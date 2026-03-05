Trend
Galeri
Trend Yaşam
Dünyanın gözü Orta Doğu'daki sıcak savaşa dönmüşken... Kuzey Kore'den dikkat çeken hamle!
Dünyanın gözü Orta Doğu'daki sıcak savaşa dönmüşken... Kuzey Kore'den dikkat çeken hamle!
Kuzey Kore, 5 bin tonluk Choe Hyon savaş gemisinden stratejik seyir füzesi denemesi gerçekleştirdi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, her yıl 2 yeni savaş gemisi inşa etme talimatı vererek, "Donanmayı nükleer silahlandırma çabalarında tatmin edici ilerleme kaydedildi" dedi.
Giriş Tarihi: 05.03.2026 10:55
Güncelleme Tarihi: 05.03.2026 10:57