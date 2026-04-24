Dünyanın en zorlu 10 yolu açıklandı! Türkiye'den o rota listeye girdi: Geçebilenlere hayret ediyorlar...

Dünya üzerinde öyle rotalar var ki, buralarda sürüş yapmak sadece bir ulaşım meselesi değil, başlı başına bir hayatta kalma mücadelesine dönüşüyor. Adrenalin tutkunlarını kendine çeken, ancak en deneyimli şoförlerin bile ellerini direksiyonda titreten bu yollar; keskin virajları, oksijenin azaldığı rakımları ve uçsuz bucaksız uçurumlarıyla adeta doğanın sürücülere fırlattığı bir eldiven gibi. İşte haritadan bakarken bile nefesinizi kesecek, cesaretin sınırlarını zorlayan dünyanın en tehlikeli 10 yolu!

Giriş Tarihi: 24.04.2026 15:12
Dünyanın dört bir yanında uzanan bazı rotalar, sadece birer yol değil; doğanın sürücülere karşı açtığı sessiz birer savaş meydanıdır. Kimi zaman bulutların üzerine çıkan dik yamaçlarda, kimi zaman ise hırçın dalgaların dövdüğü kıyı şeritlerinde ilerleyen bu yollar, sundukları eşsiz manzaraların bedelini her virajda hayati bir riskle ödetiyor. En ufak bir dikkatsizliğin geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurduğu bu güzergâhlar, adrenalin tutkunları için birer cazibe merkeziyken, yerel halk içinse her gün verilen bir cesaret sınavı niteliğinde.

10. STELVIO GEÇİDİ / İTALYA

Stelvio Geçidi, İtalya Alplerinde birçok mil boyunca zikzaklar çizerek alçalan bir geçittir. 2008'de Top Gear tarafından en iyi sürüş yolu seçilen bu geçit, toplamda 48 keskin viraja ev sahipliği yapıyor.

En tehlikeli yollar sıralamasında 10. sırada yer alan bu geçit, en tehlikelisi olmasa da en dolambaçlı olan yollardan biridir.

9. SİÇUAN - TİBET KARAYOLU / ÇİN

Çin'in Çengdu kentinde başlayıp Tibet'in Lhasa şehrinde sona eren bu yolu tamamlamak yaklaşık olarak 15 günü buluyor. Bu ölüm kapanını aşmayı göze alan sürücüler, bölgenin görkemli zirveleri ve eşsiz manzaralarıyla ödüllendiriliyor.

Ancak dikkatli olmakta fayda var, çünkü heyelanlar ve kaya düşmeleriyle ünlü olan bu yüksek rakımlı yolda bir hata ölümle sonuçlanabiliyor.

8. ATLANTİK YOLU / NORVEÇ

2006 yılında Guardian tarafından "Dünyanın en iyi sürüş yolu" seçilen Atlantik Yolu, aynı zamanda Storseisundet Köprüsü'ne de ev sahipliği yapıyor.

Bu köprü, gökyüzüne uzanan bir rampa gibi görünür. Norveç Denizi'nin vahşi dalgaları fırtınalı havalarda yola çarpar ve yolu bir eğlence parkuruna dönüştürür.

7. ZOJİLA GEÇİDİ / HİNDİSTAN

Hindistan'da Ladakh ile Keşmir'i birbirine bağlayan bu geçit, özellikle kış aylarında tehlikeli koşullar nedeniyle kapanır. Yaz aylarında bile dar yolları, dik yamaçlar ve bariyerlerin olmaması sürücüler için büyük bir risk oluşturur. Geçit boyunca devrilmiş otobüsler, kazalı araçlar ve hayvanlarla karşılaşmak sıradan bir manzara gelmiştir.

6. SİBİRYA YOLU (YAKUTSK) / RUSYA

Sibirya'nın içinden geçen bu asfaltlanmamış yol, yılın on ayında buz gibi soğuklarla ünlüdür. Yaz aylarında ise yol çamur deryasına dönüşür ve araçları yutar. Bu yol, dünyanın en soğuk noktası olan Yakutsk'a ulaşmanın tek yoludur ve izole bir bölge olması nedeniyle hayatta kalma malzemeleri taşımak şarttır.

5. NORTH YUNGAS YOLU / BOLİVYA

Ölüm Yolu olarak da bilinen North Yungas Yolu'nda her yıl 200-300 kişi hayatını kaybeder. Genişliği tek bir araçlık olan bu yol, korkutucu yüksekliklerden geçer ve koruma bariyerleri yoktur. Şiddetli yağmur, sis ve toprak kaymaları ise sürüşü daha da riskli hale getirir. Ancak neyse ki bu yol için yeni bir alternatif güzergah yapılmış durumda.

4. SKIPPERS CANYON YOLU / YENİ ZELANDA

Skippers Canyon Yolu, 140 yıl önce madenciler tarafından el işçiliğiyle oyulmuştur. Bu yol o kadar tehlikelidir ki sigorta şirketleri bu yolda yapılan kazaları kapsamaz. Dar ve çakıllı yolları, yüksek irtifa ve keskin virajlarıyla sürüş yeteneklerinizi test eder.

3. FAIRY MEADOWS YOLU / PAKİSTAN

Pakistan'ın Gilgit-Baltistan bölgesinde yer alan bu yol, dar ve stabilize bir yapıya sahiptir. Yüksek irtifa, keskin dönüşler ve bariyerlerin olmaması sürücüler için büyük risk oluşturur. Görsel açıdan muhteşem bir yer olsa da araçların uçurumdan düşme tehlikesi oldukça yüksektir.

2. KEYLONG KISHTWAR YOLU / HİNDİSTAN

Hindistan'ın Himachal Pradesh eyaletinde yer alan bu yol, dik uçurumları ve rğzgarlı yapısıyla ünlüdür. Yağışlı günlerde yol kayganlaşır ve geçişler daha da zorlu hale gelir. Muhteşem dağ manzaraları eşliğinde sürüş yapmak istiyorsanız cesaretinizi toplamanız gerekecek.

1.BAYBURT D915 YOLU / TÜRKİYE

Bayburt şehrinde bulunan D915 Yolu, dünyanın en tehlikeli yolu seçilmiştir. 29 keskin virajı ve koruma bariyerlerinin olmaması sürücüleri ciddi bir riskle karşı karşıya bırakır. Kış aylarında kar fırtınları ve çığlar nedeniyle yolun bazı bölümleri kapalıdır.

PİLOTLARIN BİLE İNİŞ YAPARKEN ELLERİ TİTRİYOR! İŞTE DÜNYANIN EN TEHLİKELİ HAVALİMANLARI

Pilotların lisanslarını adeta yeniden sınavdan geçiren, hata payının "sıfır" olduğu dünyanın en ürkütücü 14 havalimanını sizler için derledik. İşte tekerleklerin yere değdiği o an nefesinizi kesecek olan, medeniyetin sınırlarını zorlayan o rotalar...

1. Princess Juliana Uluslararası Havaalanı - St. Marteen

St. Marteen'deki Princess Juliana Uluslararası Havaalanı uçak yolcularından çok, masum masum oradaki plajda güneşlenen ve denize girenler için ürkütücü görünüyor. Havayolu pisti hemen plajın bitişiğinde bulunuyor.

2. Paro Havayolu Pisti - Butan

Butan'ın tek havayolu pisti Paro'da yaklaşık deniz seviyesinden 7.000 feet yükseklikte ve yaklaşık 16.000 Himalaya dağ kütlesi ile çevrili bulunuyor. Buraya inme maharetini gösteren pilotların sayısı bir elin parmağını geçmiyor.

3. Barra Havaalanı - İskoçya

İskoçya'daki Barra Havalimanı, dünyada pist olarak kumsalı kullanan tek yer olma özelliğiyle uçuş saatlerini doğaya teslim etmiş durumda. Pilotlar iniş yapabilmek için "gelgit" zamanlarını santim santim takip etmek zorunda; çünkü sular yükseldiğinde pist tamamen okyanusun altında kalıyor.

4. Juancho E. Yrasquin Uluslararası Havaalanı - Saba Adası

Saba Adası'ndaki Juancho E. Yrasquin Havalimanı, sadece 400 metrelik uzunluğuyla dünyanın ticari uçuşa açık en kısa pistine sahip. Sert rüzgarların estiği dağların arasına sıkışan bu daracık pistin her iki ucu da doğrudan okyanusa açılan dik uçurumlarla bitiyor.

Pilotlar için bu pistte doğru saniyede duramamak, uçağın sulara gömülmesiyle sonuçlanan ölümcül bir maceraya dönüşüyor.

5. Narsarasuaq Havaalanı - Grönland

Grönland'in Narsarasuaq Havaalanı fiyordlarla çevirili olduğundan, iniş ve kalkış esnasında karşılaşılan türbülans ve rüzgar çok sıradan olaylar arasında. Bu sebeple bu pistten iniş ve kalkışlar sadece gündüz vakti yapılabilmekte.

Pilotlar ayrıca bu havaalanına dönüşü 90 derece yapmak ve aynı zamanda kayan buzullara da dikkat etmek zorundalar.

6. Cebelitarık Uluslararası Havaalanı - Cebelitarık

Cebelitarık Uluslararası Havaalanı şehrin en işlek caddelerinden Winston Churchil Caddesi ile kesişiyor. Uçak her iniş veya kalkış yaptığında cadde trafiğe kapanıyor.

7. Madeira Havaalanı - Portekiz

Avrupadaki en zorlu havaalanı olarak da bilinen Portekiz'de bulunan Madeira havaalanınında pilotlar, okyanus ve dağ zinciri arasındaki ince çizgiyi yakalayarak ilerlemeleri gerekmekte. Pist oldukça rüzgarlı ve kısa olduğundan dolayı pilotlar Atlantik'e girmemek için hep son saniye sağa kırıyorlar.

8. Qamdo Bamda Havaalanı - Tibet

Tibet'in Camdo Bamda Havaalanı bir zamanlar dünyanın en yüksek havaalanı olarak biliniyordu. Şimdilerde ünvanını elinden kaptırsa da hala oldukça yüksek bir havaalanı olmasıyla oldukça zorlayıcı bir deneyim sunuyor.

9. St. Barths Havaalanı - St. Barths

St. Maarten havaalanı gibi Amerikalı ünlülerin uğrak noktası St. Barths da dünyanın en kısa pistlerinden birine ev sahipliği yapmakta. Pistin hemen bitiminde güneşlenen turistler bulunmakta.

10. Malekene Air Strip Havaalanı - Afrika Lesotho

Afrika Lesotho'da yer alan Malekene Air Strip Havaalanı sadece 1.300 feet uzunluğunda ancak sonundaki boşluğun yüksekliği tam tamına 2000 feet.

11. Alaska Ketchikan Uluslararası - Alaska

Alaska Ketchikan Uluslararası Havaalanı süper kısa bir piste sahip ve her sene yaklaşık 50 ila 190 inç arası yağmur ile birlikte don yaşanmakta.