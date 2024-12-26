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Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme ücreti ne kadar, gerekli belgeler neler?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen sürenin bir kez daha uzatıldığını açıkladı. Bu karar, çipli kimlik uygulamasına geçiş sürecinde sürücülerin işlemlerinin daha hızlı ve kolay gerçekleştirilmesi amacıyla alındı. Eski ehliyetini henüz yenilemeyenler için süre giderek daralırken, başvuru yapmayanların cezai yaptırımlarla karşılaşabileceği uyarısı yapıldı. Ehliyet yenileme işlemleriyle ilgili ayrıntılı bilgi ve güncel ücret tarifesi, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından duyuruldu. Peki, ehliyet yenileme son tarih ne zaman, ehliyet yenileme ücreti ne kadar, gerekli belgeler neler?