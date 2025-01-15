Eczacı cinayetinde şoke eden ayakkabı detayı! "Zaten hep kapıcılar suçludur" savunması!

BİNLERCE VERİ VE FOTOĞRAF İNCELENDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayeti çözmek için 4 yıl boyunca çalıştı. Polis ekipleri, komşuların ifadelerinden Bayraktar'ın evinden olay günü ses duyulduğunu, kapıya giderek zili çaldıklarını, bu esnada kapının önünde iş güvenliği ayakkabısına benzer bir ayakkabı gördüklerini ancak kapı açılmayınca üst kata çıktıklarını tekrar geri döndüklerinde ise ayakkabının olmadığı bilgisine ulaştı. Olayın, ceset bulunmadan 1 gün önce komşuların gürültü duyduğu akşam saatlerinde olduğu değerlendirildi. Cinayet Büro dedektifleri, binanın girişini gören kameraya ait 96 saatlik görüntüyü defalarca izledi. Görüntülerde binaya giren ya da çıkan yabancı birinin olmadığını tespit edildi. Dedektifler, Bayraktar'ın cep telefonunda bulunan 116 bin 300 veri ile 6 bin 500 fotoğrafı tek tek inceledi.