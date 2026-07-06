Dünyanın En Zengin 20 Kültür Kalesi Belli Oldu! Ortak Geçmişe Yön Veren Listede Türkiye’nin Sırası...

İnsanlık tarihinin ilk ayak izlerinden binlerce yıllık imparatorlukların ihtişamlı kalıntılarına, paha biçilemez mimari şaheserlerden asırlık geleneklere kadar dünya; devasa bir kültür mirasına ev sahipliği yapıyor. Küresel ölçekte hazırlanan yeni bir rapor, ülkelerin sahip olduğu UNESCO Dünya Mirası alanlarını, tarihi derinliklerini ve kültürel etkilerini analiz ederek en zengin ülkeleri gözler önüne serdi. Listede Avrupa'nın köklü medeniyetlerinden Güney Amerika'nın mistik topraklarına kadar pek çok büyüleyici rota yer alıyor.