Dünyanın yüz ölçümü en büyük 50 ülkesi sıralandı! İşte Türkiye’nin o listedeki tam yeri...

Üzerinde yaşadığımız yeryüzü, binlerce yıllık tarihi süreçlerin ve jeolojik hareketlerin sonucunda şekillenen devasa sınırlarla örülü. Bir ülkenin sahip olduğu toprak büyüklüğü; sadece haritadaki kapladığı alandan ibaret olmayıp coğrafi güç, yeraltı zenginlikleri, tarımsal potansiyel ve küresel stratejik konum açısından en kritik güç unsurlarından biri kabul ediliyor. İşte yüz ölçümleri ve ülkeleri sıralaması;