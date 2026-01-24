Trend
Ege mutfağı ABD'yi yendi! Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı: "Dünyanın en sağlıklı beslenme biçimi..."
Fast food beslenme tarzıyla tüm dünyada obezitenin temel sebebi olan ABD, geç de olsa U dönüşü yaptı! 'Tarihi değişim' sloganıyla açıklanan 2025-2030 Beslenme Kılavuzu'yla 30 yıldır anlattığımız temel gerçek resmen kabul edildi: Akdeniz diyetinden asla vazgeçmeyin... Amerika adapte olmaya çalışadursun, biz kendi coğrafyamızın beslenme kültürüne sıkı sıkıya sarılmalıyız.
Giriş Tarihi: 24.01.2026 09:14
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 11:16