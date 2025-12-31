Trend
Ekim Bölük kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Lingo Türkiye konuğu olarak yarışıyor!
Tiyatro ve dizi oyuncusu Ekim Bölük, 31 Aralık 2025 Çarşamba akşamı TRT 1'de yayınlanacak olan Lingo Türkiye Yılbaşı Özel programına konuk oluyor. TRT 1'in Cennetin Çocukları dizisinde "Nilüfer" karakterini canlandıran Bölük, yılbaşı gecesi dizideki rol arkadaşlarıyla birlikte yarışacak. İşte, Yaren Ekim Bölük kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli sorularının yanıtı:
Giriş Tarihi: 31.12.2025 18:14
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 18:15