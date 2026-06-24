Ege’de keşfedilmeyi bekleyen gizli cennet! Hem tarihi dokusu hem de plajlarıyla görenleri büyülüyor...

Kayalıkların zirvesindeki kırmızı-beyaz Trafik Gözetleme İstasyonu, mavi ve sarı tonların hakim olduğu deniz manzarasıyla birleştiğinde ortaya kartpostallık kareler çıkarıyor. Bölgede yer alan biri küçük, diğeri büyük iki plaj ise rüzgarın yönüne göre dalgasız ve sakin bir deniz keyfi sunduğu için deniz gözlüğüyle su altını keşfetmek (şnorkel) isteyen macera severlere de benzersiz bir deneyim vadediyor.