Düşüş filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Düşüş filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Scott Mann ve Jonathan Frank imzası taşıyan Düşüş (Fall) filmi, bu kez izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini üstlenen ikilinin aynı zamanda senaryosunu da kaleme aldığı yapım, izleyiciyi nefes kesen bir hayatta kalma serüvenine davet ediyor. Yükseklerde mahsur kalan iki yakın arkadaşın yaşadığı zorlu mücadeleyi konu alan film, gerilim ve macerayı bir arada sunuyor. Peki, Düşüş filmi neyi anlatıyor, oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? Düşüş (Fall) hangi yıl çekildi? İşte merak edilen tüm detaylar ve Düşüş filminin oyuncuları…
Giriş Tarihi: 03.01.2026 16:57