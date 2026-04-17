ÖSYM 2026 EKPSS takvimi: EKPSS ne zaman yapılacak, sınava kaç kişi girecek, giriş belgesi nasıl alınır?

Kamu kurumlarında görev almak isteyen engelli adaylar için kritik öneme sahip olan 2026 EKPSS için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından organize edilen sınav, Nisan ayında Türkiye genelinde binlerce adayın katılımıyla gerçekleştirilecek. Sınav günü yaklaşırken adayların sınav giriş belgelerini kontrol etmeleri ve saat kurallarına dikkat etmeleri büyük önem taşıyor.

Giriş Tarihi: 17.04.2026 16:47
2026 EKPSS sınavı için geri sayım başladı. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı, Türkiye genelinde 81 il ve 97 sınav merkezinde yapılacak ve sınava toplam 115 bin 883 aday katılacak. Bu büyük organizasyon kapsamında 1438 bina ve 27 bin 26 salon kullanılacak. Adayların önemli bir bölümü sınav günü için heyecanlı bekleyiş içinde.

2026 EKPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, 2026 EKPSS sınavı 19 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek.

EKPSS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

  • ÖSYM tarafından paylaşılan bilgilere göre sınav saat 10.15'te başlayacak ve tek oturum halinde uygulanacak.
  • Adayların sınav binalarına girişleri ise saat 10.00'da sona erecek. Bu saatten sonra gelen adaylar sınava alınmayacak.

EKPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

  • 2026 EKPSS sınav giriş belgesi, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açıldı.
  • Adaylar, ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak belgelerini görüntüleyebiliyor.

2026 EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları 14 Mayıs 2026 tarihinde ilan edilecek. Açıklanan puanlar ise 4 yıl boyunca geçerliliğini koruyacak.