EKPSS BAŞVURULARI SONA ERİYOR! ÖSYM ile 2026 EKPSS ne zaman,hangi tarihte gerçekleşecek?
Engelli memur adaylarının merakla beklediği 2026 EKPSS başvuru sürecinde kritik viraja girildi. Binlerce adayın katılım sağlayacağı Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı için ÖSYM tarafından belirlenen resmi takvimde bugün son gün. Peki, EKPSS son başvuru tarihi saat kaça kadar devam ediyor, sınav ücreti nasıl yatırılıyor ve sistem üzerinden işlemler nasıl tamamlanıyor? İşte sınav günü ve kılavuz hakkında merak edilenler.
Giriş Tarihi: 24.02.2026 22:41