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Klozetten 17 bin kat daha fazla bakteri barındırıyor! Yastık kılıfının yüzüne yaptıklarını paylaşan kadın viral oldu

Cilt problemleri çoğu kişinin korkulu rüyası. Sağlık sorunu olduğu kadar özellikle gençlerde görünüş nedeniyle düşük özgüven gibi pek psikolojik soruna da neden olabiliyor. Ancak bu durumun çok basit bir çözümü olabilir.

Giriş Tarihi: 19.12.2024 15:03 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 16:14
Klozetten 17 bin kat daha fazla bakteri barındırıyor! Yastık kılıfının yüzüne yaptıklarını paylaşan kadın viral oldu

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan tekstil mühendisi bir kadın, her gün yastık kılıflarını değiştirdiğini söylemesi üzerine gündem oldu. Pek çok kişinin tepki verdiği videoya karşılık ise ilginç bir açıklama yaptı.

Klozetten 17 bin kat daha fazla bakteri barındırıyor! Yastık kılıfının yüzüne yaptıklarını paylaşan kadın viral oldu

Başta sivilce sorunu yaşayan insanlar olmak üzere cilt problemlerine karşın günlük olarak kılıf değiştirmenin büyük bir etkisi olabileceğini belirtti.

Yastık kılıfı her gün değiştirilmeli mi? Değiştirmezsek nelere yol açar? İşte cevabı... | Video

Klozetten 17 bin kat daha fazla bakteri barındırıyor! Yastık kılıfının yüzüne yaptıklarını paylaşan kadın viral oldu

1 hafta boyunca değiştirilmeyen yastık kılıflarında klozetten 17 bin kat fazla bakteri barındığını söyleyen içerik üreticisi, 5 ay içerisinde kendi deneyimiyle cildinin ne kadar güzelleştiğini gösterdi.

Klozetten 17 bin kat daha fazla bakteri barındırıyor! Yastık kılıfının yüzüne yaptıklarını paylaşan kadın viral oldu

Cildimizin her gece 6 ila 8 saat arası yastık kılıfıyla temas ettiğini söyleyen kadın, bunun kumaşın yüzeyini bakteri yuvasına çevirdiğini anlattı.

Klozetten 17 bin kat daha fazla bakteri barındırıyor! Yastık kılıfının yüzüne yaptıklarını paylaşan kadın viral oldu

Yüzdeki nemin kumaşa geçmesine ek olarak saçta biriken bakterilerin üremesi için uygun zemin de olduğunu söyleyen kadın, özellikle cilt sorunlarına karşı insanları bir de bu yöntemi denemeye çağırdı.

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