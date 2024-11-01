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Düşük KPSS Puanı ile 50-55-60-65-70 memur alım yapan kurumlar listesi | KPSS Düz Memur Atama Taban Puanları güncel liste

2024 yılı KPSS düz memur atama taban puanları kamu kurum ve kuruluşlarında memur olmak isteyen binlerce aday tarafından inceleniyor. Kamu Kurum ve Kuruluşları bünyelerindeki memur personel eksikliğini karşılamak üzere farklı kadrolarda ve niteliklerde alımlar gerçekleştiriyor. Bu noktada düşük puanı olan adaylar "KPSS 50-55-60-65-70 puanla nereye girebilirim?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2024 KPSS düz memur atama taban puanları açıklandı mı, hangi puan türlerine göre atama yapılacak? İşte, KPSS Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim Atama Puanları listesi...

Giriş Tarihi: 01.11.2024 08:23 Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 08:23
Düşük KPSS Puanı ile 50-55-60-65-70 memur alım yapan kurumlar listesi | KPSS Düz Memur Atama Taban Puanları güncel liste

2024 KPSS düz memur atama puanları araştırılmaya devam ediyor. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim KPSS sınav sonuçlarının ÖSYM tarafından erişime açılmasının ardından KPSS düz memur taban puanları ve kontenjanları araştırmaları yoğunluk kazandı. Peki, 2024 KPSS düz memur atama taban puanları açıklandı mı, düşük KPSS Puanı ile 50-55-60-65-70 puanla atanılır mı? İşte, detaylar...

Düşük KPSS Puanı ile 50-55-60-65-70 memur alım yapan kurumlar listesi | KPSS Düz Memur Atama Taban Puanları güncel liste

KPSS PUAN ŞARTI VE GEÇERLİLİK YILI NEDİR?

2024-KPSS sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir ancak öğretmen adayları için 2024-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıldır.

Bu süreler içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.

Bu yönde Lise mezunları için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 50, 55, 60,65 veya 70 puan almış olmaları gereklidir.

Düşük KPSS Puanı ile 50-55-60-65-70 memur alım yapan kurumlar listesi | KPSS Düz Memur Atama Taban Puanları güncel liste

HANGİ KURUM KAÇ KPSS PUANI İLE MEMUR PERSONEL ALIMI YAPIYOR?

KPSS Puanı ile alımlar Memur ve Kamu Personeli statüsünde yapılmaktadır. Bu yönde Belediyeler genelde 60 KPSS Puanı ile, Üniversiteler 50 KPSS Puanı ile ve Bakanlıklar 60 - 70 KPSS Puanı ile alım yapmaktadır.

Düşük KPSS Puanı ile 50-55-60-65-70 memur alım yapan kurumlar listesi | KPSS Düz Memur Atama Taban Puanları güncel liste

50 , 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 KPSS PUANI İLE NEREYE ATANIRIM?

50 İle 60 KPSS puanı arası alımlar;

  • Üniversiteler,
  • Belediyeler,
  • Askeri Kurumlar,
  • Bakanlıklar memur alımı yapıyor.
Düşük KPSS Puanı ile 50-55-60-65-70 memur alım yapan kurumlar listesi | KPSS Düz Memur Atama Taban Puanları güncel liste

ÜNİVERSİTELERE KAMU PERSONELİ ALIMI:

Üniversiteler genelde 50 KPSS puanı ile Sözleşmeli Personel ataması yapıyor. Alımlar " Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Temizlik Görevlisi, Teknisyen, Destek Personeli, Hemşire " gibi kadrolarda memur ataması yapılmaktadır.

Üniversiteler genelde ilanlarında herhangi bi Taban KPSS Puanı belirtmiyor ve en düşük 50 KPSS Puanı İle başvuru yapılabilmektedir.

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