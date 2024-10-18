Duşakabin camındaki kalıntıları anında yok ediyor! Suyun içerisine 4 tatlı kaşığı eklendiğinde…

Duşakabin temizliği düzenli olarak yapılmadığında lekeler meydana gelebilir. Bu lekeler hoş olmadığından banyonuzun kirli görünmesine neden olur. Lekelerin oluşmasının en temel nedeni suyun içerisindeki kireç, sabun ya da şampuan gibi ürünlerin kalıntılarıdır. Oldukça can sıkıcı olan bu lekelerden kurtulmanın oldukça pratik birkaç yöntemi bulunur. İşte detaylar…