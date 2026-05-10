Trend Galeri Trend Yaşam Dünyaya diz çöktüren 15 dev ordu sıralandı: İşte Osmanlı'nın sıralamadaki yeri...

Dünyaya diz çöktüren 15 dev ordu sıralandı: İşte Osmanlı'nın sıralamadaki yeri...

Tarihin haritasını kılıçlarıyla çizen en güçlü 15 imparatorluk ve orduları sıralandı! Roma'dan Britanya'ya, Cengiz Han'dan Osmanlı'ya işte o nefes kesen liste...

Giriş Tarihi: 10.05.2026 15:07 Güncelleme Tarihi: 10.05.2026 15:45
Dünyaya diz çöktüren 15 dev ordu sıralandı: İşte Osmanlı’nın sıralamadaki yeri...

Dünya tarihinin akışını değiştiren, çağ açıp çağ kapatan dev imparatorluklar için geri sayım başladı! 'Tarihin En Güçlü 15 Ordusu' listesi, Roma lejyonlarından Moğol atlılarına kadar tüm dengeleri altüst etti.

Dünyaya diz çöktüren 15 dev ordu sıralandı: İşte Osmanlı’nın sıralamadaki yeri...

Peki, üç kıtada nizam kuran ve yüzyıllarca dünyaya hükmeden Osmanlı ordusu bu prestijli sıralamanın neresinde? İşte tarih meraklılarını heyecanlandıran, sınırların kılıçla çizildiği o devler liginin şaşırtan detayları ve herkesin merakla beklediği o sıralama...

Dünyaya diz çöktüren 15 dev ordu sıralandı: İşte Osmanlı’nın sıralamadaki yeri...

15 - Fin Ordusu

Dünyaya diz çöktüren 15 dev ordu sıralandı: İşte Osmanlı’nın sıralamadaki yeri...

14 - Prusya Ordusu

Dünyaya diz çöktüren 15 dev ordu sıralandı: İşte Osmanlı’nın sıralamadaki yeri...

13 - Samuray Orduları

Dünyaya diz çöktüren 15 dev ordu sıralandı: İşte Osmanlı’nın sıralamadaki yeri...

12 - Hun Ordusu

Dünyaya diz çöktüren 15 dev ordu sıralandı: İşte Osmanlı’nın sıralamadaki yeri...

11 - Bizans Ordusu

Dünyaya diz çöktüren 15 dev ordu sıralandı: İşte Osmanlı’nın sıralamadaki yeri...

10 - Makedon Ordusu

Dünyaya diz çöktüren 15 dev ordu sıralandı: İşte Osmanlı’nın sıralamadaki yeri...

9- Pers Ordusu

Dünyaya diz çöktüren 15 dev ordu sıralandı: İşte Osmanlı’nın sıralamadaki yeri...

8 - Maurya Ordusu

Dünyaya diz çöktüren 15 dev ordu sıralandı: İşte Osmanlı’nın sıralamadaki yeri...

7 - Viking Orduları

Dünyaya diz çöktüren 15 dev ordu sıralandı: İşte Osmanlı’nın sıralamadaki yeri...

6- Kızıl Ordu

Dünyaya diz çöktüren 15 dev ordu sıralandı: İşte Osmanlı’nın sıralamadaki yeri...

5- Napolyon Ordusu

Dünyaya diz çöktüren 15 dev ordu sıralandı: İşte Osmanlı’nın sıralamadaki yeri...

4 - Sparta Ordusu

Dünyaya diz çöktüren 15 dev ordu sıralandı: İşte Osmanlı’nın sıralamadaki yeri...

3 - Moğol Ordusu

Dünyaya diz çöktüren 15 dev ordu sıralandı: İşte Osmanlı’nın sıralamadaki yeri...

2 - Roma Lejyonları

Dünyaya diz çöktüren 15 dev ordu sıralandı: İşte Osmanlı’nın sıralamadaki yeri...

1 - Osmanlı Ordusu

DÜNYANIN EN BÜYÜK İMPARATORLUKLARI SIRALANDI! OSMANLI İMPARATORLUĞU KAÇINCI SIRADA?

Dünyaya diz çöktüren 15 dev ordu sıralandı: İşte Osmanlı’nın sıralamadaki yeri...

15. BİZANS İMPARATORLUĞU

Zirve Dönemi: 6. Yüzyıl

Güç Faktörleri: Diplomasi, savunma mimarisi, ticaret yolları

Toprak Alanı: 3.5 milyon km²

Öne Çıkan Özellikler: Avrupa ve Asya'nın birleşim noktası.

Dünyaya diz çöktüren 15 dev ordu sıralandı: İşte Osmanlı’nın sıralamadaki yeri...

14. JAPON İMPARATORLUĞU

Zirve Dönemi: 20. Yüzyıl (1930'lar)

Güç Faktörleri: Askeri teknoloji, bölgesel genişleme

Toprak Alanı: 7 milyon km²

Öne Çıkan Özellikler: Asya-Pasifik bölgesindeki etkisi.

Dünyaya diz çöktüren 15 dev ordu sıralandı: İşte Osmanlı’nın sıralamadaki yeri...

13. ÇİN İMPARATORLUĞU

Zirve Dönemi: MÖ 2. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl

Güç Faktörleri: İpek Yolu, bilimsel buluşlar, merkezi yönetim

Toprak Alanı: 6 milyon km²

Öne Çıkan Özellikler: Doğu Asya'nın yükselişi.

Dünyaya diz çöktüren 15 dev ordu sıralandı: İşte Osmanlı’nın sıralamadaki yeri...

12. PORTEKİZ İMPARATORLUĞU

Zirve Dönemi: 15-16. Yüzyıl

Güç Faktörleri: Denizcilik keşifleri, ticaret yolları

Toprak Alanı: 10 milyon km²

Öne Çıkan Özellikler: İlk küresel ticaret ağı.

Dünyaya diz çöktüren 15 dev ordu sıralandı: İşte Osmanlı’nın sıralamadaki yeri...

11. FRANSA (NAPOLYON İMPARATORLUĞU)

Zirve Dönemi: 19. Yüzyılın başı

Güç Faktörleri: Askeri deha, Avrupa'daki reformlar

Toprak Alanı: 2 milyon km²

Öne Çıkan Özellikler: Avrupa'nın siyasi haritasını yeniden şekillendirdi.

Dünyaya diz çöktüren 15 dev ordu sıralandı: İşte Osmanlı’nın sıralamadaki yeri...

10. TANG HANEDANLIĞI

Zirve Dönemi: 7. Yüzyıl

Güç Faktörleri: İpek Yolu kontrolü, kültürel üstünlük, teknolojik yenilikler

Toprak Alanı: 6 milyon km²

Öne Çıkan Özellikler: Çin kültürünün Altın Çağı.

Dünyaya diz çöktüren 15 dev ordu sıralandı: İşte Osmanlı’nın sıralamadaki yeri...

9. İSPANYA İMPARATORLUĞU

Zirve Dönemi: 16. Yüzyıl

Güç Faktörleri: Denizcilik üstünlüğü, koloniler, altın ticareti

Toprak Alanı: 13 milyon km²

Öne Çıkan Özellikler: Amerika kıtasında derin izler bıraktı.

Dünyaya diz çöktüren 15 dev ordu sıralandı: İşte Osmanlı’nın sıralamadaki yeri...

8. PERS İMPARATORLUĞU

Zirve Dönemi: MÖ 5. Yüzyıl

Güç Faktörleri: Merkezi yönetim, yol ağı, hoşgörü politikası

Toprak Alanı: 8 milyon km²

Öne Çıkan Özellikler: İlk süper güç.