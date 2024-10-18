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Duşakabin camındaki kalıntıları anında yok ediyor! Suyun içerisine 4 tatlı kaşığı eklendiğinde…

Duşakabin temizliği düzenli olarak yapılmadığında lekeler meydana gelebilir. Bu lekeler hoş olmadığından banyonuzun kirli görünmesine neden olur. Lekelerin oluşmasının en temel nedeni suyun içerisindeki kireç, sabun ya da şampuan gibi ürünlerin kalıntılarıdır. Oldukça can sıkıcı olan bu lekelerden kurtulmanın oldukça pratik birkaç yöntemi bulunur. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 18.10.2024 09:24 Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 09:24
Duşakabin camındaki kalıntıları anında yok ediyor! Suyun içerisine 4 tatlı kaşığı eklendiğinde…

Duşakabin camındaki lekeleri oldukça pratik bir şekilde temizlemek istiyorsanız sizler için derlemiş olduğumuz yöntemleri deneyebilirsiniz. Bu yöntemleri aynı zamanda düzenli olarak duşakabin camlarına uygulayarak kireç oluşumunun da önüne geçebilirsiniz.

Duşakabin camındaki kalıntıları anında yok ediyor! Suyun içerisine 4 tatlı kaşığı eklendiğinde…

Not: Yöntemleri denemeden önce mutlaka eldiven takmanız önerilir.

Duşakabin camındaki kalıntıları anında yok ediyor! Suyun içerisine 4 tatlı kaşığı eklendiğinde…

BEYAZ SİRKE VE BULAŞIK DETERJANI

Temizlik dendiğinde ilk akla gelen doğal ürün şüphesiz beyaz sirke oluyor. Beyaz sirke birçok alanda olduğu gibi duşakabin temizliğinde de yardımcı olacaktır.

Duşakabin camındaki kalıntıları anında yok ediyor! Suyun içerisine 4 tatlı kaşığı eklendiğinde…

İlk olarak beyaz sirke ve bulaşık deterjanını eşit bir şekilde bir kabın içerisine ekleyip homojen kıvam elde edene kadar karıştırın.

Duşakabin camındaki kalıntıları anında yok ediyor! Suyun içerisine 4 tatlı kaşığı eklendiğinde…

Hazırlamış olduğunuz karışımı boş ve temiz bir sprey şişesine boşaltıp duşakabin camlarına püskürtün.

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