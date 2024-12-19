Trend Galeri Trend Yaşam Klozetten 17 bin kat daha fazla bakteri barındırıyor! Yastık kılıfının yüzüne yaptıklarını paylaşan kadın viral oldu

Klozetten 17 bin kat daha fazla bakteri barındırıyor! Yastık kılıfının yüzüne yaptıklarını paylaşan kadın viral oldu

Cilt problemleri çoğu kişinin korkulu rüyası. Sağlık sorunu olduğu kadar özellikle gençlerde görünüş nedeniyle düşük özgüven gibi pek psikolojik soruna da neden olabiliyor. Ancak bu durumun çok basit bir çözümü olabilir.