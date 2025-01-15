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Eczacı cinayetinde şoke eden ayakkabı detayı! "Zaten hep kapıcılar suçludur" savunması!
Eczacı cinayetinde şoke eden ayakkabı detayı! "Zaten hep kapıcılar suçludur" savunması!
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, eczacı 73 yaşındaki Birsen Bayraktar'ın evinde öldürülmesi olayına ilişkin 4 yıl sonra iddianame hazırlandı. İddianamede, olayın yaşandığı saatlerde kapı önünde görülen sonrasında ise çöpe atıldığı belirlenen iş ayakkabısının sahibi apartman kapıcısı 39 yaşındaki Uğur C. ile binada oturan elektrikçi 60 yaşındaki Hakan H. hakkında 'kasten öldürme'den müebbet ve 'yağmaya teşebbüs' suçlarından 15'er yıla kadar, kapıcının 34 yaşındaki eşi Müjde C. için ise 5 yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca iddianamede 2 sanık hakkında tutuklama talep edildi.
Giriş Tarihi: 15.01.2025 14:32
Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 15:13