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Ege'de keşfedilmeyi bekleyen gizli cennet! Hem tarihi dokusu hem de plajlarıyla görenleri büyülüyor...
Ege'de keşfedilmeyi bekleyen gizli cennet! Hem tarihi dokusu hem de plajlarıyla görenleri büyülüyor...
Hem doğa tutkunlarının hem de fotoğraf meraklılarının uğrak noktası olan, koruma altındaki o gizli Ege rotasının büyüleyici güzelliği paylaşıldı. Ayvalık'ın ünlü Sarımsaklı Plajı'na adeta komşu olan ama bozulmamış yapısıyla bambaşka bir dünya sunan bu bölge, asırlık taş mimarisinin izlerini ve masmavi iki gizli plajı aynı anda koynunda saklıyor. 2019 yılında devlet tarafından resmen "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen bu doğa harikası, tatil planı yapanların radarından kaçmayacak cinsten. İşte kumu, kaya oluşumları ve tarihiyle görenlerin hayran kaldığı Ayvalık'taki o yer...
Giriş Tarihi: 24.06.2026 01:31
Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 01:39