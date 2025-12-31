Trend Galeri Trend Yaşam Ekim Bölük kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Lingo Türkiye konuğu olarak yarışıyor!

Tiyatro ve dizi oyuncusu Ekim Bölük, 31 Aralık 2025 Çarşamba akşamı TRT 1'de yayınlanacak olan Lingo Türkiye Yılbaşı Özel programına konuk oluyor. TRT 1'in Cennetin Çocukları dizisinde "Nilüfer" karakterini canlandıran Bölük, yılbaşı gecesi dizideki rol arkadaşlarıyla birlikte yarışacak. İşte, Yaren Ekim Bölük kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli sorularının yanıtı:

Giriş Tarihi: 31.12.2025 18:14 Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 18:15
Ekim Bölük, 2025 yılını TRT 1'in sevilen yarışması Lingo Türkiye'de noktalıyor. Özellikle Cennetin Çocukları dizisindeki performansıyla dikkat çeken Bölük, bu kez bir yarışmacı olarak izleyici karşısına çıkacak. Dizide yarım kalan eğitimine özlem duyan ve hüzünlü hikayesiyle öne çıkan "Nilüfer" karakterine hayat veren oyuncu, yılbaşı gecesi elde edilecek ödülün kimsesiz çocuklara bağışlanacağı bu anlamlı yayında görev alacak. Peki, Ekim Bölük kimdir ve hangi projelerde yer almıştır? İşte oyuncunun kariyerine dair detaylar.

EKİM BÖLÜK KİMDİR?

Ekim Bölük (tam adıyla Yaren Ekim Bölük), tiyatro eğitimi almış ve profesyonel kariyerine sahne projeleriyle başlamış bir oyuncudur.

Tiyatro kökenli olan Bölük, çeşitli oyunlarda hem oyuncu hem de reji asistanı olarak görev almıştır.

Sahne çalışmalarının ardından televizyon projelerine geçiş yapan Bölük, 2025 yılında TRT 1 ekranlarında başlayan Cennetin Çocukları dizisiyle geniş kitlelerce tanınmaya başlamıştır.

