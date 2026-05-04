Dünyanın en zengin imparatorlukları belli oldu! Osmanlı’dan dikkat çeken sıralama

Tarih sadece kılıçla değil, devasa hazinelerle yazıldı! Ekonomi uzmanları, yüzyıllık enflasyon ve küresel GSYİH verilerini günümüz dolarına uyarlayarak tarihin en zengin 10 imparatorluğunu listeledi. Ortaya çıkan trilyon dolarlık tablo, günümüz milyarderlerinin servetini adeta 'bahşiş' gibi bırakıyor. Roma'nın şatafatı ve Mansa Musa'nın altınlarını geride bırakan asıl merak konusu ise belli: 600 yıl dünyaya hükmeden Osmanlı İmparatorluğu bu dudak uçuklatan listede kaçıncı sırada? İşte ezber bozan o devler ligi... 10. EMEVİ HALİFELİĞİ (UMAYYAD CALİPHATE) Tahmini Net Servet: 15 - 20 Trilyon Dolar Servetin Dayanağı: Dünyanın bilinen en büyük ticaret yollarının merkezine hükmetmeleri. 8. yüzyılda küresel üretimin üçte birini kontrol eden bu devasa ağ, bugünün parasıyla dünyanın en büyük birkaç ekonomisinin toplamına eşitti. 9. AHAMENİŞ İMPARATORLUĞU (PERS İMPARATORLUĞU) Tahmini Net Servet: 15 - 20 Trilyon Dolar Servetin Dayanağı: Dünya nüfusunun neredeyse yarısının doğrudan Persepolis'e vergi ödemesi. Antik dünyadaki tarımsal üretim ve toplanan devasa değerli madenlerin güncel gayrimenkul ve üretim gücü karşılığı. 8. İSPANYOL İMPARATORLUĞU Tahmini Net Servet: 20 - 25 Trilyon Dolar Servetin Dayanağı: Amerika kıtasından çıkarılan 150 bin ton gümüş ve binlerce ton altının doğrudan enflasyon düzeltmeli değeri ve Güney Amerika kıtasının neredeyse tamamının mülkiyet değeri. 7. BABÜR İMPARATORLUĞU (MUGHAL EMPİRE) Tahmini Net Servet: 21 - 25 Trilyon Dolar Servetin Dayanağı: Sanayi devrimi öncesi dünyanın en büyük imalat ekonomisi. Hindistan tekstil ve baharat pazarının küresel pazardaki çeyreklik (1/4) payının günümüzdeki trilyon dolarlık sanayi karşılığı. 6. QİNG HANEDANI (ÇİN) Tahmini Net Servet: 30 - 35 Trilyon Dolar Servetin Dayanağı: 1820'lerde küresel GSYİH'nin %32.9'unu tek başına elinde tutması. Bu oran, bugünkü ABD ekonomisinin küresel ekonomideki payından bile daha büyüktür. 5. OSMANLI İMPARATORLUĞU Tahmini Net Servet: 25 - 30 Trilyon Dolar Servetin Dayanağı: Kanuni Sultan Süleyman döneminde Akdeniz'in bir Türk gölü olmasıyla elde edilen transit gümrük tekelinin değeri. Topkapı Sarayı'na akan vergiler, Mısır'ın tahıl gelirleri ve üç kıtadaki paha biçilemez toprakların modern jeopolitik ve ekonomik karşılığı. 4. ROMA İMPARATORLUĞU Tahmini Net Servet: 45 - 50 Trilyon Dolar Servetin Dayanağı: Zirve döneminde Akdeniz havzasındaki tüm madenlerin, tarım arazilerinin ve işgücünün tek hakimi olması. Sadece ilk imparator Augustus'un kişisel servetinin enflasyon düzeltmeli hali 4.6 Trilyon Dolar olarak hesaplanmaktadır (Bugün Elon Musk'ın servetinin yaklaşık 20 katı). 3. MALİ İMPARATORLUĞU Tahmini Net Servet: Devlete ait altın rezervlerinin piyasa değeri 5 - 10 Trilyon Dolar (Kişisel servet ağırlıklı). Servetin Dayanağı: İmparatorluğun net servetini hesaplamak zor olsa da, hükümdar Mansa Musa tek başına 400 - 415 Milyar Dolarlık onaylanmış nakit/altın servetiyle tarihin en zengin bireyidir. Devletin elindeki altın madenlerinin toplam pazar tekelinin değeri trilyonları aşmaktadır. 2. MOĞOL İMPARATORLUĞU Tahmini Net Servet: 100 - 120 Trilyon Dolar Servetin Dayanağı: 24 Milyon kilometrekarelik kesintisiz toprak parçasının modern gayrimenkul değeri. Çin, Orta Asya, Orta Doğu ve Doğu Avrupa'dan elde edilen ve el konulan yüzyıllık birikimlerin, hazinelerin ve ganimetlerin toplam bugünkü tahmini bilançosu. 1. BRİTANYA İMPARATORLUĞU Tahmini Net Servet: 130 - 150 Trilyon Dolar Servetin Dayanağı: 1920'lerde dünya nüfusunun dörtte birini ve dünya yüzölçümünün %24'ünü kontrol etmesi. O dönemki küresel GSYİH'nin %24'lük kısmına hükmetmeleri gerçeği bugünkü dünya ekonomisine uyarlandığında, Britanya İmparatorluğu'nun ekonomik büyüklüğü tarihte eşi benzeri görülmemiş bir noktadadır. ZENGİNLİĞİN YANI SIRA TARİHİN EN BÜYÜK LİDERLERİ LİSTESİ DE BELLİ OLDU! İşte dünya tarihine yön veren, farklı milletlerin ve medeniyetlerin simgeleşmiş o güçlü isimleri: Mustafa Kemal Atatürk (Türk): Çökmüş bir imparatorluktan, çağdaş ve laik bir cumhuriyet kuran eşsiz bir vizyonerdir. Hem askeri dehası hem de gerçekleştirdiği hukuk, eğitim ve alfabe devrimleriyle bir milleti adeta küllerinden yeniden yaratmıştır. Mazlum milletler için bağımsızlığın en büyük sembolüdür. II. Ramses (Mısır): 'Büyük Ramses' olarak anılan bu firavun, Antik Mısır'ın en güçlü dönemini yönetmiştir. Kadeş Savaşı gibi büyük askeri başarılarının yanı sıra, inşa ettirdiği devasa tapınaklarla (Abu Simbel gibi) gücünü mimariye de kazımış, yaklaşık 66 yıl hüküm sürerek Mısır'ın altın çağını yaşatmıştır. Aşoka (Hint): Mauryan İmparatorluğu'nu Hindistan'ın neredeyse tamamına yayan Aşoka, tarihin en ilginç dönüşümlerinden birini yaşamıştır. Kanlı savaşların ardından Budizm'i benimsemiş; şiddeti reddederek adaleti, barışı ve hayvan haklarını savunan yasalar çıkarmıştır. Gücü 'kılıçla' değil 'etikle' yönetmenin ilk küresel örneğidir. I. Elizabeth (İngiliz): İngiltere'yi Avrupa'nın kenarındaki küçük bir ada devletinden, küresel bir imparatorluğa dönüştüren liderdir. Dini çatışmaları yatıştırmış, İspanyol Armada'sını yenerek denizlere hakim olmuş ve Shakespeare gibi isimlerin yetiştiği bir kültür devrimine (Elizabeth Dönemi) öncülük etmiştir. Mete Han (Hun/Türk): Bozkırın ilk büyük stratejisti olan Mete Han, orduda 'onlu sistem'i kurarak dünya askeri tarihine yön vermiştir. Türk boylarını ilk kez tek bir siyasi irade altında birleştirmiş ve Çin'e karşı uyguladığı baskı politikasıyla Orta Asya'nın kaderini çizmiştir. Napoleon Bonaparte (Fransız): Fransız İhtilali'nin kaosu içinden çıkarak Avrupa'nın büyük kısmını fethetmiştir. Askeri dehası kadar, 'Napolyon Kanunları' ile modern hukuk sistemlerinin temelini atmış ve Avrupa'daki feodal yapıyı kökten sarsmıştır. Wu Zetian (Çin): Çin tarihinin tek kadın imparatoru olan Wu, hanedanlık içindeki tüm engelleri zekasıyla aşmıştır. Eğitim reformları ve liyakate dayalı devlet sınavları sayesinde alt sınıfların yönetimde söz sahibi olmasını sağlamış, Çin'in ekonomik ve askeri gücünü zirveye taşımıştır. Fatih Sultan Mehmet (Osmanlı/Türk): 21 yaşında İstanbul'u fethederek bir çağı kapatan Fatih, sadece kılıç sallayan bir fatih değil, bir 'Rönesans Hükümdarı'dır. Doğu ve Batı ilimlerini birleştirmiş, topların mühendislik hesaplarını bizzat yapmış ve çok kültürlü bir imparatorluk yapısının mimarı olmuştur. Pachacuti (İnka): Küçük bir kabileden, Güney Amerika'nın en büyük imparatorluğu olan İnka İmparatorluğu'nu yaratan isimdir. Cusco şehrini yeniden inşa etmiş ve And Dağları'nın zorlu coğrafyasında devasa bir idari ve mühendislik ağı (yollar, teraslar) kurmuştur. Selahaddin Eyyubi (Eyyubi): Kudüs'ü Haçlılardan geri almasıyla tanınan bu lider, sadece askeri başarısıyla değil, düşmanlarına bile gösterdiği hoşgörü ve şövalyelik ruhuyla hem Doğu'da hem de Batı'da efsaneleşmiştir. Adalet ve merhametin savaş meydanındaki en büyük temsilcilerinden biridir. I. Isabella (İspanyol): Kastilya Kraliçesi olarak İspanya'nın birleşmesini sağlamış ve Kristof Kolomb'un seferlerini finanse ederek 'Yeni Dünya'nın keşfine öncülük etmiştir. Modern İspanya'nın temellerini atan ve ülkesini küresel bir sömürge gücü haline getiren kararlı bir liderdir. Tomris Hatun (Saka/İskit): Pers İmparatorluğu gibi devasa bir güce boyun eğmeyen, vatanını ve halkını korumak için savaş meydanında en önde çarpışan kadın hükümdardır. Pers Kralı Kiros'a karşı kazandığı zafer, antik çağın en destansı direniş hikayelerinden biridir. Bu listedeki her lider, kendi döneminin imkansızlıklarını ya da toplumsal engellerini aşarak adını tarihe yazdırmıştır. Kimisi yasalarla, kimisi keşiflerle, kimisi de sadece sarsılmaz bir iradeyle dünyayı değiştirmiştir. TARİHİN EN BÜYÜK SAVAŞÇILARI LİSTESİNİ GÖRDÜNÜZ MÜ? İşte insan sınırlarını zorlayan, ölümü bir gölge gibi yanında taşıyan ve adlarını kanla tarihe kazıyan dünyanın en büyük 11 savaşçısı! Hazırsanız, zamanın ötesindeki bu büyük hesaplaşmaya giriyoruz. FLAMMA: ARENANIN ÖLMEYEN EFSANESİ Roma arenalarının gördüğü en sıra dışı savaşçı olan Flamma, bir Suriye askeri olarak esir düşmüş ancak bir gladyatör olarak efsaneleşmiştir. Toplam 34 dövüşe çıkmış, bunların 21'ini kazanmış ve 9'unda berabere kalmıştır. Flamma'yı eşsiz kılan, kendisine dört kez sunulan 'Rudis'i (özgürlük kılıcı) reddederek arenada savaşmaya devam etmesidir. O, özgürlüğünü değil, savaşın getirdiği o adrenalin dolu onuru seçen, ölümle dans etmeyi hayatın kendisine tercih eden bir dövüş makinesidir. MİYAMOTO MUSASHİ: YENİLMEZLİĞİN FELSEFESİ Japonya'nın gelmiş geçmiş en büyük kılıç ustası kabul edilen Musashi, hayatı boyunca çıktığı 61 düellonun hiçbirini kaybetmedi. Henüz 13 yaşındayken ilk rakibini bir sopa ile öldüren Musashi, 'Beş Çember Kitabı' ile savaş sanatını bir yaşam felsefesine dönüştürdü. İki kılıcı aynı anda kullanma tekniğini geliştirmiş, rakiplerinin zihnini bir ayna gibi okuyarak onları daha kılıçlarını çekmeden mağlup etmeyi başarmıştır. Onun için savaş, sadece fiziksel bir çarpışma değil, mutlak bir odaklanma ve ruhsal üstünlük meselesidir. CENGİZ HAN: BOZKIRIN DURDURULAMAZ KASIRGASI Sıfırdan gelerek tarihin bitişik sınırlara sahip en büyük imparatorluğunu kuran Cengiz Han, mobil savaş taktiklerinin babasıdır. Moğol atlı okçularını birer ölüm makinesine dönüştüren bu lider, liyakati esas alan ordusuyla disiplinin ne demek olduğunu dünyaya göstermiştir. Psikolojik savaşı bir sanat gibi kullanmış, kuşattığı şehirlerde yarattığı korku dalgasıyla çoğu zaman savaşmadan zafer kazanmıştır. Onun stratejileri, bugün bile modern orduların yıldırım harekatı (Blitzkrieg) doktrinlerine ilham vermektedir. TOMOE GOZEN: BİN SAVAŞÇIYA BEDEL KADIN SAMURAY 12. yüzyıl Japonya'sında, erkeklerin domine ettiği savaş alanlarında bir efsane gibi yükselen Tomoe Gozen, güzelliği kadar vahşiliğiyle de tanınırdı. Yay kullanmadaki ustalığı ve kılıç sallamadaki hızıyla ordunun en ön saflarında yer alırdı. Kayıtlara göre, Genpei Savaşı sırasında düşman generallerinin başını elleriyle koparacak kadar güçlüydü. O, onurun ve sadakatin cinsiyet tanımadığını tüm dünyaya kanıtlayan bir semboldür. FATİH SULTAN MEHMET: İMKANSIZI TASARLAYAN MÜHENDİS DEHA Sadece 21 yaşındayken bin yıllık Bizans İmparatorluğu'nu tarihe gömen Fatih Sultan Mehmet, 'savaşçı' kavramına entelektüel ve mühendislik boyutunu eklemiştir. Onun gücü, sadece kılıç sallamasından değil, balistik hesaplarını bizzat yaptığı devasa 'Şahi' toplarından geliyordu. Kimsenin hayal bile edemeyeceği bir hamleyle gemileri karadan yürüterek Haliç'e indirmesi, askeri lojistik tarihinin en büyük deha gösterisidir. Altı dil bilen, felsefe ve bilimle yoğrulmuş bu hükümdar, İstanbul'u alarak orta çağı kapatıp yeni bir çağı başlatan gerçek bir strateji ustasıdır. BÜYÜK İSKENDER: DÜNYANIN UCUNA GİDEN GENÇ KRAL 32 yıllık kısa ömrüne bilinen dünyanın neredeyse tamamını sığdıran İskender, girdiği hiçbir muharebeyi kaybetmemiştir. Pers İmparatorluğu'nun devasa ordularını Gaugamela'da 'Falanks' düzeni ve ağır süvari saldırılarıyla darmadağın etmiştir. Onun en büyük gücü, ordusunun en önünde, bizzat çarpışarak askerlerine ilham vermesiydi. Hindistan sınırlarına kadar dayanan bu vizyoner lider, farklı kültürleri birleştirerek Helenistik bir medeniyetin temellerini atmıştır. SPARTALI LEONİDAS: FEDA KÜLTÜRÜNÜN ZİRVESİ Thermopylae Geçidi'nde 300 Spartalı ve birkaç bin müttefikiyle yüz binlerce Pers askerine karşı duran Leonidas, askeri disiplinin ve kahramanlığın sembolüdür. 'Silahlarını bırak' diyen Pers elçisine 'Gel de al' (Molon Labe) cevabını vererek ölüme meydan okumuştur. Sparta eğitim sisteminin (Agoge) en sert süzgecinden geçen Leonidas, askerlerine bir kraldan ziyade bir yoldaş gibi liderlik etmiş ve gösterdiği direnişle tüm Yunanistan'ın birleşmesi için gereken zamanı kazandırmıştır. ATTİLA: TANRI'NIN KIRBACI VE ROMA'NIN KABUSU Hun İmparatorluğu'nun efsanevi lideri Attila, hem Doğu hem de Batı Roma İmparatorluğu'na diz çöktürmüştür. Bozkırın vahşi ve hızlı saldırı taktiklerini merkezi otoriteyle birleştirmiş, Avrupa'nın içlerine kadar ilerleyerek 'Tanrı'nın Kırbacı' lakabını almıştır. Diplomatik zekasıyla Roma'yı vergiye bağlamış, askeri gücüyle ise Avrupa haritasını yeniden çizmiştir. Attila ismi, yüzyıllar boyunca Avrupa karanlığında korkuyla anılan bir güç simgesi olmuştur. ALP ARSLAN: ANADOLU'NUN KİLİDİNİ AÇAN SULTAN 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi'nde, sayıca kendisinden dört kat büyük olan Bizans ordusunu 'Turan Taktiği' (hilal taktiği) ile imha eden Alp Arslan, Türk tarihinin en kritik zaferlerinden birine imza atmıştır. Üzerine beyaz kefenini giyip ordusunun önüne çıkarak 'Burada sultan ve asker yoktur, hepimiz biriz' demesi, liderlik dersi niteliğindedir. Mağlup ettiği İmparator Romen Diyojen'e gösterdiği asil muamele ise onun sadece büyük bir savaşçı değil, aynı zamanda büyük bir devlet adamı olduğunun kanıtıdır. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK: MODERN STRATEJİNİN VE İRADENİN MİMARI Askeri literatüre 'Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır; o satıh bütün vatandır' doktriniyle geçen Atatürk, imkansızlıklar içinde bir ulusu ayağa kaldıran modern çağın en büyük komutanlarından biridir. Çanakkale'de 'Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum' diyerek savaşın kaderini değiştiren iradesi, Sakarya Meydan Muharebesi'nde ise tarihin en uzun meydan savaşını yöneten stratejik zekasıyla birleşmiştir. O, sadece bir cephe savaşçısı değil, aynı zamanda psikolojik harp ve lojistik yönetiminde bir dünya markasıdır. Bu listedeki isimlerin her biri, fiziksel limitleri zihinsel disiplinle aşmanın birer örneğidir. Kimisi kılıcıyla, kimisi kalemiyle, kimisi de mühendislik zekasıyla dünyayı değiştirmiştir. Ancak hepsinin ortak noktası, pes etmenin bir seçenek olmadığını tüm dünyaya göstermiş olmalarıdır. Tarih, bu devlerin gölgesinde şekillenmiş ve onların cesaretiyle bugünlere ulaşmıştır. Hangisinin favoriniz olduğu, sizin dünyaya hangi pencereden baktığınızla ilgilidir: Mutlak güç mü, adalet mi, yoksa felsefi bir derinlik mi? PEKİ DÜNYANIN EN GÜÇLÜ İMPARATORLUKLARINI BİLİYOR MUSUNUZ? Dünya tarihine damga vuran imparatorluklar, askeri güçten ekonomik etkiye kadar pek çok kritere göre yeniden değerlendirildi. İşte tarihin en güçlü imparatorlukları... 15. BİZANS İMPARATORLUĞU Zirve Dönemi: 6. Yüzyıl Güç Faktörleri: Diplomasi, savunma mimarisi, ticaret yolları Toprak Alanı: 3.5 milyon km² Öne Çıkan Özellikler: Avrupa ve Asya'nın birleşim noktası. 14. JAPON İMPARATORLUĞU Zirve Dönemi: 20. Yüzyıl (1930'lar) Güç Faktörleri: Askeri teknoloji, bölgesel genişleme Toprak Alanı: 7 milyon km² Öne Çıkan Özellikler: Asya-Pasifik bölgesindeki etkisi. 13. ÇİN İMPARATORLUĞU Zirve Dönemi: MÖ 2. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Güç Faktörleri: İpek Yolu, bilimsel buluşlar, merkezi yönetim Toprak Alanı: 6 milyon km² Öne Çıkan Özellikler: Doğu Asya'nın yükselişi. 12. PORTEKİZ İMPARATORLUĞU Zirve Dönemi: 15-16. Yüzyıl Güç Faktörleri: Denizcilik keşifleri, ticaret yolları Toprak Alanı: 10 milyon km² Öne Çıkan Özellikler: İlk küresel ticaret ağı. 11. FRANSA (NAPOLYON İMPARATORLUĞU) Zirve Dönemi: 19. Yüzyılın başı Güç Faktörleri: Askeri deha, Avrupa'daki reformlar Toprak Alanı: 2 milyon km² Öne Çıkan Özellikler: Avrupa'nın siyasi haritasını yeniden şekillendirdi. 10. TANG HANEDANLIĞI Zirve Dönemi: 7. Yüzyıl Güç Faktörleri: İpek Yolu kontrolü, kültürel üstünlük, teknolojik yenilikler Toprak Alanı: 6 milyon km² Öne Çıkan Özellikler: Çin kültürünün Altın Çağı. 9. İSPANYA İMPARATORLUĞU Zirve Dönemi: 16. Yüzyıl Güç Faktörleri: Denizcilik üstünlüğü, koloniler, altın ticareti Toprak Alanı: 13 milyon km² Öne Çıkan Özellikler: Amerika kıtasında derin izler bıraktı. 8. PERS İMPARATORLUĞU Zirve Dönemi: MÖ 5. Yüzyıl Güç Faktörleri: Merkezi yönetim, yol ağı, hoşgörü politikası Toprak Alanı: 8 milyon km² Öne Çıkan Özellikler: İlk süper güç. 7. SOVYETLER BİRLİĞİ Zirve Dönemi: 20. Yüzyıl Güç Faktörleri: Askeri güç, ideolojik yayılma, sanayi üretimi Toprak Alanı: 22 milyon km² Öne Çıkan Özellikler: Soğuk Savaş'ın iki süper gücünden biri. 6. QİNG HANEDANLIĞI Zirve Dönemi: 18. Yüzyıl Güç Faktörleri: Ekonomik güç, nüfus üstünlüğü, geniş topraklar Toprak Alanı: 14 milyon km² Öne Çıkan Özellikler: Çin'in son hanedanlığı, Asya'nın merkezi. 5. ABBASİLER Zirve Dönemi: 9. Yüzyıl Güç Faktörleri: Bilim ve kültürde Altın Çağ, ticaret yolları kontrolü Toprak Alanı: 11 milyon km² Öne Çıkan Özellikler: İslam medeniyetinin zirve dönemi. 4. ROMA İMPARATORLUĞU Zirve Dönemi: MÖ 27 - MS 476 Güç Faktörleri: Hukuk sistemi, askeri disiplin, mimari başarılar Toprak Alanı: 5 milyon km² Öne Çıkan Özellikler: Batı medeniyetinin temellerini attı. 3. MOĞOL İMPARATORLUĞU Zirve Dönemi: 13. Yüzyıl Güç Faktörleri: Askeri strateji, hızlı fetihler, Avrasya'daki kültürel entegrasyon Toprak Alanı: 24 milyon km² Öne Çıkan Özellikler: Tarihin en geniş kara imparatorluğu. 2. BRİTANYA İMPARATORLUĞU Zirve Dönemi: 19. Yüzyıl Güç Faktörleri: Sanayi devrimi, küresel ticaret ağları, denizcilik üstünlüğü Toprak Alanı: 35 milyon km² (dünyanın dörtte biri) Öne Çıkan Özellikler: Tarihin en büyük imparatorluğu, bilim ve teknolojide öncü. 1. OSMANLI İMPARATORLUĞU Zirve Dönemi: 16. Yüzyıl Güç Faktörleri: Stratejik konum, askeri başarılar, kültürel çeşitlilik Toprak Alanı: 5.2 milyon km² Öne Çıkan Özellikler: Üç kıtayı birleştiren köprü. İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI Savunma bütçesi, lojistik kapasite ve teknolojik üstünlük gibi kriterler üzerinden hazırlanan dünyanın en güçlü orduları 2026 listesi açıklandı. İŞTE O LİSTE Madagaskar Eritre Kongo Cumhuriyeti Botsvana Moritanya Dominik Cumhuriyeti Senegal Nepal Karadağ El Salvador Burkina Faso Honduras Fildişi Sahili Guatemala Mali Kırgızistan Laos Estonya Tacikistan Zambiya Gana Zimbabve Kuzey Makedonya Güney Sudan Uganda Lübnan Namibya Lüksemburg Afganistan Nijer Romanya Etiyopya Çekya BAE Macaristan Angola Kazakistan Özbekistan Fas Azerbaycan Belçika Bulgaristan Sırbistan Suriye Ekvador Demokratik Kongo Küba Avusturya Sri Lanka Belarus İsveç Kanada Singapur Yunanistan Nijerya Meksika Arjantin Kuzey Kore Bangladeş Hollanda Myanmar Norveç Portekiz Güney Afrika Filipinler Malezya Irak İsviçre Danimarka Kolombiya Şili Finlandiya Peru Venezuela Brezilya Pakistan Endonezya Almanya İsrail İran İspanya Avustralya Mısır Ukrayna Polonya Tayvan Vietnam Suudi Arabistan Tayland Cezayir 10 - İTALYA 9 - TÜRKİYE 8 - JAPONYA 7 - FRANSA 6 - BİRLEŞİK KRALLIK 5 - GÜNEY KORE 4 - HİNDİSTAN 3 - ÇİN 2 - RUSYA 1- ABD