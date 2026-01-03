Trend Galeri Trend Yaşam Düşüş filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Düşüş filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Düşüş filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Düşüş filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Scott Mann ve Jonathan Frank imzası taşıyan Düşüş (Fall) filmi, bu kez izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini üstlenen ikilinin aynı zamanda senaryosunu da kaleme aldığı yapım, izleyiciyi nefes kesen bir hayatta kalma serüvenine davet ediyor. Yükseklerde mahsur kalan iki yakın arkadaşın yaşadığı zorlu mücadeleyi konu alan film, gerilim ve macerayı bir arada sunuyor. Peki, Düşüş filmi neyi anlatıyor, oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? Düşüş (Fall) hangi yıl çekildi? İşte merak edilen tüm detaylar ve Düşüş filminin oyuncuları…

Giriş Tarihi: 03.01.2026 16:57
Düşüş filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Düşüş filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Orijinal adı Fall olan ve 2022 yılında vizyona giren Düşüş filmi, izleyicilerin özellikle oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikâyesiyle dikkatini çekiyor. Gerilim ve macera türündeki yapımda başrolleri Grace Caroline Currey, Virginia Gardner, Mason Gooding ve Jeffrey Dean Morgan üstleniyor. Film, yaklaşık 610 metre yüksekliğindeki bir televizyon verici kulesine tırmanan iki kadının, zirvede yaşadıkları beklenmedik olaylar sonrası hayatta kalma mücadelesini konu ediniyor. Peki, Düşüş filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? İşte Düşüş filmiyle ilgili merak edilen ayrıntılar…

Düşüş filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Düşüş filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

DÜŞÜŞ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yakın arkadaş olan Becky ve Hunter, Becky'nin rahmetli kocasının küllerini dağıtmak için 2000 fit yükseklikteki terk edilmeiş bir kulenin tepesine tırmanmaya karar verir.

Düşüş filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Düşüş filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Ancak tepeye tırmanırken merdivenin bazı bölümleri kuleden kopunca, Becky ve Hunter mahsur kalır. Becky ve Hunter'ın uzman tırmanma becerileri ve dostluk bağları, zorlu koşullarda, malzeme eksikliğinde ve baş dönmesine neden olan yüksekliklerde hayatta kalmak için umutsuz bir mücadele verirken nihai teste tabi tutulur.

Düşüş filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Düşüş filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

DÜŞÜŞ FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLER

Grace Caroline, Currey Becky Connor olarak,
Avcı Shiloh rolünde Virginia Gardner,

Düşüş filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Düşüş filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Mason Gooding, Dan Connor rolünde,
Jeffrey Dean Morgan James Conner olarak yer alıyor.

Düşüş filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Düşüş filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Düşüş filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Düşüş filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Düşüş filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Düşüş filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?