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Eğer şifreniz buysa hemen değiştirin! Dünyanın en çok kullanılan parolası saniyeler içinde kırılıyor

İnternet kullanıcılarının yıllardır yaptığı en büyük hata bir kez daha gözler önüne serildi. Milyonlarca parolanın analiz edildiği kapsamlı araştırma, farklı yaş gruplarının şifre tercihlerini ortaya koyarken, listenin zirvesindeki parola siber güvenlik uzmanlarını bile hayrete düşürdü.

Giriş Tarihi: 10.06.2026 13:29 Güncelleme Tarihi: 10.06.2026 13:30
Eğer şifreniz buysa hemen değiştirin! Dünyanın en çok kullanılan parolası saniyeler içinde kırılıyor

Dijital dünyanın en zayıf halkası yine kullanıcıların kendisi oldu. Milyonlarca parolanın incelendiği yeni araştırma, internet kullanıcılarının yıllardır vazgeçemediği şifre alışkanlıklarını ortaya çıkarırken, uzmanların tüm uyarılarına rağmen aynı hataların tekrarlanmaya devam ettiğini gözler önüne serdi.

Eğer şifreniz buysa hemen değiştirin! Dünyanın en çok kullanılan parolası saniyeler içinde kırılıyor

ŞİFRE KOYARKEN KOLAYLIK GÜVENLİKTEN ÖNCE GELİYOR

Geniş bir veri seti üzerinde yapılan inceleme, kullanıcıların güvenlikten çok kolaylığı tercih etmeye devam ettiğini ortaya koydu.

Eğer şifreniz buysa hemen değiştirin! Dünyanın en çok kullanılan parolası saniyeler içinde kırılıyor

Uzmanlara göre tablo şaşırtıcı olmaktan uzak; kullanıcıların büyük kısmı hala tahmin edilmesi son derece kolay kelime ve sayı dizilerine yöneliyor. Basit rakam kombinasyonları, kısa ifadeler ve hızlı yazılabilen kelimeler listede üst sıralarda yer almaya devam ediyor.

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Eğer şifreniz buysa hemen değiştirin! Dünyanın en çok kullanılan parolası saniyeler içinde kırılıyor

EN SIK TERCİH EDİLEN ŞİFRELER ŞAŞIRTTI

Raporda öne çıkan şifrelerin büyük bölümü, yıllardır güvenlik uzmanlarının uyarılarına rağmen değişmedi. Listenin üst sıralarında ardışık rakamlardan oluşan diziler, kısa kelimeler ve internet kültüründen yaygın ifadeler yer alıyor.

Eğer şifreniz buysa hemen değiştirin! Dünyanın en çok kullanılan parolası saniyeler içinde kırılıyor

GENÇLER RİSKLİ TERCİHLERDE ISRARCI

Araştırmalar, özellikle genç kullanıcıların kolay tahmin edilebilir parolalara yönelmeye devam ettiğini gösteriyor. Z kuşağında: Aynı şifrenin farklı hesaplarda kullanılması, Parolaların uzun süre güncellenmemesi, Ardışık sayılar veya basit kelimelerden oluşan dizilere yönelinmesi yaygın davranışlar arasında yer alıyor.

Eğer şifreniz buysa hemen değiştirin! Dünyanın en çok kullanılan parolası saniyeler içinde kırılıyor

Uzmanlar bu durumu "parola yorgunluğu" olarak tanımlıyor ve gençlerin kimlik doğrulamada modern yöntemleri benimsemesine rağmen şifre güvenliğini geri plana attığını vurguluyor.

Eğer şifreniz buysa hemen değiştirin! Dünyanın en çok kullanılan parolası saniyeler içinde kırılıyor

EN SIK RASTLANAN KATEGORİLER ŞU ŞEKİLDE SIRALANIYOR:

  • Ardışık rakam serileri
  • "Şifre" kelimesinin farklı dillerdeki karşılıkları
  • Şanslı sayılar
  • Marka ve spor takımı adları
  • Hobi temalı kelimeler

Eğer şifreniz buysa hemen değiştirin! Dünyanın en çok kullanılan parolası saniyeler içinde kırılıyor

NESİLLER ARASI FARK SANDIĞIMIZ KADAR BÜYÜK DEĞİL

Rapor, sadece gençleri değil tüm yaş gruplarını inceleyerek dikkat çekici bir sonuca ulaştı. Sessiz nesilden milenyallere kadar tüm kullanıcılar benzer hata ve alışkanlıklara sahip.

Eğer şifreniz buysa hemen değiştirin! Dünyanın en çok kullanılan parolası saniyeler içinde kırılıyor

TÜRKİYE'DE DE BENZER EĞİLİMLER GÖRÜLÜYOR

Küresel raporun sunduğu genel eğilimlere bakıldığında, Türkiye'deki kullanıcıların da büyük ölçüde aynı tip şifrelere yöneldiği belirtiliyor.

Eğer şifreniz buysa hemen değiştirin! Dünyanın en çok kullanılan parolası saniyeler içinde kırılıyor

Yerli kullanıcıların da tıpkı dünya genelinde olduğu gibi hızlı yazılan, kısa ve ardışık sayı içeren parolaları tercih ettiği ifade ediliyor.

Eğer şifreniz buysa hemen değiştirin! Dünyanın en çok kullanılan parolası saniyeler içinde kırılıyor

"12345" ZİRVEDE!

Bu kategoride en çok dikkat çeken kombinasyonlardan biri de yıllardır popülerliğini koruyan "12345" oldu. Uzmanlara göre bu tür diziler yalnızca saniyeler içinde çözülebiliyor ve kullanıcıları en kolay hedef haline getiriyor.

Eğer şifreniz buysa hemen değiştirin! Dünyanın en çok kullanılan parolası saniyeler içinde kırılıyor

Basit sayı dizilerinin yanı sıra "şifre" benzeri kelimeler, isim–numara eşleşmeleri, doğum yılı kombinasyonları da küresel analizde öne çıkan diğer kategorileri oluşturuyor.

Eğer şifreniz buysa hemen değiştirin! Dünyanın en çok kullanılan parolası saniyeler içinde kırılıyor

GÜVENLİ ŞİFRE İÇİN ALTIN TAVSİYELER

Siber güvenlik uzmanları basit kombinasyonlarının yaygınlaşmasının riskleri artırdığı uyarısında bulunarak şu önerileri sıralıyor:

Eğer şifreniz buysa hemen değiştirin! Dünyanın en çok kullanılan parolası saniyeler içinde kırılıyor

8 KARAKTER VE ÜZERİ KARMAŞIK YAPILAR KULLANIN

Büyük–küçük harf, rakam ve sembol içeren şifreler saldırılara karşı daha dirençli.

Eğer şifreniz buysa hemen değiştirin! Dünyanın en çok kullanılan parolası saniyeler içinde kırılıyor

PAROLA CÜMLELERİ TERCİH EDİN

Kısa diziler yerine kelime gruplarından oluşan daha uzun yapılar güvenliği artırır.

Eğer şifreniz buysa hemen değiştirin! Dünyanın en çok kullanılan parolası saniyeler içinde kırılıyor

TEKRAR KULLANILMAYAN ŞİFRELER BELİRLEYİN

Bir hesabın ele geçirilmesi diğerlerini tehlikeye atmamalı.

Eğer şifreniz buysa hemen değiştirin! Dünyanın en çok kullanılan parolası saniyeler içinde kırılıyor

ÇOK FAKTÖRLÜ DOĞRULAMA AKTİF OLSUN

Ek adımlar, parolanız bilinse bile hesap erişimini engeller.

Eğer şifreniz buysa hemen değiştirin! Dünyanın en çok kullanılan parolası saniyeler içinde kırılıyor

PAROLALAR BELİRLİ ARALIKLARLA YENİLENMELİ

Uzun süre aynı kalan şifreler kolay hedef hâline gelir.

Eğer şifreniz buysa hemen değiştirin! Dünyanın en çok kullanılan parolası saniyeler içinde kırılıyor

ŞİFRELER DEĞİŞMİYOR, RİSK BÜYÜYOR

Küresel değerlendirme, internet kullanıcılarının yıllardır aynı hataları tekrarladığını ve basit kombinasyonlardan vazgeçmediğini gösteriyor.

Eğer şifreniz buysa hemen değiştirin! Dünyanın en çok kullanılan parolası saniyeler içinde kırılıyor

Uzmanlara göre güçlü şifre kullanımı artık sadece bir tavsiye değil, dijital güvenliğin temel şartı.