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Dünyanın yüz ölçümü en büyük 50 ülkesi sıralandı! İşte Türkiye'nin o listedeki tam yeri...
Dünyanın yüz ölçümü en büyük 50 ülkesi sıralandı! İşte Türkiye'nin o listedeki tam yeri...
Milyonlarca kilometrekarelik sınırları, devasa karasal toprakları ve göz alabildiğine uzanan su alanlarıyla yeryüzünün en büyük 50 ülkesi açıklandı. Kıtalar arası ülkelerin ilk sıraları kimseye kaptırmadığı bu dev listede, Türkiye'nin kaçıncı sırada yer aldığı ise büyük bir merak konusu oldu. Toplam alan, saf karasal toprak büyüklüğü ve sahip olunan su yüzdeleri dikkate alınarak hazırlanan bu çarpıcı coğrafi harita ile sıralamanın detayları...
Giriş Tarihi: 24.06.2026 23:41
Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 00:14