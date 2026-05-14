EKPSS sonuçları erişime açıldı mı? ÖSYM Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 2026 sonuç sorgulama ekranı

EKPSS sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından duyurulan sonuçlara adaylar yoğun ilgi gösterirken, sonuç ekranına erişim sağlanabiliyor. Adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sonuçlarını sorgulayabiliyor. İşte, detaylar…

Giriş Tarihi: 14.05.2026 07:15 Güncelleme Tarihi: 14.05.2026 19:21
Binlerce adayın katılım sağladığı EKPSS sınavının ardından sonuçlar açıklandı. "EKPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları gündemde yer alırken adaylar osym.gov.tr üzerinden yapılan duyuruları yakından takip ediyor. Sonuçların erişime açılmasıyla birlikte puan bilgileri ve sonuç sorgulama ekranı adayların kullanımına sunuldu.

2026-EKPSS: SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

19 Nisan 2026 tarihinde uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (2026-EKPSS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

EKPSS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sınav sonuçlarına 14 Mayıs 2026 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

EKPSS SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

EKPSS sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerli olacak.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör
