde yapılan yeni anlaşmalarla birlikte Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkelerin sayısı arttı. İşte 2026 Şubat ve Mart aylarında gidebileceğiniz vizesiz seyahat rotaları…

Dünyanın en yoğun 10 havalimanı belli oldu! 177 ülkeden daha kalabalık: İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri!

Asya – Egzotik & Uzak

1 - Tayland

Vize: Vizesiz (belirli süre)

Neden? Tropik adalar, sokak lezzetleri, tapınaklar

Öne çıkanlar: Phuket, Krabi, Bangkok

Dünyanın en yoğun 10 havalimanı belli oldu! 177 ülkeden daha kalabalık: İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri!

2 - Endonezya

Vize: Kapıda vize / e-vize

Neden? Egzotik kültür, plajlar, yoga & doğa

Öne çıkanlar: Ubud, Nusa Penida

Dünyanın en yoğun 10 havalimanı belli oldu! 177 ülkeden daha kalabalık: İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri!

Malezya

Vize: Vizesiz

Neden? Modern şehir + yağmur ormanları

Öne çıkanlar: Kuala Lumpur, Langkawi

Dünyanın en yoğun 10 havalimanı belli oldu! 177 ülkeden daha kalabalık: İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri!

Sri Lanka

Vize: Kapıda vize / e-vize

Neden? Çay tarlaları, safari, mistik atmosfer

Öne çıkanlar: Ella, Sigiriya

Dünyanın en yoğun 10 havalimanı belli oldu! 177 ülkeden daha kalabalık: İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri!

Hint Okyanusu – Kartpostallık Adalar

Maldivler

Vize: Kapıda vize

Neden? Turkuaz deniz, su üstü bungalovlar

Kime uygun? Balayı, lüks tatil

Dünyanın en yoğun 10 havalimanı belli oldu! 177 ülkeden daha kalabalık: İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri!

Mauritius

Vize: Vizesiz

Neden? Volkanik doğa, mercan resifleri

Artı: Afrika & Asya sentezi kültür

Dünyanın en yoğun 10 havalimanı belli oldu! 177 ülkeden daha kalabalık: İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri!

Seyşeller

Vize: Girişte izin

Neden? Beyaz kum, granit kayalıklar

Öne çıkanlar: La Digue

Dünyanın en yoğun 10 havalimanı belli oldu! 177 ülkeden daha kalabalık: İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri!

Latin Amerika – Uzak & Macera Dolu

Brezilya

Vize: Vizesiz

Neden? Amazonlar, Rio Karnavalı

Öne çıkanlar: Rio, Iguazu Şelaleleri

Dünyanın en yoğun 10 havalimanı belli oldu! 177 ülkeden daha kalabalık: İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri!

Kolombiya

Vize: Vizesiz

Neden? Renkli şehirler, Karayip kıyıları

Öne çıkanlar: Cartagena, Medellín

Dünyanın en yoğun 10 havalimanı belli oldu! 177 ülkeden daha kalabalık: İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri!

Meksika

Vize: E-vize / ABD vizesi ile giriş

Neden? Maya kalıntıları, egzotik mutfak

Öne çıkanlar: Tulum, Cancun

Dünyanın en yoğun 10 havalimanı belli oldu! 177 ülkeden daha kalabalık: İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri!

Afrika – Vahşi & Otantik

Güney Afrika

Vize: Vizesiz

Neden? Safari, şarap bağları, okyanus

Öne çıkanlar: Cape Town

Dünyanın en yoğun 10 havalimanı belli oldu! 177 ülkeden daha kalabalık: İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri!

Zambiya

Vize: Kapıda vize

Neden? Victoria Şelaleleri

Artı: Doğa ve macera