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Eczacı cinayetinde şoke eden ayakkabı detayı! "Zaten hep kapıcılar suçludur" savunması!

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, eczacı 73 yaşındaki Birsen Bayraktar'ın evinde öldürülmesi olayına ilişkin 4 yıl sonra iddianame hazırlandı. İddianamede, olayın yaşandığı saatlerde kapı önünde görülen sonrasında ise çöpe atıldığı belirlenen iş ayakkabısının sahibi apartman kapıcısı 39 yaşındaki Uğur C. ile binada oturan elektrikçi 60 yaşındaki Hakan H. hakkında 'kasten öldürme'den müebbet ve 'yağmaya teşebbüs' suçlarından 15'er yıla kadar, kapıcının 34 yaşındaki eşi Müjde C. için ise 5 yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca iddianamede 2 sanık hakkında tutuklama talep edildi.

Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 15.01.2025 14:32 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 15:13
Eczacı cinayetinde şoke eden ayakkabı detayı! Zaten hep kapıcılar suçludur savunması!

Olay, 14 Nisan 2020'de, Karşıyaka ilçesinde meydana geldi. Apartmanda yalnız yaşayan Birsen Bayraktar'dan haber alınamayınca Ukrayna'da yaşayan oğlu Kafkas Gence Karadağoğlu (45) ve komşuları, durumu polise bildirdi. İhbarla üzerine gelen polis ekipleri, kapısını çilingire açtırarak girdiği evde holde, Birsen Bayraktar'ın kanlar içindeki cesediyle karşılaştı. Başta düşerek yaşamını yitirdiği sanılan Bayraktar'ın İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopside öldürüldüğü belirlendi. Adli Tıp Kurumu'nun 18 Aralık 2020 tarihli raporunda, Bayraktar'ın künt kafa travmasına bağlı kubbe kemiğindeki kırık, beyin zarları arasındaki kanama ve boynuna uygulanan bası nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Eczacı cinayetinde şoke eden ayakkabı detayı! Zaten hep kapıcılar suçludur savunması!

BİNLERCE VERİ VE FOTOĞRAF İNCELENDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayeti çözmek için 4 yıl boyunca çalıştı. Polis ekipleri, komşuların ifadelerinden Bayraktar'ın evinden olay günü ses duyulduğunu, kapıya giderek zili çaldıklarını, bu esnada kapının önünde iş güvenliği ayakkabısına benzer bir ayakkabı gördüklerini ancak kapı açılmayınca üst kata çıktıklarını tekrar geri döndüklerinde ise ayakkabının olmadığı bilgisine ulaştı. Olayın, ceset bulunmadan 1 gün önce komşuların gürültü duyduğu akşam saatlerinde olduğu değerlendirildi. Cinayet Büro dedektifleri, binanın girişini gören kameraya ait 96 saatlik görüntüyü defalarca izledi. Görüntülerde binaya giren ya da çıkan yabancı birinin olmadığını tespit edildi. Dedektifler, Bayraktar'ın cep telefonunda bulunan 116 bin 300 veri ile 6 bin 500 fotoğrafı tek tek inceledi.

Eczacı cinayetinde şoke eden ayakkabı detayı! Zaten hep kapıcılar suçludur savunması!

AYAKKABININ AYNI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ.

Polis, Bayraktar'ın telefonundaki fotoğraflardan 2'si üzerine yoğunlaştı. Birsen Bayraktar'ın cep telefonuyla çekilen fotoğrafta sitede görevli apartman görevlisi Uğur C.'nin ayağındaki ayakkabının, komşuların kapı önünde gördüğünü söyledikleri ayakkabıyla aynı olduğu tespit edildi. Ekiplerin Uğur C.'nin eşi Müjde C.'nin ifadesinden, cinayetten sonraki gün ayakkabının çöpe atıldığını da belirledi. Buna karşın öldürülen Bayraktar'ın evindeki 4 bin dolar ile 22 bin 800 TL tutarındaki paraya ise dokunulmadığı görüldü. Polis bunun üzerine komşuların zili çalması sonucu panikleyen şüphelilerin parayı alamadan kaçtıkları üzerine yoğunlaştı.

Eczacı cinayetinde şoke eden ayakkabı detayı! Zaten hep kapıcılar suçludur savunması!

GÖZALTINA ALINAN 3 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Polis ekipleri, şüpheli olarak geçen yıl 6 Mayıs'ta binanın kapıcısı Uğur C., eşi Müjde C. ve olaya iştirak ettiği gerekçesiyle aynı apartmanda yaşayan ve binanın tamirat işleriyle uğraştığı da öğrenilen elektrikçi Hakan H.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce serbest bırakıldı.

Eczacı cinayetinde şoke eden ayakkabı detayı! Zaten hep kapıcılar suçludur savunması!

İDDİANAME HAZIRLANDI

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmasını tamamlayıp, 24 Aralık'ta 3 şüpheli hakkında iddianame hazırladı. 38 sayfalık iddianamede kapıcı Uğur C. ile apartmanda oturan elektrikçi Hakan H. hakkında 'kasten öldürme' ve 'yağmaya teşebbüs' suçlarından müebbet ve 15'er yıla kadar hapis, Müjde C. için ise 'suçluyu kayırma' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

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