EKPSS ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır, kaç dakika sürecek? ÖSYM 2026 EKPSS için geri sayım başladı!

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için geri sayım sona eriyor. 2026 EKPSS, hem aday sayısı hem de kapsamı açısından yılın en önemli sınavlarından biri olarak görülüyor. ÖSYM tarafından açıklanan bilgilerle EKPSS sınavının tarihi, saati, sınav giriş belgesi gibi detaylar ön plana çıktı.

2026 EKPSS, geniş katılımlı bir sınav olarak öne çıkıyor. Açıklanan verilere göre sınava; 44 bin 872 kadın aday ve 71 bin 11 erkek aday olmak üzere toplam 115 bin 883 aday katılacak. Sınav için ayrıca 1438 bina ve 27 bin 26 salon kullanılacak olması, organizasyonun büyüklüğünü ortaya koyuyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 2026 EKPSS, tek oturum şeklinde uygulanacak ve sınav süreci sıkı kurallar çerçevesinde yürütülecek.

2026 EKPSS NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA YAPILACAK?

  • Sınav 19 Nisan 2026 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak.
  • Adayların sınav binalarına girişleri ise 10.00'da sona erecek. Bu saatten sonra gelen adayların sınava alınmayacağı özellikle vurgulanıyor.

EKPSS KAÇ SORU VAR, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

2026 EKPSS'de adaylara toplam 60 soru yöneltilecek. Sınav süresi ise 60 dakika olarak belirlendi.

2026 EKPSS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL ALINIR?

2026 EKPSS sınav giriş belgesi, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açıldı. Adaylar:

  • ais.osym.gov.tr adresine girerek,
  • T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak,
  • "Sınav Giriş Belgesi" ekranından belgelerini görüntüleyebiliyor.

Bu belge olmadan sınava giriş yapılamıyor ve sınav günü mutlaka yanlarında bulundurulması gerekiyor.

EKPSS SINAV GÜNÜ NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Adayların sınav giriş belgesi, kimlik belgesi ve kurallara uygun şekilde sınav salonuna gelmesi zorunlu tutuluyor.

Sınav günü kimlik problemi yaşayan adaylar için de önlem alındı. Kimlik kartını kaybeden veya gerekli bilgileri taşımayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri 10.00'a kadar açık olacak.

EKPSS 2026 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre, 2026 EKPSS sonuçları 14 Mayıs 2026 tarihinde ilan edilecek. Açıklanan puanlar, adaylar için 4 yıl boyunca geçerli olacak ve bu süre içinde yapılacak engelli memur alımlarında kullanılabilecek.