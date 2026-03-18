Dünyanın en zeki şehirleri listesi açıklandı: Türkiye'den hangi 3 il listeye girdi?

Dünyanın en zeki şehirleri listesi açıklandı: Türkiye'den hangi 3 il listeye girdi?

Eğitimden teknolojiye dev analiz sonuçlandı! Dünyanın en zeki 30 şehri listesinde Türkiye'den 3 il, global metropolleri geride bırakarak göğsümüzü kabarttı. İşte o iller...

Giriş Tarihi: 18.03.2026 11:25
Küresel ölçekte yapılan ve şehirlerin sadece mimari yapılarını değil; dijital altyapı, eğitim kalitesi, inovasyon kapasitesi ve sürdürülebilirlik vizyonlarını merceğe alan kapsamlı araştırma sonuçlandı. Modern dünyanın "yeni kriteri" kabul edilen akıllı şehir endeksinde, teknolojiyle entegre yaşam pratikleri puanlanırken Türkiye'nin üç büyük ili, dünya devlerini geride bırakarak devler ligine adını yazdırdı. Avrupa'dan Asya'ya uzanan bu prestijli listede, Türkiye'nin hangi stratejik hamlelerle zirveye ortak olduğu ve listenin ilk basamaklarında hangi şehirlerin olduğu merak konusu oldu.

İŞTE DÜNYANIN EN ZEKİ ŞEHİRLERİ SIRALAMASI...

30- Dubai, BAE

29- Viyana, Avusturya

28- Şanghay, Çin

27- Sidney, Avustralya

26- Barselona, İspanya

25- Boston, ABD

24- İSTANBUL, TÜRKİYE

23- Toronto, Kanada

22- Paris, Fransa

21- Tel Aviv, İsrail

20- Tokyo, Japonya

19- ANKARA, TÜRKİYE

18- Berlin, Almanya

17- Hong Kong

16- Stockholm, İsviçre

15- ESKİŞEHİR, TÜRKİYE

14- New York, ABD

13- Münih, Almanya

12- Amsterdam, Hollanda

11- Taipei, Tayvan

10- Helsinki, Finlandiya

9- Abu Dabi, BAE

8- Kopenhag, Danimarka

7- Londra, İngiltere