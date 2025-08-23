Trend Galeri Trend Yaşam Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya filmi konusu ve seslendirenler: Bu akşam yayında!

Sevilen animasyon serisinin finali olan Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya, dostluk ve özgürlük temalarını büyüleyici bir şekilde işliyor. Dişsiz ile Hiccup'ın unutulmaz hikâyesini son kez beyaz perdeye taşıyan film, görsel şöleni ve duygusal sahneleriyle izleyicileri hem eğlendiriyor hem de hüzünlendiriyor. İşte, Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya filmi konusu ve seslendirenler:

Giriş Tarihi: 23.08.2025 18:06 Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 18:07
2019 yapımı Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya, DreamWorks Animation tarafından hayata geçirilen serinin son filmi olarak öne çıkıyor. Dean DeBlois'un yönetmenliğini üstlendiği yapımda, Vikinglerin lideri Hiccup ile ejderhası Dişsiz'in hikâyesi yeni bir dönüm noktasına ulaşıyor. İşte, filme dair merak edilenler:

EJDERHANI NASIL EĞİTİRSİN 3: GİZLİ DÜNYA KONUSU

Vikingler, yakalanan ejderhaları kurtararak Berk'e getirmeye devam ediyorlardır. Ancak bu, adanın ejderhalarla dolmasına neden olmuştur. Aşırı kalabalığı azaltmak için Hıçkıdık babasının sözünü ettiği bir ejderha dünyası olan "Gizli Dünya"yı bulmak için yola çıkar. Bu sırada Dişsiz, bir ışık öfkesi ejderhasıyla tanışır ve birbirlerine aşık olurlar. Işık öfkesi ejderhası Dişsiz'e güçlerini nasıl kullanacağını öğretmeye başlar. Grimmel tiran da Gizli Dünya'yı aramaktadır.

Tiran'dan önce ejderha ütopyasını bulması gereken Dişsiz ve Hıçkıdık ışık öfkesi ejderhasıyla birlik olarak zorlu bir göreve atılırlar. Gizli Dünya'yı ararken kaderleriyle yüzleşme fırsatı bulan Hıçkıdık ve Dişsiz; kendilerini çok büyük bir amacın bekliyor olduğunu farkederler. Ejderhaların gizli ütopyasını bularak dünyayı oluşturmak artık ışık öfkesi ejderhasının da dahil olduğu bu üç kişilik ekibe kalmıştır. Acaba Hıçkıdık, Dişsiz ve Dişsiz'in aşkı ışık öfkesi ejderhası bu görevin altından kalkabilecekler midir?

EJDERHANI NASIL EĞİTİRSİN 3: GİZLİ DÜNYA SESLENDİRENLER


Jay Baruchel Hiccup
America Ferrera Astrid
Cate Blanchett Valka
Craig Ferguson Gobber the Belch
F. Murray Abraham Grimmel the Grisly
Jonah Hill Snotlout Jorgenson
Christopher Mintz-Plasse Fishlegs Ingerman
Kristen Wiig Ruffnut
Kit Harington Eret
Gerard Butler Stoick the Vast
Julia Emelin Griselda the Grievous
Ólafur Darri Ólafsson Ragnar the Rock
James Sie Chaghatai Khan
David Tennant Ivar the Whitless
Robin Atkin Downes Ack
Kieran Elliot Hoark
Ashley Jensen Phlema
Gideon Emery Trapper

