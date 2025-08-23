Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya filmi konusu ve seslendirenler: Bu akşam yayında!

Tiran'dan önce ejderha ütopyasını bulması gereken Dişsiz ve Hıçkıdık ışık öfkesi ejderhasıyla birlik olarak zorlu bir göreve atılırlar. Gizli Dünya'yı ararken kaderleriyle yüzleşme fırsatı bulan Hıçkıdık ve Dişsiz; kendilerini çok büyük bir amacın bekliyor olduğunu farkederler. Ejderhaların gizli ütopyasını bularak dünyayı oluşturmak artık ışık öfkesi ejderhasının da dahil olduğu bu üç kişilik ekibe kalmıştır. Acaba Hıçkıdık, Dişsiz ve Dişsiz'in aşkı ışık öfkesi ejderhası bu görevin altından kalkabilecekler midir?