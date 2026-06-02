Dünyanın en zengin insanları listesine girdi! Banka hesabına 1 Trilyon TL geldi! Hayatı kabusa döndü: "MASAK harekete geçti"

HESABINDA 999 MİLYAR LİRA GÖRÜNDÜ

Takalo'nun hesabında, kaynağını bilmediği 999 milyar 999 milyon 999 bin 999 lira 99 kuruş bulunduğu tespit edildi. Devasa tutarın görülmesinin ardından hesaplara MASAK tarafından bloke konuldu. Yaşanan gelişme nedeniyle tüm hesaplarına erişimi kesilen Takalo, bankadan bilgi talep etti ancak yürütülen inceleme nedeniyle detay paylaşılmadığını söyledi.

"HERKES TOPLANDI"

Yaşadıklarını anlatan Takalo, banka çalışanlarının da durum karşısında şaşkınlık yaşadığını belirterek, "Memur şefini çağırdı, şef banka müdürünü çağırdı. Herkes toplandı. Para gelmiş, MASAK tarafından bloke konmuş. Çok komik karşıladılar" dedi.