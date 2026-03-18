Dünyanın en zeki şehirleri listesi açıklandı: Türkiye’den hangi 3 il listeye girdi?

Küresel ölçekte yapılan ve şehirlerin sadece mimari yapılarını değil; dijital altyapı, eğitim kalitesi, inovasyon kapasitesi ve sürdürülebilirlik vizyonlarını merceğe alan kapsamlı araştırma sonuçlandı. Modern dünyanın 'yeni kriteri' kabul edilen akıllı şehir endeksinde, teknolojiyle entegre yaşam pratikleri puanlanırken Türkiye'nin üç büyük ili, dünya devlerini geride bırakarak devler ligine adını yazdırdı. Avrupa'dan Asya'ya uzanan bu prestijli listede, Türkiye'nin hangi stratejik hamlelerle zirveye ortak olduğu ve listenin ilk basamaklarında hangi şehirlerin olduğu merak konusu oldu. İŞTE DÜNYANIN EN ZEKİ ŞEHİRLERİ SIRALAMASI... 30- Dubai, BAE 29- Viyana, Avusturya 28- Şanghay, Çin 27- Sidney, Avustralya 26- Barselona, İspanya 25- Boston, ABD 24- İSTANBUL, TÜRKİYE 23- Toronto, Kanada 22- Paris, Fransa 21- Tel Aviv, İsrail 20- Tokyo, Japonya 19- ANKARA, TÜRKİYE 18- Berlin, Almanya 17- Hong Kong 16- Stockholm, İsviçre 15- ESKİŞEHİR, TÜRKİYE 14- New York, ABD 13- Münih, Almanya 12- Amsterdam, Hollanda 11- Taipei, Tayvan 10- Helsinki, Finlandiya 9- Abu Dabi, BAE 8- Kopenhag, Danimarka 7- Londra, İngiltere 6- Cenevre, İsviçre 5- Canberra, Avustralya 4- Oslo, Norveç 3- Seul, Güney Kore 2- Singapur 1- Zürih, İsviçre TÜRKİYE'NİN EN ZEKİ ŞEHİRLERİ LİSTESİ DE AÇIKLANDI Öte yandan, Türkiye genelinde yapılan IQ testlerinden elde edilen verilerin dikkate alınarak hazırlanan 'En Zeki Şehirler Listesi' açıklandı. İŞTE O LİSTE 25- Kayseri 101.42 24- Kütahya 101.65 23- Kırşehir 101.74 22- Sakarya 101.78 21- Bartın 102.13 20- Denizli 102.14 19- Rize 102.32 18- Konya 102.36 17- Uşak 102.37 16- Karaman 102.52 15- Yalova 102.58 14- Zonguldak 102.68 13- Tekirdağ 102.82 12- Antalya 103.29 11- Trabzon 103.37 10- Kırklareli 103.38 9- Bursa 103.47 8- Balıkesir 103.59 7- Kocaeli 103.85 6- İstanbul 104.02 5- Çanakkale 104.02 4- Muğla 104.12 3- İzmir 104.51 2- Ankara 104.91 İŞTE YAPILAN ARAŞTIRMALARA GÖRE IQ SEVİYESİ EN YÜKSEK İL 1- Eskişehir 105.20