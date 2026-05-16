Düşmanın radarına yakalanmıyor! Türk mühendislerinin geliştirdiği dünyayı kıskandıran 10 yerli silah

Global askeri dengelerin hızla değiştiği günümüzde, savunma sanayisinde kendi kendine yetebilmek ülkeler için bir tercih değil, ulusal güvenlik zorunluluğu haline geldi. Türkiye, son yıllarda Ar-Ge yatırımları ve yerli mühendislik gücüyle bu alanda en dikkat çeken aktörlerden biri konumunda. Özellikle radar görünürlüğü düşük 'hayalet' teknolojiler ve elektronik harp sistemlerinde elde edilen başarılar, Türk savunma sanayisini küresel pazarda oyun kurucu bir pozisyona taşıyor. İşte askeri doktrinleri yeniden şekillendiren ve teknolojik yetkinliğiyle uluslararası arenada yakından takip edilen 10 yerli savunma projesi!