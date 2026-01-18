Trend Galeri Trend Yaşam Dünyanın o şehrimizi konuşuyor! Avrupa şehirleri bile hayran kaldı

Dünyanın o şehrimizi konuşuyor! Avrupa şehirleri bile hayran kaldı

Temiz sokakları, kültürel yapısı ve yeşil alanları ile dikkat çeken o şehrimiz Avrupalıları kendine hayran bıraktırıyor. O kentimiz özellikle yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görüyor…

Giriş Tarihi: 18.01.2026 16:40