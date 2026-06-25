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Dünyanın yüz ölçümü en büyük 50 ülkesi sıralandı! İşte Türkiye'nin o listedeki tam yeri...

Milyonlarca kilometrekarelik sınırları, devasa karasal toprakları ve göz alabildiğine uzanan su alanlarıyla yeryüzünün en büyük 50 ülkesi açıklandı. Kıtalar arası ülkelerin ilk sıraları kimseye kaptırmadığı bu dev listede, Türkiye'nin kaçıncı sırada yer aldığı ise büyük bir merak konusu oldu. Toplam alan, saf karasal toprak büyüklüğü ve sahip olunan su yüzdeleri dikkate alınarak hazırlanan bu çarpıcı coğrafi harita ile sıralamanın detayları...

Giriş Tarihi: 24.06.2026 23:41 Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 00:14
Dünyanın yüz ölçümü en büyük 50 ülkesi sıralandı! İşte Türkiye’nin o listedeki tam yeri...

Üzerinde yaşadığımız yeryüzü, binlerce yıllık tarihi süreçlerin ve jeolojik hareketlerin sonucunda şekillenen devasa sınırlarla örülü. Bir ülkenin sahip olduğu toprak büyüklüğü; sadece haritadaki kapladığı alandan ibaret olmayıp coğrafi güç, yeraltı zenginlikleri, tarımsal potansiyel ve küresel stratejik konum açısından en kritik güç unsurlarından biri kabul ediliyor. İşte yüz ölçümleri ve ülkeleri sıralaması;

Dünyanın yüz ölçümü en büyük 50 ülkesi sıralandı! İşte Türkiye’nin o listedeki tam yeri...

50. JAPONYA

377.930

Dünyanın yüz ölçümü en büyük 50 ülkesi sıralandı! İşte Türkiye’nin o listedeki tam yeri...

49. TÜRKMENİSTAN

488.100

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Dünyanın yüz ölçümü en büyük 50 ülkesi sıralandı! İşte Türkiye’nin o listedeki tam yeri...

48. İSPANYA

505.992

Dünyanın yüz ölçümü en büyük 50 ülkesi sıralandı! İşte Türkiye’nin o listedeki tam yeri...

47. TAYLAND

513.120

Dünyanın yüz ölçümü en büyük 50 ülkesi sıralandı! İşte Türkiye’nin o listedeki tam yeri...

46. YEMEN

527.968

Dünyanın yüz ölçümü en büyük 50 ülkesi sıralandı! İşte Türkiye’nin o listedeki tam yeri...

45. KENYA

580.367

Dünyanın yüz ölçümü en büyük 50 ülkesi sıralandı! İşte Türkiye’nin o listedeki tam yeri...

44. MADAGASKAR

587.041

Dünyanın yüz ölçümü en büyük 50 ülkesi sıralandı! İşte Türkiye’nin o listedeki tam yeri...

43. UKRAYNA

603.500

Dünyanın yüz ölçümü en büyük 50 ülkesi sıralandı! İşte Türkiye’nin o listedeki tam yeri...

42. SOMALİ

637.657

Dünyanın yüz ölçümü en büyük 50 ülkesi sıralandı! İşte Türkiye’nin o listedeki tam yeri...

41. FRANSA

640.679

Dünyanın yüz ölçümü en büyük 50 ülkesi sıralandı! İşte Türkiye’nin o listedeki tam yeri...

40. AFGANİSTAN

652.230

Dünyanın yüz ölçümü en büyük 50 ülkesi sıralandı! İşte Türkiye’nin o listedeki tam yeri...

39. BURMA

676.578

Dünyanın yüz ölçümü en büyük 50 ülkesi sıralandı! İşte Türkiye’nin o listedeki tam yeri...

38. ZAMBİYA

752.612

Dünyanın yüz ölçümü en büyük 50 ülkesi sıralandı! İşte Türkiye’nin o listedeki tam yeri...

37. ŞİLİ

756.102

Dünyanın yüz ölçümü en büyük 50 ülkesi sıralandı! İşte Türkiye’nin o listedeki tam yeri...

36. TÜRKİYE

783.562

Dünyanın yüz ölçümü en büyük 50 ülkesi sıralandı! İşte Türkiye’nin o listedeki tam yeri...

35. MOZAMBİK

801.590

Dünyanın yüz ölçümü en büyük 50 ülkesi sıralandı! İşte Türkiye’nin o listedeki tam yeri...

34. NAMİBYA

824.268

Dünyanın yüz ölçümü en büyük 50 ülkesi sıralandı! İşte Türkiye’nin o listedeki tam yeri...

33. PAKİSTAN

881.912

Dünyanın yüz ölçümü en büyük 50 ülkesi sıralandı! İşte Türkiye’nin o listedeki tam yeri...

32. VENEZUELA

912.050

Dünyanın yüz ölçümü en büyük 50 ülkesi sıralandı! İşte Türkiye’nin o listedeki tam yeri...

31. NİJERYA

923.768

Dünyanın yüz ölçümü en büyük 50 ülkesi sıralandı! İşte Türkiye’nin o listedeki tam yeri...

30. TANZANYA

945.087

Dünyanın yüz ölçümü en büyük 50 ülkesi sıralandı! İşte Türkiye’nin o listedeki tam yeri...

29. MISIR

1.002.450

Dünyanın yüz ölçümü en büyük 50 ülkesi sıralandı! İşte Türkiye’nin o listedeki tam yeri...

28. MORİTANYA

1.025.520

Dünyanın yüz ölçümü en büyük 50 ülkesi sıralandı! İşte Türkiye’nin o listedeki tam yeri...

27. BOLİVYA

1.098.581