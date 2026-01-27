Trend Galeri Trend Yaşam Duş kabini camlarındaki kireci asıl çözen buymuş! 10 dakikada mucizevi etkisiyle şoke eden yöntem

Duş kabini camlarında meydana gelen sabun tortusu, zamanında temizlenmediğinde inatçı lekelere dönüşerek temizlemesi zor bir hal alabilir. Ancak, bir temizlik uzmanının paylaştığı bu etkili yöntem sayesinde duş kabininde beliren ve bir türlü kurtulamadığınız o lekelerden anında kurtulabilirsiniz! İşte deneyenlerin çok memnun kaldığı, duş kabinindeki kireç lekelerini anında söküp atan o etkili yöntem…

Banyonuzu düzenli olarak silip süpürseniz de, duş kabini camlarındaki inatçı lekelerden bir türlü kurtulamadığınızı fark etmişsinizdir. Günlük ev işleri arasında birçok kişinin zorlandığı lekelerden biri de kireç lekeleridir. Özellikle sık sık kullandığımız ve her kullanım sonrası ıslak kalan alanlardan biri olan banyolar, düzenli ve doğru şekilde temizlenmediğinde kireç oluşumunun en yaygın şekilde görüldüğü yerlerdir.

Ancak, bu can sıkıcı lekeler temizlik uzmanlarının önerdiği bu etkili yöntem ile artık tarih oluyor! İşte duş kabini camlarında beliren inatçı kireç lekelerini eforsuz ve pratik şekilde temizlemenin en etkili yöntemi…

UZMANLARIN KİREÇ TEMİZLEMEDE BİR NUMARALI YÖNTEMİ

Temizlik uzmanları, duş kabini camlarında beliren inatçı lekeler için en etkili adımın çamaşır sodası, arap sabunu ve sıcak suda saklandığını belirtiyor.

NASIL UYGULANIR?

Geniş bir kabın içerisine alacağınız 3 yemek kaşığı çamaşır sodası, 3 yemek kaşığı arap sabunu ve sıcak suyu köpürene kadar iyice karıştırın.


Elde ettiğiniz bu karışımı bir fırça yardımıyla duş kabini camlarınıza ovalama yöntemi ile yedirin ve ardından tüm alanı güzelce fırçalayın. Fırçalama işlemi bittikten sonra duş kabini camlarınızı durulayın ve kireç lekelerinin akıp gittiğine şahit olun.

ETKİSİYLE ŞOKE EDEN BİR DİĞER YÖNTEM: SİRKE VE BULAŞIK DETERJANI

Eşit oranlarda karıştırılan sirke ve suya, birkaç damla bulaşık deterjanı ekleyerek hazırlayabileceğiniz bu karışım, cam duş kabinlerindeki inatçı lekelere anında veda ettiriyor.

Elde ettiğiniz karışımı bir sprey şişenin içine doldurduktan sonra duş kabinindeki camlara sıkarak birkaç dakika bekletin.

Ardından, sünger veya bir bez yardımıyla cam yüzeyi silin ve mikrofiber bir bezle kurulayın. Ancak sirke asidik yapısı nedeniyle taşın yüzeyinde hasara yol açabileceğinden, mermer veya doğal taş yüzeylere sirkenin gelmesini engelleyiniz.

LİMON SUYUNDAN DA FAYDALANABİLİRSİNİZ

Benzer şekilde limon suyu da doğal bir temizleyici olarak ön plana çıkıyor. Limon suyu, su ve az miktarda bulaşık deterjanı karışımı camda oluşan sabun ve leke tabakasını kolayca çözüyor.

KABARTMA TOZU DA BİR DİĞER YÖNTEM!

Zorlu su lekeleriyle mücadelede kullanabileceğiniz bir diğer yöntem ise kabartma tozundan geçiyor.

Limon yarısına batırılan kabartma tozu, lekeleri bölgelere doğrudan uygulanabiliyor. Daha güçlü bir çözüm isteyenler için ılık sirke ve bulaşık deterjanı karışımının üzerine kuru kabartma tozu serpilmesi öneriliyor.

UZMANLAR UYARDI

Uzmanlar, temizliği korumak adına her duş sonrasında cam kapıların mikrofiber bir bez veya cam sileceğiyle kurulanmasını tavsiye ediyor.

Ayrıca sabun yerine sıvı duş jeli kullanmak, mineral birikimini azaltarak camların daha uzun süre parlak kalmasını sağlıyor.