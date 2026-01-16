Trend Galeri Trend Yaşam Duvardaki inatçı lekelerden anında kurtulun! Boyaya zarar vermeden izleri silip atmanın yolu…

Sosyal medyada paylaştığı ev temizliği içerikleri ile tanınan Torera George, duvardaki lekeler için alışılmışın dışında öneriler paylaştı. George, çamaşır suyu veya sert kimyasal temizleyiciler yerine banyoda sıkça bulunan o ürünü tercih etmenin, duvar lekelerini anında geçirdiğini belirtti. İşte ağır kimyasallar kullanarak duvardaki boyayı soldurmak yerine evde bulunan o malzemeyle uygulayabileceğiniz 2 basit tüyo…

Giriş Tarihi: 16.01.2026 14:55 Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 15:03
Çoğu zaman özenle boyanan ev duvarlarında küçücük bir el izi görmek bile sinir bozucu bir hal alıyor. El sürtmesi, yağlı parmak izin veya kalem lekesi derken bu lekeler evin görüntüsünü adeta bozuyor.



Ancak temizlik uzmanı olan Torera George, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında duvarları temizlemek için aseton kullanmanın izler üzerinde oldukça etkili olduğundan bahsetti.

NOT: Duvar üzerinde olası bir matlaşma veya boya kalkması durumunu önlemek için öncelikli olarak duvarın küçük bir alanında deneyiniz.

Aseton yağ, kir ve parmak izleri üzerinde hızlı bir çözülme sağlıyor. En önemli nokta ise sürtme gücünde değil, hafif şekilde dokunuş yapmakta saklanıyor.

Bir pamuk üzerine dökülen aseton aşırı baskı yapılmadan duvara uygulandığında, boya yüzeyinde matlaşma görülmeden izler silinip gidiyor.

BU ALTERNATİFLERE DE ŞANS VEREBİLİRSİNİZ

Eğer leke yeni oluştuysa, anında sabunlu su uygulayarak silinip gitmesini sağlayabilirsiniz. Ilık su ile nemlendireceğiniz bir bez, dışarıdan içeriye doğru hareketlerle uygulandığında izlerin hafiflemesine yardımcı olabilir.

Eğer duvar üzerinde yağlı parmak izleri var ise seyreltilmiş beyaz sirke çözeltisini tercih etmeniz uzmanlar tarafından öneriliyor.

Ancak bu noktada oran önemli olduğundan, dört ölçü suyun içerisine tek ölçü sirke kullanmaya dikkat etmelisiniz.

Güvenli sonuç veren bu yöntem parlak yüzeylerde etkisini gösteriyor.

Kalem izleri için ise silgi süngerlerini düşük bir baskı uygulayarak duvardaki lekelerin üzerinde gezdirebilirsiniz.

Daha inatçı yağ lekelerinde de karbonat ve su karışımı devreye giriyor. Hazırlayacağınız yoğun kıvamlı macunu lekenin üzerine nazikçe yayarak beklettikten sonra nemli bir bez yardımıyla silebilir ve duvarınızın lekelerden arındığını görebilirsiniz.

SÜNGERLER HER YÜZEY İÇİN MASUM DEĞİL

Süngerler, pratikliğiyle öne çıksalar da duvar boyası söz konusu olduğunda temkinli bir yaklaşım takınmak gerekebiliyor.

Gözenekli yapıları, lekeyle birlikte boya katmanının aşınmasına neden olabiliyor. Hatta özellikle mat ve yarı mat yüzeylerde renk açılması riskini de beraberinde taşıyor.

Bu nedenle duvar izlerini silerken bir bezden yardım almak güvenilir bir seçenek olacaktır.