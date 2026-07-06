Trend
Galeri
Trend Yaşam
Dünyanın En Zengin 20 Kültür Kalesi Belli Oldu! Ortak Geçmişe Yön Veren Listede Türkiye’nin Sırası...
Dünyanın En Zengin 20 Kültür Kalesi Belli Oldu! Ortak Geçmişe Yön Veren Listede Türkiye’nin Sırası...
UNESCO koruması altındaki paha biçilemez eserleriyle insanlığın ortak geçmişine yön veren, dünyanın kültür ve miras açısından en zengin ülkeleri açıklandı. Küresel kültür organizasyonları ve turizm endekslerinin derinlemesine analizleriyle hazırlanan bu listede, seyahat ve kültür tutkunlarını büyüleyecek tüm detayları barındırıyor. Akdeniz'in kalbinden Asya'nın derinliklerine kadar uzanan listede, topraklarından adeta tarih fışkıran Türkiye de gurur tablosundaki yerini aldı. İşte dünyanın en zengin kültür kaleleri...
Giriş Tarihi: 06.07.2026 14:14
Güncelleme Tarihi: 06.07.2026 14:23