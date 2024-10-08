En Düşük KPSS Puanıyla Atanan Bölümler 2024 | Ortaöğretim ve Ön Lisans atama ve taban puanları ile memur personel alımı ilanları

KPSS Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans sınavlarının geride kalmasının ardından, adaylar KPSS 50 puan ve üzeri memur alımlarını araştırıyor. Kamu Kurum ve Kuruluşları bünyelerindeki memur personel eksikliğini karşılamak için alımlar yapılırken, gözler Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans KPSS taban puanıyla alım yapan bölümlere çevrildi. Peki, Düşük KPSS Puanı ile alım yapan bölümler hangisi? 50-55-60-65-70 puanla atanılır mı? İşte, Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans KPSS puanına göre alım yapan bölüner ve taban puanları...