E-ticarette dikkat çeken tablo: Kadınlar ve erkekler en çok hangi sektörde harcama yaptı?

Türkiye'de e-ticaret alışkanlıklarına dair yeni veriler, kadın ve erkeklerin harcama tercihleri arasındaki belirgin farkı ortaya koydu. Milyarlarca liralık dijital alışveriş hacminde sektör bazlı ayrışma dikkat çekti. Yaşa ve cinsiyete göre alışveriş alışkanlıkları değişiyor! İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.05.2026 11:18 Güncelleme Tarihi: 13.05.2026 11:28
Türkiye'de e-ticaret harcamaları 4,6 trilyon liraya ulaşırken; erkeklerin ve kadınların harcama yaptığı sektörlerde ayrışmaların öne çıktığı görüldü.

Veriler, harcama davranışlarında cinsiyet ve yaşa göre belirgin farklılıklar olduğunu ortaya koydu.

KADINLAR DAHA ÇOK ALIŞVERİŞ YAPTI

Türkiye'de e-ticaret harcamaları geçen yıl 4,6 trilyon liraya yükseldi. Harcamaların yüzde 56'sını kadınlar, yüzde 44'ünü ise erkekler gerçekleştirdi.

İşlem adedi bazında ise kadınlar daha yüksek pay aldı. Kadınların oranı yüzde 74,6 olurken erkeklerde bu oran yüzde 25,4 olarak hesaplandı.

HARCAMALARDA YAŞ GRUBU ÖNE ÇIKTI

E-ticaret alışverişlerinde en yoğun harcama 25-34 yaş grubunda gerçekleşti. 35-39 yaş sonrasında harcamalarda düşüş görülürken, en düşük seviyeye 70-74 yaş grubunda ulaşıldı.

Anne ve bebek kategorisindeki harcamaların ise özellikle 30-34 yaş grubunda yoğunlaştığı belirlendi.

ERKEKLERİN EN YÜKSEK HARCAMA YAPTIĞI SEKTÖR...

Sektör bazlı verilere göre erkeklerin en yüksek harcama yaptığı alan yazılım oldu. Bu sektörde erkeklerin payı yüzde 91,1, kadınların ise yüzde 8,9 olarak ölçüldü.

Motorlu araç ve yedek parça, seyahat ve taşımacılık ile elektronik sektörlerinde de erkeklerin harcama oranları yüksek çıktı.

KADINLAR GİYİM VE KOZMETİKTE ÖNE ÇIKTI

Kadınların en yüksek harcama yaptığı sektör giyim, ayakkabı ve aksesuar oldu. Bu alanda kadınların payı yüzde 82,7 olarak kaydedildi.

Medikal, kişisel bakım ve kozmetik kategorisinde de kadınların oranı yüzde 80,4'e ulaştı. Anne-bebek ürünleri, gıda ve süpermarket ile evcil hayvan ürünlerinde de kadınların harcamaları öne çıktı.

GENÇ YAŞTA GİYİM, ORTA YAŞTA TEMEL İHTİYAÇLAR

Verilere göre giyim, yemek ve süpermarket harcamaları 25-29 yaş grubunda yoğunlaştı.

Anne-bebek ürünleri ile gıda ve süpermarket harcamalarında ise 30-34 yaş grubu öne çıkan segment oldu.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör
