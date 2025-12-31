Ekim Bölük kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Lingo Türkiye konuğu olarak yarışıyor!

Ekim Bölük, 2025 yılını TRT 1'in sevilen yarışması Lingo Türkiye'de noktalıyor. Özellikle Cennetin Çocukları dizisindeki performansıyla dikkat çeken Bölük, bu kez bir yarışmacı olarak izleyici karşısına çıkacak. Dizide yarım kalan eğitimine özlem duyan ve hüzünlü hikayesiyle öne çıkan "Nilüfer" karakterine hayat veren oyuncu, yılbaşı gecesi elde edilecek ödülün kimsesiz çocuklara bağışlanacağı bu anlamlı yayında görev alacak. Peki, Ekim Bölük kimdir ve hangi projelerde yer almıştır? İşte oyuncunun kariyerine dair detaylar.