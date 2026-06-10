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Eğer şifreniz buysa hemen değiştirin! Dünyanın en çok kullanılan parolası saniyeler içinde kırılıyor
Eğer şifreniz buysa hemen değiştirin! Dünyanın en çok kullanılan parolası saniyeler içinde kırılıyor
İnternet kullanıcılarının yıllardır yaptığı en büyük hata bir kez daha gözler önüne serildi. Milyonlarca parolanın analiz edildiği kapsamlı araştırma, farklı yaş gruplarının şifre tercihlerini ortaya koyarken, listenin zirvesindeki parola siber güvenlik uzmanlarını bile hayrete düşürdü.
Giriş Tarihi: 10.06.2026 13:29
Güncelleme Tarihi: 10.06.2026 13:30