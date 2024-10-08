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En Düşük KPSS Puanıyla Atanan Bölümler 2024 | Ortaöğretim ve Ön Lisans atama ve taban puanları ile memur personel alımı ilanları

KPSS Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans sınavlarının geride kalmasının ardından, adaylar KPSS 50 puan ve üzeri memur alımlarını araştırıyor. Kamu Kurum ve Kuruluşları bünyelerindeki memur personel eksikliğini karşılamak için alımlar yapılırken, gözler Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans KPSS taban puanıyla alım yapan bölümlere çevrildi. Peki, Düşük KPSS Puanı ile alım yapan bölümler hangisi? 50-55-60-65-70 puanla atanılır mı? İşte, Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans KPSS puanına göre alım yapan bölüner ve taban puanları...

Giriş Tarihi: 08.10.2024 14:06 Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 14:06
En Düşük KPSS Puanıyla Atanan Bölümler 2024 | Ortaöğretim ve Ön Lisans atama ve taban puanları ile memur personel alımı ilanları

KPSS ile en kolay atanan meslekler gündemde. En düşük KPSS puanıyla atanan bölümler ve taban puanları Ortaöğretim ve Ön Lisans adayları tarafından mercek altına alındı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, tercih işlemi yapacak olan adaylar 2024 yılı düşük KPSS ile alımlar en çok hangi kurumlar tarafından yapılıyor merak ediliyor. Peki, en düşük KPSS puanıyla atanan bölümler hangisi? işte, detaylar...

En Düşük KPSS Puanıyla Atanan Bölümler 2024 | Ortaöğretim ve Ön Lisans atama ve taban puanları ile memur personel alımı ilanları

KPSS PUAN ŞARTI VE GEÇERLİLİK YILI NEDİR?

2024-KPSS sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir ancak öğretmen adayları için 2024-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıldır.

Bu süreler içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.

Bu yönde Lise mezunları için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 50, 55, 60,65 veya 70 puan almış olmaları gereklidir.

En Düşük KPSS Puanıyla Atanan Bölümler 2024 | Ortaöğretim ve Ön Lisans atama ve taban puanları ile memur personel alımı ilanları

2024 YILI DÜŞÜK KPSS İLE ALIMLAR EN ÇOK HANGİ KURUMLAR TARAFINDAN YAPILIYOR?

2024 yılı içerisinde memur alımı ve personel alımı ilanları gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Düşük KPSS Puanı ile, Ağırlıklı olarak Belediye ve Üniversiteler Düşük KPSS İle Alım yapacak. Ancak. Bakanlıklar ve Kamu Kurumlarıda Düşük KPSS Puanı ile ilan yayımlıyor.

En Düşük KPSS Puanıyla Atanan Bölümler 2024 | Ortaöğretim ve Ön Lisans atama ve taban puanları ile memur personel alımı ilanları

HANGİ KURUM KAÇ KPSS PUANI İLE MEMUR PERSONEL ALIMI YAPIYOR?

KPSS Puanı ile alımlar Memur ve Kamu Personeli statüsünde yapılmaktadır. Bu yönde Belediyeler genelde 60 KPSS Puanı ile, Üniversiteler 50 KPSS Puanı ile ve Bakanlıklar 60 - 70 KPSS Puanı ile alım yapmaktadır.

En Düşük KPSS Puanıyla Atanan Bölümler 2024 | Ortaöğretim ve Ön Lisans atama ve taban puanları ile memur personel alımı ilanları

50 , 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 KPSS PUANI İLE NEREYE ATANIRIM?

50 İle 60 KPSS puanı arası alımlar;

  • Üniversiteler,
  • Belediyeler,
  • Askeri Kurumlar,
  • Bakanlıklar memur alımı yapıyor.
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