DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ 2026 | İlk evim konut kredisi kampanyası ne zaman başlayacak, şartları neler?

"İlk Evim" konut kredisi kampanyasına ilişkin beklentiler gündemdeki yerini koruyor. Sürecin ne zaman başlayacağı ve hangi şartları içereceği vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.Özellikle düşük faiz oranları ve uzun vadeli ödeme planları, ilk kez ev sahibi olmak isteyenler için önemli bir avantaj olarak görülüyor.Başvurularda gelir düzeyi, kredi geçmişi ve alınacak konutun özellikleri gibi kriterlerin belirleyici olması beklenirken, bankaların uygulayacağı detaylar da merakla bekleniyor.

Giriş Tarihi: 22.04.2026 01:06 Güncelleme Tarihi: 22.04.2026 01:07
Ev sahibi olma hayali kuran çok sayıda vatandaş, "İlk Evim" konut kredisi ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde gündeme gelen bu destek paketi, uygun ödeme seçenekleriyle özellikle ilk kez konut alacaklar için planlanıyor.

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ ŞARTLARI

Orta Vadeli Program kapsamında dar ve orta gelirli vatandaşların konut sahibi olmasını amaçlayan devlet destekli kredinin faiz oranı yüzde 1,20 olarak belirlendi. 2 milyon TL üzerinde kredi kullanmak isteyenler için ayrıca limit artışı uygulanabilecek.

DÜŞÜK FAİZ VE UYGUN TAKSİT İMKANI

Kamu bankaları aracılığıyla başlatılacak kampanya, düşük faiz oranı ve uygun taksitlerle ödeme kolaylığı sağlayacak. Krediden yalnızca ilk kez ev alacaklar yararlanabilecek ve vade süresi 180 aya kadar uzatılabilecek.

BAŞVURU İÇİN MUHTEMEL ŞARTLAR

  • İlk kez konut alıyor olmak; üzerine kayıtlı başka bir konutu bulunmaması
  • Konutun alınacağı şehirde ikamet etmesi
  • Son 1 yılda konut satmamış olmak
  • Hisseli bir konutta yüzde 50'den fazla hissesi bulunmamak
  • Başvuran kişinin belirlenen gelir seviyesine sahip olması ve bunu belgeleyebilmesi
"İLK EVİM" KONUT KREDİSİ HESAPLAMA

Ziraat Bankası, konut kredisi faizlerini 'Konut Kredisi Ürün Paketi' kapsamında yüzde 2,69'dan yüzde 2,49'a çekti. Mevcut koşullarda 1 milyon TL tutarındaki bir kredi için yaklaşık 3,5 milyon TL geri ödeme söz konusu.

Ancak yüzde 1,20 sabit faiz ve 180 ay vade üzerinden yapılan hesaplamada, 1 milyon TL tutarındaki İlk Evim Konut Kredisi için aylık taksit yaklaşık 13.587 TL olacak. Toplam geri ödeme ise 2.445.701 TL civarında gerçekleşecek. Böylece ortalama 1 milyon TL daha az ödeme yapılmış olacak.

"İLK EVİM" KONUT KREDİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026'nın başından itibaren sıkça gündeme gelen düşük faizli konut kredisi için hazırlık çalışmaları yoğunlaştı. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ve Orta Vadeli Plan hedefleri doğrultusunda, teknik altyapısı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan paket, 2026'nın ilk yarısında Meclis'te görüşülerek yasalaşması bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BDDK'nın teknik değerlendirmelerini tamamlamasının ardından kampanyanın başlama takvimi kesinleşecek.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
