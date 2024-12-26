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Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme ücreti ne kadar, gerekli belgeler neler?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen sürenin bir kez daha uzatıldığını açıkladı. Bu karar, çipli kimlik uygulamasına geçiş sürecinde sürücülerin işlemlerinin daha hızlı ve kolay gerçekleştirilmesi amacıyla alındı. Eski ehliyetini henüz yenilemeyenler için süre giderek daralırken, başvuru yapmayanların cezai yaptırımlarla karşılaşabileceği uyarısı yapıldı. Ehliyet yenileme işlemleriyle ilgili ayrıntılı bilgi ve güncel ücret tarifesi, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından duyuruldu. Peki, ehliyet yenileme son tarih ne zaman, ehliyet yenileme ücreti ne kadar, gerekli belgeler neler?

Giriş Tarihi: 26.12.2024 13:09 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 13:09
Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme ücreti ne kadar, gerekli belgeler neler?

İçişleri Bakanlığı, eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için belirlenen süreyi uzattı. Vatandaşlardan gelen yoğun talepler doğrultusunda, sürücülerinin işlemlerini daha kolay bir şekilde tamamlayabilmesi amacıyla bu düzenleme devreye alındı.Peki, ehliyet yenileme son tarih ne zaman, ehliyet yenileme ücreti ne kadar, gerekli belgeler neler? İşte, ayrıntılar...

Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme ücreti ne kadar, gerekli belgeler neler?

EHLİYET YENİLEME SON TARİH NE ZAMAN?

içişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamalarına göre sürücü belgeleri yenileme süresi 31 Temmuz 2025'e uzatıldı.

Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme ücreti ne kadar, gerekli belgeler neler?

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Eski tip ehliyetini yenisi ile değiştirme işlemi için 15 TL ödenecek. Yeni tip sürücü belgesini yenileyeceklerin ödeyecekleri ücret ise 769 TL olarak belirlendi.

Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme ücreti ne kadar, gerekli belgeler neler?

SÜRÜCÜ BELGESİ RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Alo 199 Çağrı merkezinden ya da randevu.nvi.gov.tr web portalı üzerindeki sürücü belgesi Randevu Sisteminden randevu alınarak yapılmaktadır.

Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme ücreti ne kadar, gerekli belgeler neler?

SÜRÜCÜ BELGESİ BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER NELERDİR?

  • Kimlik Belgesi
  • Sürücü Sertifikası (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)
  • Öğrenim Belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi
  • Sürücü Sağlık Raporu
  • Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı
  • 1 adet biyometrik fotoğraf
  • Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan
  • Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)
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