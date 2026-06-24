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Ege'de keşfedilmeyi bekleyen gizli cennet! Hem tarihi dokusu hem de plajlarıyla görenleri büyülüyor...

Hem doğa tutkunlarının hem de fotoğraf meraklılarının uğrak noktası olan, koruma altındaki o gizli Ege rotasının büyüleyici güzelliği paylaşıldı. Ayvalık'ın ünlü Sarımsaklı Plajı'na adeta komşu olan ama bozulmamış yapısıyla bambaşka bir dünya sunan bu bölge, asırlık taş mimarisinin izlerini ve masmavi iki gizli plajı aynı anda koynunda saklıyor. 2019 yılında devlet tarafından resmen "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen bu doğa harikası, tatil planı yapanların radarından kaçmayacak cinsten. İşte kumu, kaya oluşumları ve tarihiyle görenlerin hayran kaldığı Ayvalık'taki o yer...

Giriş Tarihi: 24.06.2026 01:31 Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 01:39
Ege’de keşfedilmeyi bekleyen gizli cennet! Hem tarihi dokusu hem de plajlarıyla görenleri büyülüyor...

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte tatil rotasını Ege'nin serin sularına çeviren seyahat tutkunları, popüler plajların kalabalığından uzak, doğayla baş başa kalabilecekleri gizli kalmış cennetleri köşe bucak aramaya devam ediyor. Balıkesir'in dünyaca ünlü turizm yeri Ayvalık; sadece adaları ve tarihi sokaklarıyla değil, sahil şeritleriyle de keşfedilmeyi bekleyen büyük sürprizler barındırıyor.

Ege’de keşfedilmeyi bekleyen gizli cennet! Hem tarihi dokusu hem de plajlarıyla görenleri büyülüyor...

EGE'NİN KORUMA ALTINDAKİ SAKLI MİRASI

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yer alan Badavut Kayalıkları, Ege Denizi'ne doğru uzanan eşsiz kayalık kıyı formu, doğal kaya oluşumları ve çevresindeki tamamen bozulmamış bakir yapısıyla dikkat çekiyor.

Ege’de keşfedilmeyi bekleyen gizli cennet! Hem tarihi dokusu hem de plajlarıyla görenleri büyülüyor...

Bölgeyi sadece bir sahil şeridi olmaktan çıkaran en önemli özellik ise ilçenin simgesi haline gelen geleneksel mimaride kullanılan tarihi sarımsak taşı ocaklarının izlerini hala bünyesinde barındırıyor olması. Bu yönüyle alan, Ayvalık'ın kültürel ve mimari hafızasına adeta ışık tutuyor.

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Ege’de keşfedilmeyi bekleyen gizli cennet! Hem tarihi dokusu hem de plajlarıyla görenleri büyülüyor...

DOĞANIN İÇİNDE İKİ GİZLİ PLAJ VE DENİZ TRAFİĞİNİN KALBİ

Doğal sit alanı kapsamında bulunan ve 2019 yılında en üst koruma statüsü olan "kesin korunacak hassas alan" olarak tescillenen Badavut, sunduğu görsel şölenle ziyaretçilerini büyülüyor. Bölgenin öne çıkan diğer detayları ise şöyle:

Ege’de keşfedilmeyi bekleyen gizli cennet! Hem tarihi dokusu hem de plajlarıyla görenleri büyülüyor...

İKİZ PLAJLAR

Kayalık tepenin her iki yanında, biri küçük diğeri ise daha geniş olmak üzere iki muhteşem plaj bulunuyor. Yaz aylarında kalabalıktan kaçıp serinlemek isteyenler, bu plajların berrak sularında denize girmeyi tercih ediyor.

Ege’de keşfedilmeyi bekleyen gizli cennet! Hem tarihi dokusu hem de plajlarıyla görenleri büyülüyor...

TRAFİK GÖZETLEME İSTASYONU

Kayalıkların zirvesinde, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait Ayvalık Trafik Gözetleme İstasyonu yer alıyor. Deniz trafiğinin izlenmesinde kullanılan bu kırmızı-beyaz ikonik yapı, bölgeye karakteristik bir hava katıyor.

Ege’de keşfedilmeyi bekleyen gizli cennet! Hem tarihi dokusu hem de plajlarıyla görenleri büyülüyor...

AYNI KAREDE BULUŞAN GÜZELLİK

Havadan dron ile görüntülenen bölgede; Ege'nin büyüleyici mavi tonları, incecik kumlu plajlar, antik taş ocaklarının tarihi izleri ve gözetleme istasyonu muazzam bir kontrast oluşturarak aynı karede buluşuyor.

Ege’de keşfedilmeyi bekleyen gizli cennet! Hem tarihi dokusu hem de plajlarıyla görenleri büyülüyor...

MİMARİNİN GİZLİ KAHRAMANI

Badavut Kayalıkları'nı sıradan bir sahil şeridinden ayıran en büyük değer, antik dönemlerden yakın geçmişe kadar bölgenin can damarı olan tarihi sarımsak taşı ocaklarıdır. Ayvalık'ın o kendine has, pembe-kırmızı tonlarındaki tarihi evlerinin inşasında kullanılan bu özel taşlar, asırlar boyunca bu kayalıklardan insan gücüyle çıkarılmıştır.

Ege’de keşfedilmeyi bekleyen gizli cennet! Hem tarihi dokusu hem de plajlarıyla görenleri büyülüyor...

Günümüzde faaliyet göstermeyen bu ocakların geride bıraktığı geometrik kesim izleri ve devasa kaya blokları, alana adeta açık hava müzesi atmosferi katıyor. Badavut'a gelen ziyaretçiler, sadece denizin tadını çıkarmakla kalmıyor, aynı zamanda Ayvalık mimarisinin doğduğu bu tarihi topraklarda geçmişin izlerine dokunma fırsatı yakalıyor.

Ege’de keşfedilmeyi bekleyen gizli cennet! Hem tarihi dokusu hem de plajlarıyla görenleri büyülüyor...

EKOSİSTEMİN KORUYUCUSU

2019 yılında ilan edilen "kesin korunacak hassas alan" statüsü, bölgenin sadece görsel güzelliğini değil, aynı zamanda ev sahipliği yaptığı hassas ekosistemi de korumayı amaçlıyor. Badavut, rüzgarların asırlar içinde şekillendirdiği aktif kumul hareketlerine ve bu sert coğrafyaya uyum sağlamış nadir kıyı bitkilerine ev sahipliği yapıyor.

Ege’de keşfedilmeyi bekleyen gizli cennet! Hem tarihi dokusu hem de plajlarıyla görenleri büyülüyor...

Özellikle göçmen kuşların Ege geçiş rotası üzerinde önemli bir mola noktası olan kayalıklar, biyolojik çeşitliliği korumak adına insan yapılaşmasına tamamen kapalı tutuluyor. Bu sıkı koruma kalkanı sayesinde, sahil şeridi Akdeniz çanağındaki ender bozulmamış kıyı habitatlarından biri olarak geleceğe taşınıyor.

Ege’de keşfedilmeyi bekleyen gizli cennet! Hem tarihi dokusu hem de plajlarıyla görenleri büyülüyor...

GEZGİNLER VE FOTOĞRAF TUTKUNLARI İÇİN DOĞAL STÜDYO

Özellikle gün batımı saatlerinde büyüleyici bir renk cümbüşüne sahne olan Badavut Kayalıkları, son yıllarda profesyonel fotoğrafçıların ve sosyal medya içerik üreticilerinin Ege'deki gözde rotası haline geldi.

Ege’de keşfedilmeyi bekleyen gizli cennet! Hem tarihi dokusu hem de plajlarıyla görenleri büyülüyor...

Kayalıkların zirvesindeki kırmızı-beyaz Trafik Gözetleme İstasyonu, mavi ve sarı tonların hakim olduğu deniz manzarasıyla birleştiğinde ortaya kartpostallık kareler çıkarıyor. Bölgede yer alan biri küçük, diğeri büyük iki plaj ise rüzgarın yönüne göre dalgasız ve sakin bir deniz keyfi sunduğu için deniz gözlüğüyle su altını keşfetmek (şnorkel) isteyen macera severlere de benzersiz bir deneyim vadediyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör