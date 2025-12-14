Trend Galeri Trend Yaşam Dünyanın gözü o ilimizde! Avrupa şehirlerini bile kendine hayran bıraktırıyor…

Temiz sokakları, kültürel yapısı ve yeşil alanları ile dikkat çeken o şehrimiz Avrupalıları kendine hayran bıraktırıyor. O kentimiz özellikle yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görüyor…

Giriş Tarihi: 14.12.2025 15:29
Türkiye'nin batısında konumlanan ve son yıllarda hızlı bir gelişim sürecine giren şehir, Avrupa kentlerini andıran yapısıyla dikkat çekiyor. Planlı yapısı, toplu taşıma olanakları, çevreye duyarlı projeleri ve kültürel faaliyetleriyle dikkat çeken kent, artan ilgiyle karşılaşıyor.

Şehri ilk kez ziyaret eden birçok kişi, düzenli sokakları, bisiklet yolları, sanat galerileri ve kafeleri görünce hayran kalıyor.

Aynı zamanda şehir, yaşanabilirlik endekslerinde de üst sıralarda yer alıyor.

Yıllardır Anadolu'nun ortasında adım adım dönüşen Eskişehir, bugün hem yaşam kalitesi hem de sosyal imkanlarıyla Avrupa şehirlerini bile kendine hayran bırakıyor.

Özellikle genç nüfusun ve üniversite öğrencilerinin yoğunluğu, şehre canlılık ve dinamizm kazandırıyor.

