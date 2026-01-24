Ege mutfağı ABD'yi yendi! Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı: "Dünyanın en sağlıklı beslenme biçimi..."

İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), iğneleri sadece biraz zayıflamak isteyenlere değil, obeziteyle ilişkili sağlık riskleri olan aşırı kilolu kişilere öneriyor. Ancak bizim ülkemizde ve dünyanın her yerinde bu kimyasal iğne maalesef aynen mide ameliyatları gibi gerçek obezlere değil zayıflamak isteyen herkese uygulanıyor. Bu iğneler obeziteye eşlik eden kronik hastalıkları olan ciddi obezler için uygun olduğunu kimse kabul etmek istemiyor. Zayıflama iğnelerini bırakanları analiz eden verilerde, bu iğneleri bırakmayı deneyenlerin "Bir düğmeye basılmış gibi oluyor ve anında açlıktan ölüyorsunuz" diye tanımladıklarını bildiriyor. Bir kadının deneyimini, "Sanki zihnimde bir şey açıldı. 'Her şeyi ye, hadi! Bunu hak ediyorsun çünkü çok uzun zamandır hiçbir şey yemedin' dedi" diye anlattığına da yer verilmiş.