Düşmanın radarına yakalanmıyor! Türk mühendislerinin geliştirdiği dünyayı kıskandıran 10 yerli silah

Global askeri dengelerin hızla değiştiği günümüzde, savunma sanayisinde kendi kendine yetebilmek ülkeler için bir tercih değil, ulusal güvenlik zorunluluğu haline geldi. Türkiye, son yıllarda Ar-Ge yatırımları ve yerli mühendislik gücüyle bu alanda en dikkat çeken aktörlerden biri konumunda. Özellikle radar görünürlüğü düşük 'hayalet' teknolojiler ve elektronik harp sistemlerinde elde edilen başarılar, Türk savunma sanayisini küresel pazarda oyun kurucu bir pozisyona taşıyor. İşte askeri doktrinleri yeniden şekillendiren ve teknolojik yetkinliğiyle uluslararası arenada yakından takip edilen 10 yerli savunma projesi!

Giriş Tarihi: 16.05.2026 15:15 Güncelleme Tarihi: 16.05.2026 15:37
Türk mühendislerinin imzasını taşıyan yerli savunma sanayisi projeleri, sahada gösterdikleri yüksek başarı oranıyla dünya basınında adından sıkça söz ettiriyor. Ambargolara ve teknolojik kısıtlamalara karşı birer başkaldırı olarak başlayan bu projeler, bugün düşman radarlarını çaresiz bırakan platformlara ve modern savaş konseptlerini değiştiren sistemlere dönüştü. İleri teknoloji, yapay zeka entegrasyonu ve inovatif yaklaşımlarla hayata geçirilen, Türkiye'nin savunmadaki gücünü ve teknolojik bağımsızlığını simgeleyen en kritik 10 yerli silahı inceliyoruz.

1. KAAN (Milli Muharip Uçak): 5. nesil savaş uçağımız KAAN, radar kesit alanını minimuma indiren gövde tasarımı ve özel kaplaması sayesinde düşman hava savunma sistemlerine görünmeden en kritik görevleri icra edebiliyor.

2. ANKA-3: Delta kanat yapısıyla geleceğin savaş konseptini bugüne taşıyan bu insansız savaş uçağı, dikey kuyruğunun olmaması sayesinde radar sinyallerini sönümlüyor ve tam bir "hayalet" gibi gökyüzünde süzülüyor.

3. KIZILELMA (MİUS): Baykar tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı, agresif manevra kabiliyeti ve düşük radar görünürlüğü ile hava muharebelerinde ezber bozuyor.

4. TCG Anadolu ve SİHA Gemisi Konsepti: Dünyanın ilk SİHA gemisi unvanına sahip olan bu yüzen kale, taşıdığı yerli platformlarla deniz aşırı operasyonlarda Türkiye'ye devasa bir stratejik üstünlük sağlıyor.

5. ATMACA Gemisavar Füzesi: Deniz yüzeyine adeta teğet geçen (sea-skimming) uçuş profili ve gelişmiş radar yanıltma sistemleri sayesinde, düşman gemileri kendilerine yaklaşan bu tehlikeyi ancak darbe aldıkları an fark edebiliyor.

6. KORAL Elektronik Harp Sistemi: Düşman radarlarını kör eden, haberleşme ağlarını felç eden ve güdümlü füzeleri hedefinden saptıran KORAL, görünmez ordumuzun en büyük güvencesi.

7. GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi: Gemilerimize yönelen füze ve tehditleri yapay zeka destekli hedef takibiyle saniyeler içinde havada imha eden, yerli mühendisliğin harikası bir kalkan.

8. AKYA Ağır Torpido: Denizaltılarımızdan fırlatılan AKYA, akustik aldatma ve köreltme yetenekleriyle düşman sonarlarına yakalanmadan hedefini deniz altından sessizce yok ediyor.

9. HÜRKUŞ-B ve HÜRJET: Eğitim ve hafif taarruz uçağı segmentinde uluslararası pazarda parmakla gösterilen bu jetler, yüksek aviyonik sistemleri ve yerli mühimmat entegrasyonu ile tam bir oyun kurucu.

10. ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi: Lazer teknolojisi kullanan ALKA, özellikle terör unsurlarının kullandığı mini İHA ve dronları, radara bile ihtiyaç duymadan optik takiple tespit edip havada yakarak imha ediyor.

Türk mühendislerinin akıl ve alın teriyle inşa edilen bu projeler, Türkiye'yi savunma sanayisinde dışa bağımlı bir ülkeden, dünyaya teknoloji ihraç eden bir süper güce dönüştürüyor. Radarları kör eden bu teknolojiler, geleceğin savaş meydanlarında Türk imzasının silinmeyeceğini tüm dünyaya kanıtlıyor.

PEKİ DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI ARASINDA TÜRKİYE'NİN YERİNİ GÖRDÜNÜZ MÜ?

Savunma sanayiinde yerli ve milli projeleriyle küresel dengeleri değiştiren Türkiye, 145 ülkenin askeri kapasitesinin ölçüldüğü Global Firepower 2026 raporunda tarihi bir eşiği aşarak dünya devlerini saf dışı bıraktı

Global Firepower 2026: Dünyanın en güçlü orduları listesinde Türkiye'den büyük sürpriz!

Türkiye dünyanın kaçıncı güçlü ordusu?" sorusu bu yıl da en çok aranan başlıklar arasında yer aldı. Açıklanan rapora göre Türkiye, yerli savunma sanayii hamlelerinin etkisiyle listede önemli bir sıçrama yaptı. Uzmanlara göre bu yükselişte; SİHA teknolojileri, yerli üretim projeleri ve operasyonel kabiliyet artışı kritik rol oynadı. TSK askeri güç sıralaması 2026 verileri, Türkiye'nin artık sadece bölgesel değil küresel ölçekte de güçlü aktörler arasında olduğunu ortaya koyuyor.

İŞTE DÜNYANIN ORDULARI 2026 SIRALAMASI! TÜRKİYE LİSTEYE DAMGA VURDU

145-BUTAN

144-BELİZE

143-ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ

142-SURİNAM

141-LİBERYA

140-SİERRA LEONE

139-KOSOVA

138-BENİN

137-SOMALİ

136-MOLDOVA