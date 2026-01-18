Dünyanın o şehrimizi konuşuyor! Avrupa şehirleri bile hayran kaldı

Türkiye'nin batısında yer alan ve son yıllarda hızla gelişen şehir, Avrupa kentlerini andıran yapısıyla öne çıkıyor. Planlı yerleşimi, güçlü toplu taşıma ağı, çevreci projeleri ve kültürel etkinlikleriyle kent, her geçen gün daha fazla ilgi görüyor. Şehri ilk kez ziyaret eden birçok kişi, düzenli sokakları, bisiklet yolları, sanat galerileri ve kafeleri görünce hayran kalıyor. Aynı zamanda şehir, yaşanabilirlik endekslerinde de üst sıralarda yer alıyor. Yıllardır Anadolu'nun ortasında adım adım dönüşen Eskişehir, bugün hem yaşam kalitesi hem de sosyal imkanlarıyla Avrupa şehirlerini bile kendine hayran bırakıyor. Özellikle genç nüfusun ve üniversite öğrencilerinin yoğunluğu, şehre canlılık ve dinamizm kazandırıyor.