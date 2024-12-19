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Klozetten 17 bin kat daha fazla bakteri barındırıyor! Yastık kılıfının yüzüne yaptıklarını paylaşan kadın viral oldu
Klozetten 17 bin kat daha fazla bakteri barındırıyor! Yastık kılıfının yüzüne yaptıklarını paylaşan kadın viral oldu
Cilt problemleri çoğu kişinin korkulu rüyası. Sağlık sorunu olduğu kadar özellikle gençlerde görünüş nedeniyle düşük özgüven gibi pek psikolojik soruna da neden olabiliyor. Ancak bu durumun çok basit bir çözümü olabilir.
Giriş Tarihi: 19.12.2024 15:03
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 16:14