Duvardaki inatçı lekelerden anında kurtulun! Boyaya zarar vermeden izleri silip atmanın yolu…
Sosyal medyada paylaştığı ev temizliği içerikleri ile tanınan Torera George, duvardaki lekeler için alışılmışın dışında öneriler paylaştı. George, çamaşır suyu veya sert kimyasal temizleyiciler yerine banyoda sıkça bulunan o ürünü tercih etmenin, duvar lekelerini anında geçirdiğini belirtti. İşte ağır kimyasallar kullanarak duvardaki boyayı soldurmak yerine evde bulunan o malzemeyle uygulayabileceğiniz 2 basit tüyo…
Giriş Tarihi: 16.01.2026 14:55
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 15:03