EKPSS ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır, kaç dakika sürecek? ÖSYM 2026 EKPSS için geri sayım başladı!

2026 EKPSS, geniş katılımlı bir sınav olarak öne çıkıyor. Açıklanan verilere göre sınava; 44 bin 872 kadın aday ve 71 bin 11 erkek aday olmak üzere toplam 115 bin 883 aday katılacak. Sınav için ayrıca 1438 bina ve 27 bin 26 salon kullanılacak olması, organizasyonun büyüklüğünü ortaya koyuyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 2026 EKPSS, tek oturum şeklinde uygulanacak ve sınav süreci sıkı kurallar çerçevesinde yürütülecek.