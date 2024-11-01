Düşük KPSS Puanı ile 50-55-60-65-70 memur alım yapan kurumlar listesi | KPSS Düz Memur Atama Taban Puanları güncel liste

2024 yılı KPSS düz memur atama taban puanları kamu kurum ve kuruluşlarında memur olmak isteyen binlerce aday tarafından inceleniyor. Kamu Kurum ve Kuruluşları bünyelerindeki memur personel eksikliğini karşılamak üzere farklı kadrolarda ve niteliklerde alımlar gerçekleştiriyor. Bu noktada düşük puanı olan adaylar "KPSS 50-55-60-65-70 puanla nereye girebilirim?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2024 KPSS düz memur atama taban puanları açıklandı mı, hangi puan türlerine göre atama yapılacak? İşte, KPSS Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim Atama Puanları listesi...